Danh ca Chế Linh: "Tôi đổ nước xuống đất, gọi tên những đồng nghiệp đã khuất"

Mới đây, tại phần tiếp theo chương trình Chế Linh với dòng hồi ức, danh ca Chế Linh đã ôn lại kỷ niệm của mình khi về nước.



Danh ca Chế Linh

Ông nói: "Tôi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất rồi bay ra Hà Nội để chuẩn bị cho show diễn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Tại Hà Nội, tôi đi tham quan các địa danh, đi dạo Hồ Gươm, đi bộ trên vỉa hè và được khán giả nhận ra, xúc động vô cùng.

Sau đó, tôi được mời tham dự lễ hội truyền thống của người Chăm ở Phan Rang quê tôi.

Tâm nguyện của tôi là được đi thăm các địa danh ở Việt Nam. Địa danh đầu tiên tôi tới sau Sài Gòn, Hà Nội, Phan Rang là sông Bến Hải. Tại đây, tôi cầm một chai nước để làm lễ, báo cáo với thần linh, với cha ông đời trước.

Tôi đổ nước xuống đất để xin phép được đứng ở nơi đây nói chuyện, được ngửi không khí trên quê hương mình, ở vùng đất mà trước đây tôi nghĩ mình không bao giờ tới được.

Lúc đổ nước xuống đất, tôi gọi tên những người đồng nghiệp đã khuất của tôi đã ra đi khi chưa được đến nơi đây. Tôi xúc động khi đứng nhìn cây cầu Hiền Lương, địa danh lịch sử cho sự thống nhất đất nước.

Tôi cũng xin các vị thần linh chứng giám tấm lòng, cho tôi được bình an, hạnh phúc.

Tôi về nước và được khán giả yêu thương, đón nhận, đó là niềm hạnh phúc lớn với tôi. Tôi không thể tưởng tượng được nỗi xúc động dâng trào và không thể cầm được nước mắt.

Từ sân bay Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn tới sân bay Nội Bài ở Hà Nội, tôi đều được khán giả ra chào đón, tặng hoa, xin chụp hình, vô cùng cảm động.

Tôi còn được lập một Fanclub để cùng gặp gỡ, giao lưu, ban đầu chỉ có vài chục người nhưng tới nay đã vài chục ngàn người. Họ cho tôi niềm tin rằng mình được yêu thương. Tôi rất cảm ơn mọi người, những người bạn trẻ đã theo chân tôi, giúp đỡ tôi. Tôi mong mọi người được bình an".

Được biết, Chế Linh về nước từ năm 2007 và tới năm 2011 thì tổ chức liveshow đầu tiên tại Hà Nội. Kể từ đó, Chế Linh về nước mỗi năm hai lần để biểu diễn và thăm gia đình. Ông hiện sinh sống tại Canada.