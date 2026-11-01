Phụ nữ sống thọ thường làm 5 việc vào buổi tối: Học theo chẳng khó

Bạn có bao giờ thắc mắc, những phụ nữ sống thọ và có vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật thường làm gì mỗi tối?

Nhiều người cho rằng yếu tố quyết định sự sống thọ nằm ở gen di truyền. Điều này không sai nhưng không phải tất cả. Sự thật là thói quen sinh hoạt hằng ngày mới chiếm tới 60% khả năng kéo dài tuổi thọ của con người.

Cả ngày bận rộn với công việc, không ít người cho rằng họ có muốn cũng không thể thiết lập và duy trì những thói quen lành mạnh. Vậy còn buổi tối, khi chúng ta "dễ thở" hơn, có nhiều thời gian rảnh hơn thì bạn có thể làm gì để tăng khả năng sống thọ và làm chậm tốc độ lão hõa?

Có 5 việc chẳng hề tốn kém mà chị em phụ nữ có thể bắt tay vào làm ngay từ ngày mai nếu muốn mình sống trẻ, sống khỏe, sống lâu hơn:

1. Ăn tối đúng giờ và ăn no tối đa 80%

Rèn luyện thói quen chỉ ăn no khoảng 80% và kết thúc bữa ăn trước 20 giờ là chìa khóa đầu tiên giúp phụ nữ sống thọ. Các nghiên cứu về sinh học tế bào cho thấy việc hạn chế calo dư thừa vào buổi tối giúp kích hoạt gen Sirtuin, nhóm gen đặc biệt có khả năng phục hồi tổn thương DNA và kéo dài tuổi thọ tế bào.

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Khi dạ dày không bị áp lực tiêu hóa quá tải, lượng đường huyết và insulin sau ăn được kiểm soát ở mức ổn định. Bữa tối nên ưu tiên nhiều rau xanh kết hợp cùng đạm dễ tiêu từ cá, đậu phụ hoặc ức gà, hạn chế tinh bột chế biến sâu. Việc ăn no vừa đủ giúp ngăn ngừa trào ngược dạ dày, hạn chế tích mỡ nội tạng và giảm bớt gánh nặng chuyển hóa cho toàn bộ cơ thể suốt đêm. Đây cũng là cách giúp chị em kiểm soát cân nặng để có ngoại hình trẻ trung, khỏe khoắn.

2. Tắm rửa trước khi ngủ 2 tiếng và thay đồ lót hằng ngày

Tắm nước ấm nhẹ trước khi đi ngủ khoảng 2 tiếng giúp thân nhiệt hạ dần về mức lý tưởng, tạo tín hiệu sinh học tự nhiên kích thích cơ thể bước vào giấc ngủ sâu. Ngược lại, tắm muộn sát giờ ngủ làm nhiệt độ cơ thể tăng cao, gây trì hoãn quá trình tiết hormone ngủ và làm suy giảm chức năng miễn dịch.

Bên cạnh đó, thói quen thay đồ lót sạch mỗi khi tắm, trước khi ngủ giúp vùng kín luôn khô thoáng suốt đêm. Môi trường ẩm ướt ban đêm là điều kiện thuận lợi cho nấm Candida và vi khuẩn phát triển. Giữ vệ sinh vùng kín giúp bảo vệ hệ vi sinh đường sinh dục, ngăn ngừa các bệnh viêm nhiễm phụ khoa mãn tính, từ đó bảo vệ sức khỏe tổng thể giúp phụ nữ sống thọ hơn.

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3. Tắt các thiết bị điện tử 1 tiếng trước khi ngủ

Theo nghiên cứu từ Đại học Harvard (Mỹ), ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại hay tivi cản trở nghiêm trọng quá trình sản xuất melatonin. Đây là loại hormone do tuyến tùng tiết ra nhằm điều hòa nhịp sinh học, đồng thời đóng vai trò là chất chống oxy hóa tự nhiên giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương.

Việc tiếp xúc với điện thoại trước khi ngủ khiến não bộ lầm tưởng vẫn là ban ngày, làm giấc ngủ bị chập chờn và gián đoạn liên tục. Thói quen tắt máy trước khi ngủ 1 tiếng để đọc sách hoặc nghe nhạc nhẹ giúp hệ thần kinh được thả lỏng hoàn toàn, bảo vệ chức năng não bộ và nền tảng sống thọ.

4. Ngâm chân nước ấm, thiền định hoặc vận động nhẹ

Vận động mạnh sau khi ăn hay vào ban đêm dễ làm kích thích hệ thần kinh giao cảm, làm tăng nhịp tim và gây khó ngủ. Trái lại, dành 10 phút thiền định hít thở sâu, tập giãn cơ nhẹ nhàng hoặc ngâm chân nước ấm 40 độ C sẽ mang lại hiệu quả phục hồi thể trạng rất cao.

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Ngâm chân nước ấm kết hợp thả lỏng tâm trí giúp hệ thống mạch máu dưới da giãn nở, kích thích các huyệt đạo và hạ thấp nồng độ hormone căng thẳng cortisol trong máu. Khi áp lực lên hệ tim mạch được giải phóng, nhịp tim và huyết áp sẽ ổn định hơn, tạo tiền đề quan trọng giúp phụ nữ sống thọ hơn và thải độc cơ thể, có vẻ ngoài rạng rỡ hơn.

5. Đi ngủ cố định trong khoảng 22h đến 23h30

Nghiên cứu quy mô lớn theo dõi hơn 88.000 người từ dữ liệu UK Biobank (công bố trên European Heart Journal) chứng minh thói quen lên giường đi ngủ trong khung giờ từ 22 - 23h giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở nữ giới. Duy trì giờ ngủ cố định giúp nhịp sinh học của cơ thể vận hành cực kỳ ổn định. Nếu quá bận rộn, bạn cũng hãy cố đi ngủ vào khoảng 23h30.

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Khung giờ từ 23 - 3h sáng hôm sau là lúc gan hoạt động thải độc mạnh nhất và cơ thể tiết ra lượng hormone tăng trưởng (HGH) ở mức đỉnh điểm để sửa chữa các mô tế bào tổn thương và thải độc cơ thể. Việc đi ngủ đúng giờ hằng ngày giúp duy trì chức năng các cơ quan nội tạng, ngăn suy buồng trứng sớm và kéo dài tuổi thọ tự nhiên, đồng thời giúp "trẻ hóa" từ bên trong.

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