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Phó giáo sư dinh dưỡng cảnh báo ăn quá nhiều thứ này có thể rút ngắn tuổi thọ

Việt Linh/VTC News
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Dù thói quen ăn uống có chuyển biến tích cực, lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt vẫn đang ở mức 8,07g/ngày, cao gấp 1,6 lần so với khuyến nghị.

GS.TS Trương Tuyết Mai, Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Hà Nội) thông tin, lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức rất cao. Theo một kết quả nghiên cứu, lượng muối ăn vào của người Việt giảm từ 9,42g/ngày (năm 2015) xuống 8,07g/ngày (năm 2021). Tuy nhiên, con số 8,07g này vẫn vượt gấp 1,6 lần so với mức khuyến nghị dưới 5g/ngày của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Nhóm người thuộc diện nguy cơ cao như bệnh nhân tăng huyết áp, tiểu đường lại có xu hướng ăn mặn hơn so với mức trung bình của cộng đồng.

Theo PGS Mai, natri là thành phần hiện diện khắp nơi trong mâm cơm người Việt, từ muối ăn, nước mắm, nước tương, bột canh, mì chính cho đến các loại thực phẩm chế biến sẵn. Khi nạp quá nhiều natri, cơ thể sẽ bị tích nước, làm tăng áp lực lên thành mạch, dẫn đến tăng huyết áp, tổn thương nội mạc và mất cân bằng điện giải Na/K.

Người Việt vẫn ăn muối cao gấp 1,6 lần khuyến nghị.

Tình trạng ăn mặn kéo dài làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, suy thận và ung thư dạ dày. Đáng nguy hiểm là một người có thể duy trì thói quen ăn mặn trong nhiều năm mà không nhận thấy bất kỳ triệu chứng bất thường nào, cho đến khi phát hiện huyết áp tăng cao hoặc đối mặt với các biến cố nguy hiểm như đột quỵ, tai biến.

Phần lớn lượng natri trong khẩu phần ăn của người Việt đến từ thói quen nêm nếm gia vị trực tiếp khi nấu nướng và thói quen chấm, chan trên bàn ăn. Chuyên gia nhận định nếu chỉ thay đổi công thức của thực phẩm đóng gói thì chưa đủ để giải quyết triệt để vấn đề.

Để đạt mục tiêu quốc gia là giảm 30% lượng natri tiêu thụ, Việt Nam cần hạ mức tiêu thụ muối xuống khoảng 6,6g/ngày, đồng nghĩa với việc mỗi người dân cần chủ động giảm thêm khoảng 1,5g muối mỗi ngày.

PGS.TS Trương Tuyết Mai nhấn mạnh, việc giảm muối sẽ giúp cắt giảm gánh nặng bệnh tật trong tương lai và kéo dài tuổi thọ cho người dân. Mỗi người có thể bắt đầu bằng những hành động nhỏ nhưng duy trì đều đặn:

Thay đổi cách nấu: Giảm lượng muối, nước mắm, bột canh, mì chính khi chế biến món ăn.

Sửa thói quen ăn: Hạn chế thói quen chấm thêm nước mắm, nước tương; bớt chan nước kho, nước luộc đậm vị.

Hạn chế đồ chế biến sẵn: Bớt tiêu thụ các món kho, rim, đồ muối chua và thực phẩm đóng gói.

Nghiên cứu cho thấy, chỉ cần duy trì một bữa ăn bớt natri, người dân có thể giảm tới 14% nguy cơ đột quỵ, 13% các biến cố tim mạch chính và 12% nguy cơ tử vong chung.

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