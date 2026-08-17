Người đàn ông suy gan cấp sau khi ăn gan lợn

Sau khi ăn một đĩa gan lợn xào, người đàn ông bị tiêu chảy, nước tiểu chuyển màu trà rồi được xác định bị suy gan cấp. Nguyên nhân nằm ở cách chế biến món ăn.

Bị suy gan cấp sau khi ăn gan lợn xào

CCTV News đưa tin về một bệnh nhân 67 tuổi phải đến cấp cứu tại Bệnh viện Số 1 Nam Kinh (Trung Quốc) sau khi ăn hết một đĩa gan lợn xào. Sau ăn, ông buồn nôn, mệt mỏi và đầy bụng nhưng cho rằng mình chỉ bị rối loạn tiêu hóa.

Một tuần sau, ông ngày càng thấy cơ thể uể oải, nước tiểu chuyển từ vàng nhạt sang vàng sẫm. Kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy các chỉ số chức năng gan cao hơn bình thường hàng chục lần. Ông được chẩn đoán nhiễm virus viêm gan E.

Gan lợn xào (Ảnh: CCTV News).

Trước đó, một bệnh nhân khác cũng phải đi cấp cứu sau một tuần ăn gan lợn xào ớt. Bệnh nhân sinh sống tại Chiết Giang (Trung Quốc). Ngay trong đêm ăn gan lợn, ông bị tiêu chảy. Một tuần sau, ông đau tức vùng thắt lưng, lưng và có nước tiểu màu trà đặc. Bệnh nhân tới viện khám và được chẩn đoán nhiễm virus viêm gan E, gan có tổn thương nghiêm trọng và đã chuyển sang tình trạng suy gan cấp. Bệnh nhân này đã phải nằm viện điều trị trong vòng nửa tháng.

Vì sao ăn gan lợn có thể mắc viêm gan E?

Viêm gan virus thường được chia thành 5 loại gồm viêm gan A, B, C, D và E. Trong đó, viêm gan E là bệnh viêm gan cấp tính do virus viêm gan E gây ra.

Dù ít được biết đến, viêm gan E có thể gây hậu quả nghiêm trọng. CCTV News trích dẫn số liệu dịch tễ quốc gia Trung Quốc cho thấy, từ năm 2012, tỷ lệ mắc viêm gan E tại quốc gia này luôn cao hơn viêm gan A và tỷ lệ tử vong do viêm gan E cũng cao gấp khoảng 10 lần viêm gan A.

Bệnh có thể lây qua đường tiêu hóa từ nước, dụng cụ ăn uống, rau quả bị ô nhiễm. Ăn thịt lợn, gan lợn hoặc các loại hải sản có vỏ chưa được nấu chín kỹ có thể khiến virus viêm gan E trong thực phẩm xâm nhập vào cơ thể.

Ăn thịt lợn, gan lợn hoặc các loại hải sản có vỏ chưa được nấu chín kỹ có thể khiến virus viêm gan E trong thực phẩm xâm nhập vào cơ thể. (Ảnh: CCTV News).

Các chuyên gia cho rằng: “Nếu gan lợn nhiễm virus nhưng chỉ được xào nhanh, chưa chín kỹ, virus sẽ không bị tiêu diệt. Ăn vào đồng nghĩa mầm bệnh đi theo đường miệng vào cơ thể”.

Mặc dù vậy, không cần loại bỏ gan lợn khỏi chế độ ăn. Điều quan trọng là nấu chín kỹ, đun nấu ở 100°C trong ít nhất 3-5 phút có thể tiêu diệt virus hiệu quả.

Cách phòng ngừa viêm gan E

Do hiện tại vẫn chưa có vaccine chính thức để phòng ngừa viêm gan virus E tại Việt Nam, nên để phòng ngừa căn bệnh này, người dân cần áp dụng các biện pháp phòng bệnh khác, cụ thể:

Trong ăn uống, nhiều người thích thịt, nội tạng hoặc hải sản giữ được độ mềm, ngọt nên thường chế biến trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, thói quen ăn tái, xào qua để giữ độ mềm có thể khiến thực phẩm chưa chín hoàn toàn, tạo điều kiện cho virus còn tồn tại xâm nhập vào cơ thể. Vì vậy, các thực phẩm này cần được nấu chín kỹ trước khi ăn.

Nguy cơ lây nhiễm cũng có thể đến từ dụng cụ chế biến và cách bảo quản thực phẩm. Dao, thớt, bát đĩa dùng cho đồ sống và đồ chín cần được tách riêng; rau củ, trái cây phải rửa sạch.

Các loại thực phẩm cũng nên được bảo quản riêng và đậy kín bằng hộp, túi hoặc màng bọc để hạn chế lây nhiễm chéo.

Nếu xuất hiện các biểu hiện như vàng da, sốt, mệt mỏi, buồn nôn, nôn hoặc đau vùng gan, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời, tránh nguy cơ bệnh tiến triển thành viêm gan nặng hoặc suy gan.

Nguồn: CCTV News