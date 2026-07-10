Phép màu y học: Sau gần 1,5 thập kỷ, người đàn ông có thể đi lại sau ca mổ của bác sĩ Việt

Từ lao động chính trong nhà, anh Toản không thể đi lại sau tai nạn cách đây 14 năm. Nhiều lúc, anh cảm thấy bất lực khi là gánh nặng cho vợ.

Năm 2012, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã khiến cuộc sống của anh Nguyễn Sĩ Toản (47 tuổi, Hà Nội) rẽ sang hướng khác. Anh bị gãy phức tạp vùng mâm chày và lần lượt trải qua 4 cuộc phẫu thuật kết hợp xương tại nhiều cơ sở y tế với hy vọng có thể đi lại bình thường.

Tuy nhiên, kết quả không như mong đợi. Các cuộc mổ để lại di chứng nặng nề khiến chân anh co rút, khớp gối biến dạng, không thể duỗi thẳng. Suốt 14 năm sau đó, anh phải chịu đựng những cơn đau âm ỉ rồi dữ dội kéo dài.

Dù vẫn cố gắng đi lại bằng đôi chân tập tễnh, mỗi khi đứng lâu hoặc lao động nặng, cơn đau trở nên không thể chịu nổi. Có những thời điểm, anh buộc phải ngồi xe lăn, gần như mất khả năng tự chủ trong sinh hoạt.

Không chấp nhận đầu hàng số phận, vợ chồng anh rong ruổi khắp nơi tìm cách chữa trị. Từ bệnh viện đến các bài thuốc Nam, thuốc Bắc, hễ nghe nơi nào được mách là có hy vọng, gia đình đều tìm đến. Thế nhưng, sau nhiều năm tốn kém tiền bạc, bệnh tình vẫn không cải thiện, thậm chí ngày càng nặng hơn.

“Tôi đi đứng lúc nào cũng đau ê ẩm. Chỉ cần đứng lâu một chút là đau không chịu nổi, nhiều lần phải ngồi xe lăn một chỗ. Gia đình cũng nản lắm, chữa đủ mọi cách mà không đỡ. Có thời điểm bác sĩ chỉ động viên cố gắng chấp nhận vì còn giữ được chân là may rồi. Nhưng nhìn vợ phải gồng gánh gia đình, còn mình bất lực, tôi suy sụp hoàn toàn”, anh Toản chia sẻ.

Anh Toản giờ có thể đứng dậy đi lại bình thường.

Khớp gối biến dạng nặng sau 14 năm

Mang theo hy vọng cuối cùng, anh Toản đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm.

TS.BS Nguyễn Huy Phương, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao, cho biết đây là trường hợp rất phức tạp.

"Bệnh nhân có tiền sử gãy phức tạp mâm chày, đã phẫu thuật kết hợp xương cách đây 14 năm và trải qua 4 lần mổ. Khi đến khám, khớp gối đã biến dạng, lệch trục chi nghiêm trọng, mất duỗi 30 độ, chỉ gấp được khoảng 90 độ. Hình ảnh X-quang và cắt lớp vi tính cho thấy khớp gối thoái hóa độ 4, khuyết xương mâm chày rất nhiều, kèm bán trật ra trước. May mắn là hệ thống dây chằng bên vẫn còn tương đối tốt", bác sĩ Phương cho biết.

Theo các bác sĩ, với những tổn thương tích tụ suốt nhiều năm, việc phẫu thuật không chỉ đơn thuần là thay khớp gối mà còn phải xử lý đồng thời biến dạng trục chân, bù phần xương bị khuyết và bảo tồn tối đa hệ thống dây chằng để đảm bảo khớp nhân tạo hoạt động ổn định.

Sau khi hội chẩn, ê-kíp quyết định thực hiện thay khớp gối toàn phần nhân tạo. Ca phẫu thuật kéo dài hơn một giờ và diễn ra thành công.

Sau 5 ngày đã có thể tự đi lại

Nhờ được kiểm soát đau tốt và tập phục hồi chức năng sớm ngay sau mổ, quá trình hồi phục của bệnh nhân diễn ra thuận lợi.

Đến ngày thứ 5 sau phẫu thuật, vết mổ đã khô hoàn toàn. Điều đáng mừng nhất là anh Toản đã duỗi thẳng hoàn toàn khớp gối, khớp nhân tạo vững chắc, biên độ gấp đạt khoảng 100 độ và có thể tự đi lại mà không cần nẹp hay khung tập.

"Bệnh nhân còn khá trẻ nên cơ lực và thể trạng tốt. Chúng tôi kỳ vọng sau quá trình tập phục hồi chức năng, biên độ vận động của khớp sẽ tiếp tục cải thiện, giúp người bệnh sớm trở lại lao động và sinh hoạt bình thường", TS.BS Nguyễn Huy Phương cho biết.

Với anh Toản, điều tưởng chừng không thể suốt 14 năm qua nay đã trở thành hiện thực.

"Tôi không nghĩ có ngày mình lại đi được như thế này. Bao nhiêu năm chữa đủ mọi cách đều thất bại. Giờ chân chỉ còn hơi đau sau mổ nhưng tôi đã có thể đứng thẳng và đi lại tự tin. Tôi thực sự biết ơn các bác sĩ đã giúp mình có cơ hội bắt đầu lại cuộc sống", anh xúc động nói.