Trung Quốc vừa bàn giao một tàu tự dỡ hàng có tốc độ bốc dỡ nhanh nhất thế giới tại tỉnh Giang Tô.

Thông tin được Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC) công bố hôm 21/7. Con tàu có trọng tải 41.800 tấn, dài 215 m, rộng 42 m và sức chứa tối đa 29.000 m3.

Điểm nổi bật của tàu là hệ thống tự dỡ hàng được trang bị hai băng tải dọc đặt dưới đáy tàu. Hệ thống này có thể đảo chiều hoạt động, cho phép dỡ hàng độc lập sang một bên hoặc đồng thời sang cả hai bên mà không cần phụ thuộc vào thiết bị bốc dỡ tại cảng.

Theo CSSC, tàu đạt tốc độ dỡ hàng 12.000 tấn mỗi giờ, trở thành tàu chuyên dụng có tốc độ bốc dỡ hàng nhanh nhất thế giới hiện nay.

Đây là chiếc đầu tiên trong loạt 5 tàu được đặt để phục vụ Dự án Quặng sắt Simandou. Toàn bộ đội tàu sẽ hoạt động tại vùng biển ngoài khơi Guinea, Tây Phi.

Khi cả 5 tàu đi vào khai thác, đội tàu sẽ đóng vai trò là mắt xích logistics quan trọng, hỗ trợ vận chuyển và trung chuyển quặng sắt, góp phần bảo đảm hoạt động sản xuất ổn định của dự án.

Dự án Quặng sắt Simandou được xem là một trong những dự án hợp tác kinh tế, thương mại trọng điểm giữa Trung Quốc và Guinea, đồng thời là một thành tựu quan trọng trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.

Theo CGTN