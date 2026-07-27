Phát hiện một thị trấn giàu lên nhờ bán thứ cả thế giới cần, công nhân mới vào nghề cũng kiếm được hơn 200 triệu đồng mỗi tháng

Chính sách năng lượng ổn định giúp nơi đây trở thành một trong những quốc gia giàu nhất châu Âu.

Vào một buổi tối trong ngày, các quán bar trên phố Colour ở thị trấn dầu khí Stavanger của Na Uy vẫn chật kín khách. Người dân ngồi tràn ra các bàn ngoài trời, thưởng thức bia cùng rượu Fernet Branca – loại rượu mạnh của Italy rất được ưa chuộng tại đây.

Ole, một thanh niên Na Uy 21 tuổi với vóc dáng cao lớn, đang gọi đồ uống cho cả nhóm tại quán Cirkus. Với giá khoảng 11 bảng Anh (386.000) cho một cốc bia, nhiều người sẽ thắc mắc làm thế nào một người trẻ có thể chi trả mức sống đắt đỏ như vậy.

“Tôi là công nhân giàn khoan ngoài khơi”, Ole cười đáp bằng tiếng Anh lưu loát.

Những người như Ole là lực lượng lao động trực tiếp trên các giàn khoan ngoài khơi Biển Bắc và Biển Barents. Họ làm việc liên tục 12 giờ mỗi ngày trong 2 tuần, sau đó được nghỉ 4 tuần. Toàn bộ chi phí ăn ở được công ty chi trả

Ngay cả lao động mới vào nghề cũng có thể kiếm khoảng 70.000 bảng Anh (2,46 tỷ VNĐ)/năm, mức thu nhập được xem là rất cao nếu so với nhiều quốc gia châu Âu.

Chính sách năng lượng ổn định giúp Na Uy trở thành một trong những quốc gia giàu nhất châu Âu.

Trong nhiều thập kỷ, Na Uy duy trì chính sách tiếp tục thăm dò và khai thác dầu khí bất chấp phản đối từ các tổ chức môi trường. Nhờ đó, quốc gia chỉ có 5,6 triệu dân hiện nằm trong nhóm có GDP bình quân đầu người cao nhất châu Âu, chỉ sau Liechtenstein, Ireland và Luxembourg.

Stavanger – trung tâm ngành dầu khí của Na Uy – cũng trở thành một trong những thành phố giàu có nhất cả nước. Phần lớn khí đốt Na Uy được xuất khẩu sang Anh và các nước châu Âu.

Các ý kiến phản đối mở rộng khai thác dầu khí từng khá mạnh tại Na Uy nhưng suy giảm đáng kể kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine và cắt nguồn cung khí đốt sang châu Âu.

Hiện hơn 80% nghị sĩ Na Uy ủng hộ tiếp tục khai thác dầu khí, tương đồng với quan điểm của phần lớn người dân.

Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz gần đây càng củng cố lập luận rằng châu Âu cần nguồn cung năng lượng ổn định từ Na Uy.

Thị trưởng Stavanger, Tormod Losnedal, cho biết: “Thế giới không còn ổn định nữa. Chúng tôi cần tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu vì họ cần Na Uy”.

Nhiều người chỉ trích Na Uy hưởng lợi từ các cuộc xung đột vốn đẩy giá dầu vượt 100 USD/thùng, nhưng phần lớn người dân Stavanger cho rằng họ đang góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho châu Âu.

Nguồn thu từ dầu khí giúp Na Uy đầu tư mạnh vào giáo dục và y tế. Nước này sở hữu trường học và bệnh viện hiện đại. Hệ thống nhà trẻ được trợ cấp và tỷ lệ thất nghiệp thấp. Đặc biệt, Quỹ đầu tư quốc gia được thành lập từ những năm 1990 hiện quản lý hơn 2.000 tỷ USD, thuộc nhóm quỹ tài sản quốc gia lớn nhất thế giới. Riêng năm nay, quỹ dự kiến đóng góp khoảng 579 tỷ kroner, tương đương gần 25% ngân sách quốc gia.

Ông Frode Alfheim, Chủ tịch nghiệp đoàn năng lượng Forbundet Styrke, cho biết ngành dầu khí hiện tạo việc làm cho khoảng 250.000 lao động, bao gồm cả công nhân giàn khoan, đóng tàu, kỹ sư và các dịch vụ hỗ trợ. Theo ông, tiếp tục khai thác dầu khí là điều hoàn toàn hợp lý.

Tham khảo: The Times﻿