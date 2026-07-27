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Chuyển khoản thành công 5 lần liên tiếp, giao dịch số tiền 2.060.000.000 đồng, Nguyễn Ngọc Anh lập tức liên hệ ngân hàng và báo công an

Minh Ánh
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Người đàn ông ở Ninh Bình nhanh chóng báo công an sau khi thực hiện 5 giao dịch chuyển khoản thành công.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, Công an xã Đại Đồng, đã kịp thời phối hợp với ngân hàng xác minh, hỗ trợ một công dân ở tỉnh Ninh Bình nhận lại tài sản hơn 2 tỷ đồng do chuyển nhầm.

Cụ thể, ngày 24/7/2026, anh Nguyễn Ngọc Anh (sinh năm 1988, trú tại phường Đông A, tỉnh Ninh Bình) đã thực hiện 05 giao dịch chuyển khoản nhầm vào tài khoản của chị Bùi Thị Sữa (sinh năm 1992, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ), với tổng số tiền hơn 2,06 tỷ đồng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh Nguyễn Ngọc Anh đã liên hệ với ngân hàng và trình báo Công an xã Đại Đồng để được hỗ trợ. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đại Đồng đã nhanh chóng phối hợp với ngân hàng xác minh chủ tài khoản nhận tiền.

Sau khi được lực lượng Công an thông báo về vụ việc, chị Bùi Thị Sữa đã chủ động đến trụ sở Công an xã trình báo thông tin và tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền chuyển nhầm. Việc bàn giao tài sản được thực hiện công khai, có sự chứng kiến của các bên liên quan và được lập biên bản theo đúng quy định của pháp luật.

Công an xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ hỗ trợ công dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm

Việc giải quyết kịp thời vụ việc thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an trong công tác phục vụ Nhân dân, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về lòng trung thực, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ tài sản của người khác.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp phát hiện chuyển nhầm hoặc nhận được khoản tiền không rõ nguồn gốc, cần kịp thời thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ

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Ninh Bình

chuyển khoản nhầm

Công an tỉnh Phú Thọ

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