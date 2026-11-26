Ai cũng phải ngỡ ngàng khi biết loại cá giàu protein và được đánh giá "tốt hơn cá hồi" này lại quen đến thế, rẻ đến thế, ngày nào đi chợ cũng gặp.

Nhắc tới thực phẩm giàu đạm và tốt cho sức khỏe, nhiều người thường nghĩ ngay đến cá hồi nhập khẩu đắt đỏ. Thế nhưng ngay tại các khu chợ truyền thống Việt Nam, có một loại cá giá "hạt dẻ" lại sở hữu hàm lượng protein vượt trội hơn cá hồi, đồng thời đang tạo nên cơn sốt xuất khẩu sang Mỹ, Trung Đông và cả thị trường khó tính như Nhật Bản.

Cá rô phi Việt Nam đang là mặt hàng xuất khẩu được nước ngoài săn đón (Ảnh minh họa)

Đó chính là cá rô phi. Theo số liệu từ Hải quan Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam đạt 122 triệu USD, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2025. Các thị trường lớn như Brazil (57 triệu USD), Mỹ (30 triệu USD), Saudi Arabia và khu vực Trung Đông (12 triệu USD) liên tục tăng cường thu mua. Đáng chú ý, tại Nhật Bản, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này trong 10 tháng đạt 2 triệu USD (tăng 72%), trong đó dòng cá rô phi nuôi nước lợ đạt chuẩn nghiêm ngặt còn được đưa vào thực đơn sushi và sashimi cao cấp.

Thị trường khó tính như Nhật Bản cũng ưa chuộng shasimi từ cá rô phi Việt Nam (Ảnh minh họa)

Dinh dưỡng vượt cá hồi, cá rô phi mang lại 6 "lợi ích vàng" cho sức khỏe

Không chỉ chinh phục thị trường quốc tế nhờ thịt trắng, vị thanh ngọt và ít xương dăm, cá rô phi còn được giới dinh dưỡng đánh giá cao nhờ bảng thành phần ấn tượng.

Theo dữ liệu dinh dưỡng từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 100g cá rô phi nấu chín cung cấp khoảng 26,2g protein cùng 128 kcal, nhỉnh hơn mức khoảng 22,1g protein trong 100g cá hồi Đại Tây Dương chín. Ngoài ra, loại cá này còn giàu khoáng chất và vitamin thiết yếu từ selenm vitamin nhóm B, photpho, kali...

Nhờ vậy, loại cá mang lại cả trăm triệu USD nhờ xuất khẩu này mang đến rất nhiều lợi ích sức khỏe, nổi bật như:

- Hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giữ cơ: Hàm lượng protein cao kết hợp lượng calo thấp và chất béo chỉ khoảng 3g trong 100g thịt cá giúp kéo dài cảm giác no, hạn chế cảm giác thèm ăn và duy trì khối cơ săn chắc cho người đang giảm cân hoặc tập luyện.

- Tốt cho hệ tim mạch: Cá rô phi chứa ít chất béo bão hòa, chủ yếu là các axit béo không bão hòa lành mạnh. Khi chế biến ít dầu mỡ, đây là lựa chọn thay thế lý tưởng cho thịt đỏ để giảm áp lực mỡ máu và bảo vệ mạch máu.

- Chống oxy hóa, bảo vệ tế bào: Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), khoáng chất selen có trong cá rô phi giữ vai trò thiết yếu trong chuyển hóa hormone tuyến giáp, tổng hợp DNA và chống lại tổn thương tế bào do quá trình oxy hóa.

- Tăng cường chức năng thần kinh và tạo máu: Cá rô phi cung cấp nguồn vitamin B12 dồi dào, vi chất không thể thiếu để duy trì hoạt động ổn định của hệ thần kinh, hỗ trợ trí nhớ và thúc đẩy quá trình sản sinh hồng cầu.

Cá rô phi giàu protein, rất đa dạng cách chế biến (Ảnh minh họa)

- Củng cố mật độ xương và răng: Lượng phốt pho tự nhiên trong thịt cá tham gia trực tiếp vào cấu trúc khung xương, giúp duy trì độ chắc khỏe của xương khớp khi kết hợp cùng chế độ ăn giàu canxi và vitamin D.

- Thúc đẩy chuyển hóa năng lượng và co cơ: Sự góp mặt của kali cùng niacin (vitamin B3) giúp điều hòa dẫn truyền thần kinh, hỗ trợ hoạt động co bóp cơ bắp và chuyển hóa tinh bột, chất béo thành năng lượng nuôi cơ thể.

Những nguyên tắc cần nhớ khi chọn mua và ăn cá rô phi

Dù bổ dưỡng và dễ mua, người tiêu dùng vẫn cần lưu ý cách lựa chọn và chế biến để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm: và hấp thu tối đa dinh dưỡng từ cá rô phi. Ví dụ như:

- Tuyệt đối không tự mua cá chợ về làm sashimi: Cá rô phi xuất khẩu sang Nhật làm món sống là dòng nuôi nước lợ chuyên biệt, kiểm soát gắt gao từ nguồn nước đến ký sinh trùng. Với cá rô phi nước ngọt bán phổ biến tại chợ, người dân bắt buộc phải nấu chín kỹ để phòng ngừa nguy cơ nhiễm sán và vi khuẩn đường ruột.

Tốt nhất là ăn chín uống sôi và không tự mua cá rô phi chưa kiểm định tại chợ về làm sashimi (Ảnh minh họa)

- Chọn cá tươi và sơ chế sạch: Nên ưu tiên cá còn bơi khỏe, mắt trong suốt, mang đỏ tươi, vảy bám chặt và thịt đàn hồi. Khi làm cá, cần cạo sạch lớp màng đen bên trong khoang bụng để loại bỏ mùi tanh cùng tạp chất.

- Ưu tiên chế biến thanh đạm và ăn điều độ: Nên hấp, luộc, nấu canh hoặc nướng thay vì chiên ngập dầu để không làm tăng chất béo xấu. Người trưởng thành nên ăn khoảng 1 đến 2 bữa cá rô phi mỗi tuần (mỗi bữa khoảng 100 đến 150g), xen kẽ với cá biển giàu omega-3 và rau củ quả, thịt động vật để cân bằng vi chất. Người mắc bệnh gút hoặc suy thận nặng cần tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng đạm nạp vào hằng ngày.