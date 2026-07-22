HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện 273 tờ tiền từ 50.000-500.000 đồng nằm chơ vơ trên chuyến tàu về ga Hà Nội: Nhân viên nhà ga lập tức xác minh

Đinh Anh
|

Tiến hành kiểm tra theo đúng quy định, tổ tàu SE2 xác định bên trong túi có số tài sản rất lớn

Theo Công ty CP Vận tải Đường sắt, đơn vị này vừa hỗ trợ trao trả hơn 122 triệu đồng và các giấy tờ cá nhân do hành khách bỏ quên.

Cụ thể, sáng ngày 22/7/2026, sau khi tàu SE2 kết thúc hành trình và về đến Ga Hà Nội, trong quá trình kiểm tra, tác nghiệp sau chuyến đi, Tổ tàu SE2 do Trưởng tàu Lê Xuân Quyết phụ trách đã phát hiện một túi xách hành khách bỏ quên trên tàu.

Tiến hành kiểm tra theo đúng quy trình, tổ tàu xác định bên trong túi có số tài sản rất lớn, gồm:﻿

- 234 tờ mệnh giá 500.000 đồng ﻿

- 22 tờ mệnh giá 200.000 đồng﻿

- 12 tờ mệnh giá 100.000 đồng﻿

- 5 tờ mệnh giá 50.000 đồng﻿

Tổng số tiền hành khách bỏ quên là 122.850.000 đồng (gồm 273 tờ tiền) và nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng của hành khách.

Ngay sau đó, Trưởng tàu Lê Xuân Quyết đã báo cáo đơn vị, phối hợp với các bộ phận liên quan để xác minh chủ nhân tài sản và nhanh chóng hoàn tất các thủ tục bàn giao theo đúng quy định.

Toàn bộ tài sản đã được trao trả đầy đủ, nguyên vẹn đến tay hành khách. Nhận lại số tiền cùng giấy tờ quan trọng, hành khách không giấu được sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể cán bộ, nhân viên Tổ tàu SE2 vì tinh thần trung thực, trách nhiệm và tận tâm trong công﻿.

Nhân viên Công ty CP Vận tải Đường sắt trao trả tài sản cho hành khách bỏ quên. Ảnh: Công ty CP Vận tải Đường sắt

Việc làm đẹp của Trưởng tàu Lê Xuân Quyết và tập thể Tổ tàu SE2 một lần nữa góp phần khẳng định hình ảnh người tiếp viên Đường sắt Việt Nam luôn tận tụy phục vụ, trung thực trong thực thi nhiệm vụ và hết lòng vì hành khách.﻿

Truy tìm danh tính nhóm người có dấu hiệu tác động đến san hô khu vực biển này ở Nha Trang
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

tàu hỏa

Nhà ga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại