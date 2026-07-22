Truy tìm danh tính nhóm người có dấu hiệu tác động đến san hô khu vực biển này ở Nha Trang

Vì sao những người này bị chính quyền địa phương tìm danh tính?

Sau khi hình ảnh một nhóm người có dấu hiệu tác động đến san hô tại vùng biển Hòn Chồng – Đặng Tất xuất hiện, chính quyền địa phương đã yêu cầu xác minh danh tính, mời những người liên quan làm việc. Vụ việc nhanh chóng gây chú ý bởi đây là khu vực có rạn san hô nằm sát bờ, đang được tăng cường bảo vệ trong mùa thủy triều xuống thấp.

Từ hình ảnh ngoài hiện trường đến đề xuất xử phạt

Ngày 19/7, ông Lê Đại Dương, Chủ tịch UBND phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương đã tiếp nhận thông tin, hình ảnh về một số người xuất hiện tại vùng biển Hòn Chồng – Đặng Tất, có dấu hiệu tác động đến hệ sinh thái san hô.

Ngay sau đó, Công an phường được giao xác minh danh tính, mời những người liên quan làm việc. Các đơn vị chuyên môn cũng phối hợp với Ban Quản lý vịnh Nha Trang kiểm tra hiện trường, tăng cường tuyên truyền và ngăn chặn hành vi xâm hại rạn san hô.

Hình ảnh hiện trường được chụp lại (Ảnh Báo Khánh Hòa)

Theo Báo Khánh Hòa, lực lượng chức năng sau đó đã xác định, lập biên bản đối với ông Vũ Văn Bắc và ông Vũ Văn Yên, cùng trú tại Trảng Bom, Đồng Nai.

Biên bản làm việc thể hiện, khoảng 18 giờ ngày 18/7, hai người đã khai thác trái phép 10,5kg san hô tại vùng biển Hòn Chồng – Đặng Tất. Số san hô này được xác định thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm.

Hai người đã thừa nhận hành vi, giao nộp toàn bộ số san hô và cam kết không tái phạm. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bắc Nha Trang sau đó đề xuất UBND phường xử phạt hai du khách tổng số tiền 50 triệu đồng. Đây mới là mức đề xuất, chưa phải quyết định xử phạt cuối cùng.

Bảng tuyên truyền chế tài xử lý đối với những hành vi tác động đến hệ sinh thái rạn san hô (Ảnh Báo Khánh Hòa)

Rạn san hô nằm gần bờ nhưng rất dễ bị tổn thương

Sự việc khiến nhiều người bất ngờ bởi vùng biển Hòn Chồng – Đặng Tất không chỉ là điểm ngắm cảnh quen thuộc của Nha Trang mà còn có hệ sinh thái san hô khá đặc biệt.

Theo kết quả khảo sát được Báo Khánh Hòa công bố năm 2023, khu vực này có khoảng 11ha san hô. Trong đó, vùng Hòn Chồng có khoảng 3,5ha, còn khu vực đối diện đường Đặng Tất khoảng 7,5ha.

Phía nam Hòn Chồng được xác định là vùng san hô đang phục hồi. Phía bắc có nhiều loài san hô tạo rạn, một số cụm được ghi nhận có độ tuổi khoảng 5–10 năm. Ngoài san hô cứng và san hô mềm, khu vực còn có rong biển, thảm cỏ biển và nhiều loài thủy sinh, trong đó có các đàn cá con trú ngụ giữa rạn.

Những rặng san hô gần bờ ở khu vực Hòn Chồng, Nha Trang (Ảnh Báo Khánh Hòa)

Điểm đáng chú ý là san hô tại đây nằm tương đối gần bờ, từ khoảng 200–300m ra phía biển, ở độ sâu phổ biến 2–7m. Khi thủy triều xuống thấp, một số cụm san hô, thảm cỏ biển và nền đáy biển có thể lộ ra hoặc nằm ngay sát mặt nước.

Chính sự dễ tiếp cận này khiến rạn san hô đứng trước nguy cơ bị giẫm đạp, bẻ gãy hoặc thu gom. Chỉ một bước chân, một lần đứng lên san hô chụp ảnh hay việc kéo phương tiện qua rạn cũng có thể làm tổn thương cấu trúc đã mất nhiều năm hình thành.

Từ ngày 16/5 đến hết tháng 8/2026, Ban Quản lý vịnh Nha Trang triển khai khoanh vùng bảo vệ tạm thời rạn san hô Hòn Chồng – Đặng Tất. Hoạt động bảo vệ tập trung trong khung giờ 16–18 giờ vào những ngày thủy triều xuống thấp, thường rơi vào giữa và cuối tháng âm lịch, theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa.

Du khách nên tham quan thế nào?

Khi đến Hòn Chồng, du khách cần hiểu rằng thủy triều xuống không đồng nghĩa với việc có thể tự do lội ra khu vực san hô. Đây lại là thời điểm rạn dễ bị tổn thương nhất. Cơ quan chức năng đã đặt biển cảnh báo, giăng dây khoanh vùng, nghiêm cấm đi vào khu vực có san hô và thảm cỏ biển; đồng thời cấm khai thác thủy sản, hủy hoại cảnh quan và hệ sinh thái tự nhiên.

Ảnh Báo Khánh Hòa

Du khách không nên bước qua dây bảo vệ, không đứng hoặc ngồi lên san hô để chụp ảnh, không chạm, bẻ hay mang san hô về làm kỷ niệm. Việc bắt cá, ốc, lật đá, đào bới đáy biển hoặc kéo kayak, thuyền nhỏ qua rạn cũng cần tuyệt đối tránh.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa, hành vi xâm hại rạn san hô có thể bị xử phạt hành chính từ 50–100 triệu đồng, tùy tính chất và căn cứ xử lý cụ thể.

Thay vì đi xuống khu vực đang được bảo vệ, du khách vẫn có thể tham quan quần thể đá Hòn Chồng – Hòn Vợ, ngắm vịnh Nha Trang từ trên bờ, tìm hiểu các câu chuyện văn hóa gắn với danh thắng hoặc kết hợp ghé Tháp Bà Ponagar, Viện Hải dương học.

Với người muốn lặn ngắm san hô, lựa chọn phù hợp hơn là đăng ký dịch vụ tại đơn vị được phép tổ chức, hỏi rõ điểm lặn có được khai thác du lịch và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên chuyên môn.