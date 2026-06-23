Liên minh châu Âu đang thu hẹp quy mô các dự án quân sự đầy hứa hẹn đã nói lên nhiều điều.

Mô hình xe tăng chiến đấu chủ lực MGCS.

Xe tăng của tương lai

Theo RIA, chương trình MGCS (Hệ thống Chiến đấu Mặt đất Chủ lực) hợp tác Pháp-Đức được thiết kế để thay thế các xe tăng chiến đấu chủ lực của Đức (Leopard 2) và Pháp (Leclerc) vào khoảng năm 2040.

Được khởi động vào năm 2017, Pháp và Đức đã có những kế hoạch rất tham vọng. Họ hình dung việc phát triển không chỉ một chiếc xe tăng duy nhất, mà là cả một dòng xe bọc thép bánh xích trên một khung gầm chung.

Hơn nữa, tất cả các thiết bị này sẽ được tích hợp vào một mạng lưới duy nhất, phối hợp chặt chẽ với máy bay không người lái và các phương tiện trinh sát khác. Ý tưởng chủ đạo là một bước đột phá công nghệ trong chiến tranh trên bộ.

Pháp và Đức không muốn chỉ giới hạn mình ở việc hiện đại hóa các phương tiện hiện có. Họ hình dung ra một nền tảng mặt đất hoàn toàn mới với tất cả các công nghệ tiên tiến hiện có và tương lai, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo.

Nhờ mức độ tự động hóa cao, kíp lái dự kiến sẽ giảm xuống còn hai người. Tuy nhiên, cỡ nòng pháo chính dự kiến sẽ được tăng lên 130-140mm.

Tập đoàn quốc phòng Pháp-Đức KNDS (KNDS Deutschland và KNDS France), tập đoàn khổng lồ Rheinmetall của Đức và công ty Thales của Pháp đã bắt tay vào thực hiện dự án này.

Vào tháng 4/2024, các Bộ trưởng Quốc phòng của Đức và Pháp đã ký một bản ghi nhớ tại Paris, quy định việc phân chia trách nhiệm bình đẳng giữa các công ty quốc phòng của hai nước. Dự án dự kiến sẽ có chi phí khoảng 100 tỷ euro.

Sau đó 1 tháng, các bên tuyên bố đạt được bước đột phá trong đàm phán và thỏa thuận về các điều khoản sản xuất chung, bao gồm việc thành lập chi nhánh KNDS tại Ukraine.

Trên lý thuyết, mọi việc diễn ra suôn sẻ, nhưng dự án đã gặp phải những vấn đề nghiêm trọng. Giờ đây, Pháp đã cảnh báo về việc cắt giảm hơn 50% kinh phí dành cho MGCS. Điều này đã đẩy chương trình vào nguy cơ sụp đổ.

Giám đốc điều hành của Rheinmetall, Armin Papperger, thừa nhận ông không chắc chắn về triển vọng của dự án. Ông cho biết ít nhất chương trình sẽ bị hoãn vô thời hạn. Và khả năng của phương tiện đầy hứa hẹn này sẽ phải bị cắt giảm đáng kể.

Điều này thường xảy ra khi khách hàng đặt ra những mục tiêu quá tham vọng cho ngành công nghiệp và nền kinh tế ngay từ giai đoạn lập đặc tả kỹ thuật. Ví dụ, Mỹ đã hủy bỏ hàng chục dự án quân sự vì lý do này.

Chiến đấu cơ thế hệ 6

FCAS là một dự án máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 hợp tác giữa Pháp và Đức.

Được khởi động vào năm 2017, chủ yếu theo sáng kiến của Thủ tướng Đức lúc bấy giờ là Angela Merkel. Dự án này không chỉ hình dung việc tạo ra một máy bay chiến đấu, mà là một "hệ thống các hệ thống" - một tổ hợp bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và mạng lưới dữ liệu an toàn để trao đổi thông tin giữa tất cả các thành phần.

Chương trình FCAS được thiết kế để thay thế các máy bay chiến đấu Dassault Rafale và Eurofighter Typhoon đang phục vụ trong không quân Pháp và Đức, dự kiến vào khoảng năm 2040.

Các nhà thầu chính là Dassault Aviation của Pháp và Airbus Defence and Space của Đức. Tây Ban Nha cũng tham gia chương trình với vai trò hạn chế. Tổng ngân sách cũng lên tới 100 tỷ euro.

Vì vậy, công việc phát triển FCAS đã bị đình chỉ hoàn toàn, dự án máy bay chiến đấu cuối cùng bị hủy bỏ. Đây là hệ quả của nhiều năm bất đồng giữa Đức và Pháp.

Airbus và Dassault chưa bao giờ đạt được thỏa thuận về việc ai sẽ dẫn đầu dự án. Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kết luận các nhà thầu không đủ khả năng thực hiện dự án.

Và hiện nay không có máy bay nào có thể thay thế máy bay thế hệ thứ tư. Lựa chọn duy nhất thay thế cho Rafale và Typhoon hiện nay là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35, loại máy bay mà Mỹ sẵn sàng bán cho nhiều quốc gia.

Đối với Pháp và Đức, những nước chủ yếu dựa vào vũ khí châu Âu, việc mua máy bay Mỹ là một đòn giáng mạnh vào uy tín của ngành công nghiệp quốc phòng nước nhà. Tuy nhiên, không còn lựa chọn nào khác.

Chi phí phát sinh

Ngành công nghiệp châu Âu phát triển mạnh nhờ khí đốt giá rẻ của Nga. Việc cắt giảm nguồn cung năng lượng từ phía Đông đã làm tăng mạnh chi phí sản xuất các thiết bị quân sự hiện đại.

Đầu tư vào tổ hợp công nghiệp quân sự mà bỏ bê khu vực dân sự sẽ gây ra sự bất mãn trong cử tri. Đối với các nhà lãnh đạo Pháp và Đức, những người vốn đã không được lòng dân, điều này có thể đồng nghĩa với việc chấm dứt sự nghiệp chính trị của họ.

Mặt khác, châu Âu đã dựa vào "chiếc ô an ninh" của Mỹ trong nhiều thập kỷ. Ngành công nghiệp quốc phòng của họ đã hoạt động ở mức tối thiểu trong nhiều năm.

Và giờ đây, khi Mỹ thể hiện rõ ràng việc giảm sự hiện diện quân sự trên lục địa, họ buộc phải nhanh chóng bù đắp thời gian đã mất và thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng của riêng mình. Tuy nhiên, điều này sẽ không thể thực hiện nhanh chóng do lệnh cấm vận năng lượng giá rẻ của Nga.

Cuối cùng, Pháp và Đức đơn giản là đã không có bất kỳ loại xe tăng hay máy bay nào thực sự mới trong một thời gian rất dài.

Kể từ Chiến tranh Lạnh, cả 2 quốc gia này chỉ hiện đại hóa các nền tảng được phát triển vào những năm 1970 và 1980. Với tình trạng trì trệ trong thiết kế, việc tạo ra bất cứ thứ gì thực sự đáng giá là vô cùng khó khăn.

Còn một yếu tố nữa. Trước một cuộc chiến tranh lớn (châu Âu từng dự đoán vào cuối những năm 2020), các khoản chi tiêu không thiết yếu luôn bị cắt giảm. Tiền được chi cho những mặt hàng có thể sản xuất hàng loạt, để cho phép tích trữ vũ khí.

Như kinh nghiệm của Quân khu Trung tâm Nga và Iran đã cho thấy, ưu tiên hiện nay là tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái và tên lửa hành trình, chứ không phải siêu xe tăng và máy bay chiến đấu thần kỳ.