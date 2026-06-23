Đưa vợ dùng thử chiếc MacBook Neo đang "hot nhất" hiện nay, chỉ đúng 2 tuần, cô ấy đã đòi quay lại Windows

"Anh cầm lại máy đi. Em không đủ kiên nhẫn để học lại từ đầu một thứ mới toanh đâu", vợ tôi vừa nói vừa đẩy chiếc MacBook Neo ngược lại phía tôi.

MacBook Neo đang là chiếc laptop gây chú ý nhất hiện nay. Với mức giá chỉ khoảng 14 triệu, người dùng có thể chuyển đổi sang MacOs theo cách không thể nào rẻ hơn. Thế nhưng, sự hào hứng ban đầu có thể tắt dần đối với một số người khi bắt đầu làm quen hệ điều hành của Apple.

Dưới đây là câu chuyện của cây bút Lance Ulanoff từ trang công nghệ TechRadar.

Không phải ai cũng thích thay đổi

"Anh cầm lại máy đi. Em không đủ kiên nhẫn để học lại từ đầu một thứ mới toanh đâu", vợ tôi vừa nói vừa đẩy chiếc MacBook Neo ngược lại phía tôi trên mặt bàn bếp.

Đó là cái kết diễn ra khá chóng vánh cho cuộc thử nghiệm kéo dài hai tuần. Trước đó, tôi đã hết lời động viên vợ mình – một người vốn trung thành với Windows suốt hàng thập kỷ – hãy thử đổi gió sang hệ sinh thái Apple, cụ thể là chiếc MacBook Neo màu cam quýt rất thời thượng.

Nói sòng phẳng thì tôi không hề ép buộc cô ấy. Ngay từ khi tôi mang chiếc laptop này về, vợ tôi đã tỏ ra vô cùng tò mò.

Là một môi giới bất động sản, vợ tôi thực sự rất yêu quý chiếc Surface Pro cũ kỹ đã 10 năm tuổi của mình. Máy vẫn gánh vác tốt mọi phần mềm quản lý công việc trên nền web, xử lý email, thiết kế đồ họa cơ bản để làm tờ rơi giới thiệu nhà đất hay chuẩn bị tài liệu truyền thông trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, chính cô ấy cũng tự hiểu đã đến lúc phải lên đời máy mới. Cả hai chúng tôi đều kỳ vọng rằng một chiếc MacBook Neo với mức giá dễ tiếp cận cùng hiệu năng tầm trung có thể trở thành sự thay thế xứng đáng cho chiếc Surface Pro.

Tôi ra sức trấn an vợ rằng dù có đôi chút khác biệt nhưng hệ điều hành macOS không đến mức quá xa lạ. Giao diện có thể đảo lộn một chút, nhưng vợ tôi không phải là người mù công nghệ; cô ấy bắt nhịp với các thiết bị mới rất nhanh.

Thế nhưng, có một đặc điểm ở cô ấy mà lẽ ra tôi phải coi đó là một lời cảnh báo từ trước: cô ấy cực kỳ ghét sự thay đổi.

Trải nghiệm macOS: Gian nan ngay từ bước khởi đầu

Phiên bản tôi đưa cho cô ấy trải nghiệm sở hữu tính năng bảo mật Touch ID và bộ nhớ trong 512GB.

Sau đó, hai vợ chồng ngồi cạnh nhau để tôi hướng dẫn cô ấy thiết lập máy. Vợ tôi hoàn thành các bước đầu khá nhanh, dù tôi nhận ra vị trí của cảm biến Touch ID tích hợp trên phím nguồn/gọi ngủ là chưa thực sự trực quan.

Khi tôi bảo cô ấy quét vân tay để cài đặt mở khóa, cô ấy khựng lại vài giây, mắt dáo dác nhìn quanh bàn phím để tìm một biểu tượng hình dấu vân tay quen thuộc.

Trong hai tuần tiếp theo, tôi thường xuyên thấy cô ấy bỏ chiếc laptop vào túi xách mang đi làm hoặc ngồi cạch cạch gõ máy ở bàn ăn. Thỉnh thoảng, tôi vẫn bắt gặp cô ấy theo thói quen đưa tay lên chạm vào màn hình – một phản xạ hoàn toàn dễ hiểu sau một thập kỷ gắn bó với chiếc laptop "2 trong 1" Surface Pro có màn hình cảm ứng. Mỗi lần tôi hỏi han tình hình, cô ấy chỉ đáp lại bằng một câu "Cũng được" với vẻ mặt không mấy hào hứng.

Vợ tôi kể rằng khi ở cơ quan, cô ấy đã loay hoay mãi mà không thể kết nối được với máy in của văn phòng, đến mức một đồng nghiệp phải vào cuộc để cứu nét.

Đến khi về nhà, tôi hướng dẫn cô ấy cấu hình tài khoản OneDrive để truy cập vào kho dữ liệu công việc. Bước này có vẻ càng làm cô ấy thêm rối trí. Trên hệ điều hành Windows, OneDrive được tích hợp sâu và tự động đồng bộ vào hệ thống. Còn với Mac, bạn buộc phải tải một ứng dụng riêng và thực hiện thêm vài bước thiết lập thủ công.

Ngay cả những tính năng đồng bộ đỉnh cao trong hệ sinh thái Apple mà tôi vốn rất tâm đắc cũng biến thành điểm trừ trong mắt cô ấy: "Sao thông báo trên iPhone cứ nhảy liên tục lên màn hình MacBook thế này? Phiền phức quá!"

Tôi cứ kiên nhẫn chờ đợi một khoảnh khắc bước ngoặt, một sự "giác ngộ" khiến cô ấy phải thốt lên: "Tại sao mình không chuyển sang dùng Mac từ nhiều năm trước nhỉ?"

Nhưng khoảnh khắc đó đã không bao giờ đến.

Cô ấy thấy thao tác dùng hai ngón tay để nhấp chuột phải thật rắc rối và chẳng mấy mặn mà với phần bàn di chuột vốn được giới công nghệ ca ngợi.

Vợ tôi không phủ nhận vẻ đẹp trong ngôn ngữ thiết kế của chiếc máy: “Nhìn nó sang trọng, mỏng nhẹ thật đấy, nhưng em hoàn toàn có thể mua một chiếc laptop Windows mới cũng sang và mỏng nhẹ y như thế này.”

Khi hai vợ chồng dạo quanh một siêu thị điện máy để tham khảo cả MacBook Neo lẫn một loạt máy tính Windows tương đương từ các thương hiệu Lenovo, HP, Dell và Acer, tôi hiểu rằng MacBook Neo đã hoàn toàn thất bại trong việc chinh phục cô ấy.

Sau khi chủ động "trả máy", vợ tôi tâm sự rằng cô ấy không thể nào thích nghi nổi với những điểm khác biệt cốt lõi. Tại sao trung tâm điều khiển (Control Center) lại nằm ở góc trên? Thanh Dock nhìn kiểu gì thế kia? Và tại sao một hệ điều hành lại có thể thiếu đi nút Start huyền thoại?

Với một người dùng Mac lâu năm như tôi, những triết lý thiết kế và cách bố trí đó đều có lý do chính đáng. Nhưng vì bản thân cũng từng là một người chuyển hệ, tôi hoàn toàn đồng cảm với sự bối rối của cô ấy.

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Việc chuyển sang dùng MacBook sau 30 năm gắn bó với Windows chẳng khác nào bạn đang rơi vào trạng thái hoang mang tột độ kiểu "Ai đã lấy miếng pho mát của tôi?" .

Thêm vào đó, với một người luôn bận rộn với hàng tá công việc quan trọng cần giải quyết ngay như vợ tôi, cô ấy không thể chấp nhận việc những thói quen sử dụng mới lạ của hệ điều hành lại trở thành vật cản, làm giảm hiệu suất công việc hàng ngày.

Nhìn nhận thực tế

Những trải nghiệm trên hoàn toàn không nhằm mục đích chê bai MacBook Neo – đây vẫn là một chiếc máy tính cực kỳ xuất sắc trong tầm giá. Tuy nhiên, câu chuyện này đã phác họa rõ nét chân dung của một nhóm khách hàng đặc thù: những người mà Apple rất muốn lôi kéo bằng các dòng sản phẩm giá rẻ, nhưng tỷ lệ chuyển đổi thành công lại cực kỳ thấp.

Thực tế chứng minh, phân khúc khách hàng tiềm năng nhất của MacBook Neo vẫn là thị trường học đường (back-to-school). Dòng sản phẩm này sẽ dễ dàng chinh phục nhóm học sinh, sinh viên – những người trước đó mới chỉ quen thuộc với Chromebook hoặc làm quen với công nghệ thông qua iPad.

Họ sẽ là lớp khách hàng kế cận của Apple. Còn đối với những người dùng Windows lâu năm, việc kỳ vọng họ từ bỏ thói quen thâm căn cố đế để chuyển sang một hệ sinh thái mới có lẽ là một bài toán quá tham vọng mà Apple không nên trông đợi – ngay cả khi họ có trong tay một quân bài đầy sức hút mang tên MacBook Neo.