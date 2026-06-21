Mua iPhone 17 Pro Max tại CellphoneS, khách tố "seal rách bất thường": Lỗi bảo quản hay có vấn đề khó giải thích?

Việc chiếc iPhone 17 Pro Max mua tại CellphoneS mà nữ khách hàng phản ánh vừa có seal mỏng, chảy keo, vỏ bên trong rách, lại vừa bị lỗi bụi trong camera cho thấy có nhiều vấn đề.

Mới đây, cộng đồng công nghệ trong nước xôn xao trước video phản ánh của một người dùng TikTok về trải nghiệm khui hộp chiếc iPhone 17 Pro Max vừa mua tại hệ thống lớn.

Sự việc đặt lên nhiều câu hỏi về tiêu chuẩn đóng gói của Apple cũng như những tình tiết xung quanh cách giải thích của cửa hàng và quá trình đổi trả gian nan của khách hàng.

Chiếc "seal rách" gây bão mạng xã hội

Cụ thể, tài khoản TikTok@tusuynxx đã đăng tải đoạn video ghi lại quá trình mở hộp chiếc iPhone 17 Pro Max mua tại hệ thống CellphoneS.

Đáng chú ý, thay vì xé mượt mà một đường thẳng như các sản phẩm thông thường của Apple, phần dải seal giấy ở mặt sau hộp của cô gái này lại bị rách ngang nửa chừng. Thậm chí, một góc seal khi kéo còn dính chặt đến mức kéo rách cả mảng giấy bề mặt của vỏ hộp.

Điều này được cho là khá bất thường vì lớp seal trên hộp các sản phẩm Apple được làm hoàn toàn bằng giấy sinh học cao cấp kết hợp với một lớp keo dính chuyên dụng có độ bám cực kỳ cao.

Dải giấy này được cắt sẵn một đường rãnh răng cưa siêu nhỏ bằng công nghệ laser chính xác. Đường cắt có nhiệm vụ định hướng lực kéo, giúp người dùng khi giật tab giấy sẽ xé thẳng một đường mượt mà, rách đều dọc theo đường rãnh và tách đôi dải giấy mà không bị lệch ra ngoài hay làm rách nham nhở lớp giấy nền của hộp.

Khi thắc mắc, cô gái kể lại việc quản lý cửa hàng CellphoneS đưa ra lời giải thích rằng: “seal iPhone 17 vốn rất mỏng, nên phía cửa hàng phải tự bọc thêm một lớp... màng bọc thực phẩm bên ngoài để bảo quản”?

Phía chăm sóc khách hàng của hệ thống sau đó cũng phản hồi rằng nguyên nhân gây ra tình trạng rách seal như vậy có thể do yếu tố độ ẩm hoặc do khách hàng đã dùng lực quá mạnh khi xé.

Tuy nhiên, nữ khách hàng đã lập tức bác bỏ các lập luận này. Cô khẳng định dựa trên kinh nghiệm đập hộp nhiều sản phẩm Apple trước đây, dải seal tiêu chuẩn vốn rất dai và dày, trong khi chiếc seal lỗi này lại mỏng dính như một tờ giấy thường.

Không chỉ hộp bên trong bị rách, cô gái cũng chỉ ra phần in thông tin trên seal cũng khác, có dấu hiệu “chảy keo” khi đặt cạnh các seal máy chuẩn mà cô từng bóc.

Đáng nói hơn, sau khi mang máy về sử dụng, nữ khách hàng còn phát hiện ra camera của máy bị dính bụi bên trong – một lỗi phần cứng hiếm gặp đối với sản phẩm mới tinh chưa qua sửa chữa, buộc cô phải mang máy ra để yêu cầu đổi trả từ hãng.

Tại thời điểm đó, người mua bày tỏ sự thất vọng sâu sắc vì cách xử lý của CellphoneS, cho rằng bản thân là khách hàng thân thiết đã mua rất nhiều đồ tại đây nhưng lại nhận về một trải nghiệm quá tệ và chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Seal giấy của Apple có dễ bị rách ngang nửa chừng không?

Theo các tiêu chuẩn đóng gói cao cấp của Appke, seal giấy sẽ rất khó bị rách trong điều kiện bình thường. Thông thường, trải nghiệm unboxing của Apple luôn có độ mượt mà cao. Seal khi bóc xong vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu thay vì rách nham nhở.

Tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ nếu người bóc không kéo thẳng theo hướng ngang dọc theo dải seal mà kéo chéo, kéo giật mạnh lên trên hoặc bóc quá nhanh, lực phân tán không đều có thể làm xé toạc dải giấy ngoài phạm vi rãnh. Nhưng xem trong video, có thể thấy nữ khách hàng sử dụng lực không quá mạnh nhưng seal đã bị đứt, không khác gì các miếng dán giấy bình thường.

Một trong những lý do có thể dẫn đến hiện tượng này là độ ẩm. Bản chất seal làm bằng giấy. Nếu hộp máy được lưu trữ trong môi trường có độ ẩm quá cao (ví dụ như thời tiết nồm ẩm tại Việt Nam), lớp giấy của seal hoặc lớp giấy bề mặt đáy hộp có thể bị ẩm, mềm đi. Khi xé, lớp keo dính quá chặt sẽ kéo theo cả mảng giấy ẩm khiến seal bị rách nửa chừng hoặc rách lẹm vào phần hộp

Trên cộng đồng Apple Support và Reddit, có rất nhiều chủ đề người dùng quốc tế phàn nàn về việc họ nhận được máy mới tinh từ các nhà mạng lớn hoặc đặt trực tiếp từ Amazon, nhưng khi bóc ra, dải giấy không đứt đều theo đường răng cưa mà bị rách ngang, hoặc phần seal bị bọng khí, lỏng lẻo.

Nhiều người dùng cho biết khi vừa mở hộp các-tông vận chuyển ra, lớp seal giấy trên hộp iPhone đã tự động bị bung một phần do lực ép trong quá trình vận chuyển đường dài.

Việc seal giấy bị rách lẹm do độ ẩm môi trường kho bãi là có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định hiện tượng này không bao giờ đi kèm với việc thay đổi cấu trúc font chữ hay làm mực in bị lem nhem như trên hộp mẫu máy mà nữ khách hàng phản ánh.

Nếu đúng như người dùng này nói là "chữ trên seal cũng bị chảy keo và có dấu hiệu lạ" thì đây là một dấu hiệu bất thường rất lớn.

Nếu chữ thực sự bị chảy mực và chất giấy thô sạn, có khả năng đây là hộp đã bị thay hoặc đóng lại seal giả từ chuỗi cung ứng trước đó (hoặc rủi ro tráo hàng trục lợi từ một cá nhân nào đó trước khi tới tay người dùng).

Apple sử dụng công nghệ in nhiệt/in công nghiệp độ chính xác cao, hoàn toàn không có chuyện chảy mực hay lem chữ trên sản phẩm xuất xưởng. Ngược lại, các loại seal giả dùng để đóng lại cho máy cũ, máy lỗi thường được gia công dập răng cưa thủ công và in bằng máy in phun rẻ tiền nên dải giấy thường mỏng, bở, chữ dễ nhòe khi gặp ma sát hoặc độ ẩm.

Việc chiếc máy mà nữ khách hàng phản ánh vừa có seal mỏng khác lạ, chữ chảy mực, vỏ bên trong rách, lại vừa bị lỗi bụi trong camera cho thấy có nhiều vấn đề cùng xảy ra trên sản phẩm một cách khó tin.

Diễn biến hy hữu khi đổi máy: 3 chiếc seal "biết nói"

Sau những tranh chấp và phản ánh gay gắt, CellphoneS cuối cùng đã đồng ý phương án đổi một chiếc máy khác cho nữ khách hàng nói trên, đồng thời vẫn khẳng định sản phẩm hoàn toàn là hàng mới chính hãng, không có khuất tất.

Tuy nhiên, trong bài chia sẻ mới nhất của nữ khách hàng trên mạng xã hội tiếp tục có thêm tình tiết đáng chú ý khác.

Khi khách hàng tiến hành bóc seal để kiểm tra lần lượt đến tận 3 chiếc iPhone 17 Pro Max khác được mang ra để đổi tại cửa hàng, dải seal của cả 3 máy này đều cực kỳ cứng cáp, dai và khi lột ra đều nguyên vẹn hoàn toàn một đường thẳng mượt mà.

Hiện tượng "mỏng như tờ giấy", "rách ngang nửa chừng" hay "do khách dùng lực mạnh" hoàn toàn không lặp lại trên các máy đối chứng. Vị khách này sau đó đã nhận máy, chấm dứt tranh cãi nhưng quyết định sẽ không xóa các bài viết phản ánh vụ việc của mình.

Cô gái cho biết làm clip để chia sẻ với cộng đồng và khuyến cáo mọi người khi mua điện thoại mới nên xem xét kỹ càng trước khi ra về, nếu có vấn đề gì cần phản ánh ngay tại chỗ, tránh trường hợp để lâu ngày.

Dù sự việc cuối cùng đã được giải quyết bằng việc đổi máy mới, đây vẫn là một bài học đắt giá cho người tiêu dùng khi đi mua các thiết bị công nghệ cao cấp.