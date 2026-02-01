Phân tích 417 bệnh nhân suy thận, bác sĩ bất ngờ phát hiện: Hầu như ai cũng có chung 3 điểm này

Điều đáng nói là, các điểm chung ấy không hoàn toàn nằm ở những yếu tố quen thuộc như tăng huyết áp hay đái tháo đường, mà lại xuất phát từ những thói quen sinh hoạt và tín hiệu cơ thể thường bị xem nhẹ trong đời sống hằng ngày.

Vậy 3 điểm chung đó là gì? Và vì sao nhiều người lại âm thầm bước đến suy thận chỉ từ những hành vi tưởng như vô hại?

Ăn mặn kéo dài

Ăn mặn đã trở thành thói quen phổ biến của không ít người hiện đại. Tuy nhiên, trong số 417 bệnh nhân tại Trung Quốc được phân tích, gần 80% có tiền sử tiêu thụ lượng muối vượt khuyến nghị trong thời gian dài trước khi được chẩn đoán suy thận.

Muối là yếu tố tác động trực tiếp đến thận. Chế độ ăn nhiều natri không chỉ làm tăng huyết áp mà còn khiến thận phải làm việc quá tải. Các dữ liệu cho thấy, cứ tăng thêm 1 gram muối mỗi ngày, gánh nặng lọc của thận có thể tăng khoảng 3%. Khi tình trạng này kéo dài, tổn thương thận là điều khó tránh.

Ngồi nhiều, ít vận động

Nhịp sống nhanh khiến nhiều người phải ngồi liên tục 8 tiếng, thậm chí lâu hơn mỗi ngày. Ít ai ngờ rằng, thói quen này cũng được xem là một “kẻ phá hoại âm thầm” đối với thận.

Trong nghiên cứu, khoảng 70% bệnh nhân suy thận cho biết họ hiếm khi vận động thể chất. Việc ngồi lâu khiến tuần hoàn máu kém, các chất thải chuyển hóa không được đào thải hiệu quả qua thận. Theo thời gian, điều này góp phần làm suy giảm chức năng lọc của cơ quan này.

Bỏ qua những dấu hiệu ban đầu

“Chỉ nghĩ là bệnh vặt nên không để ý” là câu nói quen thuộc của nhiều bệnh nhân suy thận khi nhìn lại giai đoạn đầu. Đau lưng nhẹ, phù chân thoáng qua hay mệt mỏi kéo dài thường bị xem là do lao động hoặc thiếu ngủ.

Theo quan sát của các bác sĩ, khoảng 60% bệnh nhân không nhận ra vấn đề ở thận ngay từ đầu. Trong khi đó, bệnh thận giai đoạn sớm thường ít triệu chứng rõ ràng, nhưng nếu bỏ qua các tín hiệu cảnh báo, bệnh có thể tiến triển rất nhanh.

Từ dữ liệu của 417 bệnh nhân, các bác sĩ ghi nhận những biến đổi thường gặp khi chức năng thận suy giảm.

- Phù nề là biểu hiện dễ thấy nhất. Khi thận không còn khả năng đào thải nước hiệu quả, dịch sẽ ứ lại, gây sưng mí mắt, mặt hoặc chân, đặc biệt rõ vào buổi sáng.

- Nước tiểu cũng thay đổi cả về lượng lẫn tính chất. Một số người tiểu nhiều lần, tiểu gấp hoặc phải thức dậy đi tiểu ban đêm liên tục.

- Huyết áp tăng là hệ quả phổ biến khác. Khi khả năng điều hòa của thận suy giảm, việc kiểm soát huyết áp trở nên khó khăn, tạo thành vòng xoắn bệnh lý nguy hiểm.

- Rối loạn điện giải cũng thường xuất hiện. Thận không điều chỉnh tốt nồng độ kali, natri trong máu có thể gây ảnh hưởng đến tim mạch, dẫn đến chuột rút, yếu cơ, thậm chí rối loạn nhịp tim.

Không chỉ ảnh hưởng bên trong, khoảng 30% bệnh nhân còn gặp tình trạng rụng tóc và da khô. Khi khả năng tự phục hồi của cơ thể suy yếu, những biểu hiện bên ngoài bắt đầu lộ rõ.

Bác sĩ khuyến nghị cách bảo vệ thận trong đời sống hằng ngày

Để hạn chế nguy cơ tổn thương thận, các chuyên gia đưa ra một số khuyến nghị có tính thực tiễn.

- Lượng muối mỗi ngày nên được kiểm soát dưới 5 gram, đồng thời hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh và thức ăn ngoài hàng vì chứa nhiều “muối ẩn”.

- Vận động đều đặn là yếu tố quan trọng. Mỗi tuần nên duy trì ít nhất 3 buổi tập thể dục cường độ vừa như đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi lội để cải thiện tuần hoàn và hỗ trợ chức năng thận.

- Khi xuất hiện các dấu hiệu như phù nề, đau lưng, thay đổi nước tiểu, cần đi khám sớm. Với những người có tiền sử gia đình mắc bệnh thận, việc kiểm tra định kỳ càng có ý nghĩa.

- Uống đủ nước, khoảng 2.000-3.000ml mỗi ngày, giúp thận đào thải chất cặn bã hiệu quả hơn, trừ trường hợp có chỉ định hạn chế nước từ bác sĩ.

- Chế độ ăn cân bằng, tăng cường rau xanh đậm, các loại hạt và trái cây giàu chất chống oxy hóa cũng được xem là có lợi cho sức khỏe thận.

Các chuyên gia cho rằng, sức khỏe thận gắn chặt với lối sống hằng ngày. Việc điều chỉnh những thói quen nhỏ như ăn nhạt hơn, vận động nhiều hơn hay chú ý đến các dấu hiệu bất thường của cơ thể có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính.

Nói cách khác, thận khỏe hay không, phần lớn được quyết định từ những lựa chọn rất quen thuộc trong đời sống mỗi ngày.

