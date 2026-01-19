Cảnh báo 4 dấu hiệu sớm nhất của ung thư gan

Ung thư gan thường được gọi là “kẻ giết người thầm lặng” vì giai đoạn đầu hầu như không có triệu chứng rầm rộ. Theo Times of India, các nghiên cứu cho thấy bệnh thường khởi phát bằng những thay đổi âm thầm, dễ nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe thông thường. Việc nhận diện sớm những dấu hiệu này có ý nghĩa quan trọng trong cải thiện tiên lượng và kéo dài thời gian sống của bệnh nhân.

4 dấu hiệu sớm nhất của ung thư gan

Times of India đưa ra 4 dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư gan, đó là:

1. Đau hoặc khó chịu vùng bụng phải

Đau là một dấu hiệu của ung thư gan (Ảnh minh họa).

Một trong những biểu hiện sớm nhất của ung thư gan là cảm giác khó chịu hoặc đau âm ỉ ở vùng bụng trên bên phải. Các nghiên cứu ghi nhận rằng nhiều bệnh nhân ung thư gan giai đoạn sớm đã xuất hiện triệu chứng này trước cả khi có vàng da hay sụt cân rõ rệt.

Do cơn đau thường nhẹ và không liên tục, người bệnh dễ cho rằng đó chỉ là rối loạn tiêu hóa hoặc vấn đề dạ dày - ruột thông thường, dẫn tới việc trì hoãn thăm khám.

2. Sốt nhẹ kéo dài, không rõ nguyên nhân

Sốt kéo dài (Ảnh minh họa).

Theo Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Vương Quốc Anh, các triệu chứng toàn thân như sốt đôi khi có thể xuất hiện trong giai đoạn sớm của ung thư gan, ngay cả khi không có nhiễm trùng. Những cơn sốt nhẹ, xuất hiện rải rác nhưng kéo dài và không rõ nguyên nhân cần được chú ý, đặc biệt ở người thuộc nhóm nguy cơ.

Trong trường hợp này, các xét nghiệm máu, đánh giá chức năng gan và chẩn đoán hình ảnh có thể giúp phát hiện những bất thường ở gan trước khi bệnh tiến triển nặng.

3. Thay đổi màu nước tiểu hoặc phân

Hãy chú ý tới những thay đổi về màu nước tiểu hoặc phân (Ảnh minh họa).

Những thay đổi bất thường của nước tiểu và phân cũng được xem là dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư gan. Một nghiên cứu đăng trên Journal of Clinical Gastroenterology chỉ ra rằng nước tiểu sẫm màu kèm phân nhạt màu có thể xuất hiện ngay từ giai đoạn đầu của ung thư biểu mô tế bào gan.

Bên cạnh đó, Mayo Clinic cho biết tình trạng phân trắng hoặc màu như đất sét có thể xảy ra khi gan không tiết đủ mật. Đây là một dấu hiệu liên quan đến rối loạn chức năng gan, trong đó có ung thư gan.

4. Mệt mỏi kéo dài, không cải thiện khi nghỉ ngơi

Mệt mỏi (Ảnh minh họa).

Gan đóng vai trò trung tâm trong chuyển hóa năng lượng và giải độc. Khi gan bị tổn thương hoặc xuất hiện khối u, các quá trình duy trì năng lượng cho cơ thể bị ảnh hưởng. Nhiều nghiên cứu cho thấy mệt mỏi dai dẳng là một trong những triệu chứng sớm thường gặp nhất ở bệnh nhân được chẩn đoán ung thư gan.

Nếu tình trạng mệt mỏi không rõ nguyên nhân, kéo dài và không cải thiện dù đã nghỉ ngơi đầy đủ, người bệnh cần cảnh giác và đi kiểm tra, nhất là khi kèm theo các dấu hiệu khác liên quan đến gan.

Vì sao dấu hiệu sớm của ung thư gan dễ bị bỏ qua?

Ung thư gan (Ảnh minh họa).

Các biểu hiện ban đầu của ung thư gan thường không đặc hiệu, tiến triển chậm và dễ trùng lặp với nhiều bệnh lý khác. Do đó, chỉ dựa vào cảm nhận chủ quan là không đủ để xác định nguyên nhân. Các bác sĩ có thể cần thực hiện xét nghiệm máu, siêu âm, chụp cắt lớp hoặc sinh thiết gan để chẩn đoán chính xác.

Những người mắc viêm gan B, viêm gan C mạn tính, xơ gan do rượu hoặc gan nhiễm mỡ, béo phì hay tiếp xúc với độc tố được xếp vào nhóm nguy cơ cao. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, với những người có yếu tố nguy cơ, việc chủ động theo dõi sức khỏe và thăm khám sớm khi xuất hiện triệu chứng bất thường là chiến lược hiệu quả nhất để phát hiện ung thư gan kịp thời và cải thiện kết quả điều trị.

Nguồn: Times of India