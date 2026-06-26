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Ông Zelensky tuyên bố mở chiến dịch 40 ngày tập kích, gây sức ép lên Nga

Kông Anh/VTCnews
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Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố phê duyệt chiến dịch kéo dài 40 ngày nhằm gia tăng áp lực lên Nga và thúc đẩy Moskva chấm dứt cuộc xung đột.

Quyết định này được đưa ra sau báo cáo từ Tướng Yevhenii Khmara về kế hoạch trừng phạt tầm xa, tầm trung và những kết quả mà Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã đạt được, đặc biệt là Trung tâm Tác chiến Đặc biệt Alpha ở tiền tuyến.

"Tôi đã phê duyệt chiến dịch gây ảnh hưởng kéo dài 40 ngày nhằm vào quốc gia gây hấn với mục đích buộc nước này chấm dứt cuộc xung đột", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố.

Ông Zelensky mở chiến dịch 40 ngày gây sức ép lên Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, ông Zelensky không nêu chi tiết nội dung chiến dịch, nhưng nhấn mạnh lực lượng Alpha đang sử dụng hiệu quả UAV để giữ vững phòng tuyến, đồng thời gây nhiều thiệt hại về nhân lực và khí tài cho Nga .

Thông báo này cũng được đưa ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục mở rộng việc sử dụng những cuộc tấn công tầm trung và tầm xa nhằm vào mục tiêu của Nga, bao gồm cả địa điểm bên trong lãnh thổ Nga và vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Nhiều chiến dịch trong số đó tập trung vào ngành công nghiệp dầu mỏ Nga - nguồn thu và hậu cần quan trọng cho nỗ lực thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva.

Trong đó, thuật ngữ "tầm trung" thường đề cập khu vực Nga kiểm soát sau năm 2014, trong khi "tầm xa" được dùng cho những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Hiện tại, Nga chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của Tổng thống Zelensky. Thay vào đó, cố vấn cho người đứng đầu Ủy ban Điều tra Nga công bố thông tin nước này tiến hành khởi tố hơn 10.000 vụ án hình sự chống lại 2.500 đại diện của giới lãnh đạo Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài kể từ năm 2014.

Trong những tuần gần đây, Kiev liên tiếp tập kích nhằm vào hệ thống hậu cần, cơ sở năng lượng và những mục tiêu ở bán đảo Crimea và khu vực Moskva giành được trong cuộc xung đột cũng như những vùng đô thị nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Bình luận về những cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Kiev đang tìm cách “gây bất ổn" tại Nga. Ông nói Ukraine đang nhận được sự hỗ trợ lớn từ phương Tây và sử dụng số lượng lớn máy bay không người lái để tạo cảm giác bất an về khả năng bảo vệ lãnh thổ của quân đội Nga.

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