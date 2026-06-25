Sau đòn tấn công phá hủy nhà máy bán dẫn Nga: Xuất hiện nghi ngờ Ukraine đã nhận 'Dao găm gỉ sét' từ Mỹ

Trong một tuyên bố với hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng "đáp trả kịp thời và thích đáng đối với mọi mối đe dọa từ bên ngoài và bên trong".

Chuyên trang quân sự Militar Aktuell (Áo) ngày 24/6 đưa tin, một mảnh vỡ thu được từ vũ khí được phóng từ Ukraine đã khiến người Nga phải đặt ra nghi ngờ rằng: có phải các máy bay chiến đấu F-16 của lực lượng vũ trang Ukraine đã được trang bị loại vũ khí tầm xa chính xác, giá rẻ hoàn toàn mới, là AGM-188A Rusty Dagger (tạm dịch: "Dao găm gỉ sét").

Đáp trả cuộc tấn công vào ngày 22/6 của Ukraine gây ra sự phá hủy gần như hoàn toàn nhà máy bán dẫn VZPP-S ở Voronezh - vốn rất quan trọng đối với hoạt động sản xuất vũ khí của Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức cáo buộc Mỹ và châu Âu trực tiếp tạo điều kiện cho cuộc tấn công tầm xa tàn khốc này. Trong một tuyên bố với hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, ông Putin cho biết Nga sẵn sàng "đáp trả kịp thời và thích đáng đối với mọi mối đe dọa từ bên ngoài và bên trong".

Khoảnh khắc ba quả tên lửa của Ukraine tấn công nhà máy sản xuất thiết bị bán dẫn VZPP-S ở Voronezh, Nga, vào ngày 22/6. Nguồn: X/@VictorKvert2008

Theo Militar Aktuell, các blogger quân sự Nga nghi ngờ vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công đó là tên lửa dẫn đường AGM-188 Rusty Dagger của Mỹ hoặc Storm Shadow/SCALP-EG của Pháp-Anh. Đối với cả hai loại tên lửa này, chúng đều là vũ khí được phóng từ máy bay, có thể được triển khai bởi Su-24 hoặc F-16. Ba cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa vào Voronezh chứng tỏ rằng Không quân Ukraine vẫn duy trì khả năng hoạt động, không chỉ trong phòng thủ mà cả tấn công.

Giả thuyết của Nga dựa trên việc thu được ăng-ten CRPA 8 phần tử. Những ăng-ten này nhận tín hiệu có kiểm soát, được trang bị nhiều bộ thu định vị vệ tinh GNSS.

Phần mềm được tích hợp có thể lọc bỏ các tín hiệu gây nhiễu định vị vệ tinh (mỗi ăng-ten xử lý một tín hiệu). Với tám ăng-ten, có thể vô hiệu hóa đồng thời tối đa bảy thiết bị gây nhiễu.

Dựa trên các ký hiệu nhận dạng, linh kiện mà phía Nga thu được có thể truy xuất nguồn gốc từ công ty Zone 5 Technologies ở San Luis Obispo, California, Mỹ. Và Zone 5 là nhà thầu chính sản xuất tên lửa AGM-188A Rusty Dagger.

Ăng-ten CRPA (dòng chữ khắc trên linh kiện cho biết tên nhà sản xuất). Ảnh: Archiv

Militar Aktuell đưa tin, tên lửa AGM-188A Rusty Dagger là một phần trong chương trình Đạn Tấn công Tầm xa (ERAM) của Không quân Mỹ, được khởi động vào tháng 8/2024. Mục tiêu của chương trình ERAM là phát triển các tên lửa hành trình phóng từ máy bay, dẫn đường chính xác, hiệu quả về chi phí – nhưng không phải do các nhà thầu quốc phòng truyền thống thực hiện, mà là do các công ty khởi nghiệp. Đây không phải là những dự án mất nhiều năm để phát triển, mà là những dự án có thể bắt đầu giao hàng sớm nhất vào năm 2026, nhờ các phương pháp phát triển và sản xuất mới.

Trung đội thử nghiệm số 96 tại Căn cứ Không quân Eglin ở Florida, Mỹ, đã báo cáo về các cuộc thử nghiệm vào ngày 13/4.

Tên lửa AGM-188A Rusty Dagger trong quá trình thử nghiệm tại Căn cứ Không quân Eglin ở Florida, Mỹ. Ảnh: Usaf

Theo Militar Aktuell, vào tháng 8/2025, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đã tuyên bố ý định bán tới 3.350 tên lửa ERAM cho Ukraine. Báo cáo đề cập đến các hệ thống EGI (Hệ thống định vị toàn cầu nhúng/Hệ thống dẫn đường quán tính) với SAASM (Mô-đun chống giả mạo có chọn lọc) — chính xác là các ăng-ten CRPA và các hệ thống dẫn đường liên quan.

Có rất ít thông tin về hiệu năng của tên lửa AGM-188A Rusty Dagger. Số liệu chính thức của Mỹ cho thấy tầm bắn hơn 450 km ở tốc độ 690 km/h và đầu đạn nặng 230 kg. Các nhà phân tích Nga lại đưa ra con số tầm bắn hơn 930 km. Độ chính xác (CEP) ước tính khoảng 10 mét khi không có tín hiệu GNSS, mặc dù độ chính xác sẽ cao hơn đáng kể khi có tín hiệu định vị vệ tinh.