Nhiều người yêu thích loài cây này vì dễ chăm và có vẻ đẹp độc đáo, nên thường để trong nhà mà không biết những lưu ý đằng sau.

Cây xanh giúp không gian sống trở nên gần gũi với thiên nhiên, tăng tính thẩm mỹ và tạo cảm giác thư giãn. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, xương rồng lại là một trong những loại cây không được khuyến khích đặt trong nhà.

Phong thủy có nguồn gốc từ xa xưa, hướng đến việc sắp xếp không gian để cân bằng các dòng năng lượng âm - dương. Theo quan niệm này, mọi vật đều phát ra và hấp thụ năng lượng, vì vậy việc lựa chọn, bố trí đồ vật trong nhà có thể ảnh hưởng đến sự hài hòa của không gian sống.

Các chuyên gia phong thủy cho rằng những loại cây có nhiều gai nhọn, như xương rồng hay hoa hồng, thường tượng trưng cho nguồn năng lượng sắc bén và dễ tạo cảm giác bất an. Vì thế, xương rồng được cho là không phù hợp với những khu vực cần sự yên tĩnh, thư giãn như phòng khách, phòng ngủ hay phòng tắm.

Ngoài ra, nhiều người còn khuyên không nên đặt xương rồng gần cửa ra vào. Theo quan niệm phong thủy, vị trí này có thể cản trở dòng năng lượng tích cực lưu thông vào nhà.

Bên cạnh yếu tố phong thủy, gai nhọn của xương rồng cũng tiềm ẩn nguy cơ gây trầy xước, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi.

Đáng chú ý, trong một số quan niệm dân gian của Trung Quốc, xương rồng còn được cho là không mang lại may mắn đối với phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, đây chỉ là niềm tin truyền thống, chưa có bằng chứng khoa học xác nhận.

Nếu vẫn muốn trồng xương rồng thì nên làm thế nào?

Trên thực tế, vẫn có nhiều người lựa chọn trồng xương rồng trong nhà vì yêu thích vẻ đẹp độc đáo của loại cây này. Một số quan điểm cũng cho rằng nếu được đặt ở vị trí phù hợp, xương rồng vẫn có thể trở thành điểm nhấn trang trí mà không nhất thiết ảnh hưởng đến phong thủy.

Một số chuyên gia phong thủy khuyên nên đặt chậu xương rồng ở phía bên trái của cửa ra vào, cửa sổ hoặc bàn làm việc. Ban công, hiên nhà cũng được xem là vị trí phù hợp hơn so với phòng khách hay phòng ngủ. Đồng thời, cây nên được đặt ở nơi thông thoáng, có nhiều ánh sáng để phát triển tốt.

Để giảm bớt nguồn năng lượng sắc bén từ những chiếc gai, nhiều người còn lựa chọn đặt xương rồng trong hộp kính hoặc bố trí thêm bình hoa tươi giữa cây và khu vực sinh hoạt. Một cách khác là trồng xương rồng cạnh các loại cây có lá tròn, thân mềm nhằm tạo sự cân bằng về mặt phong thủy.

Lưu ý: Các quan niệm trên chủ yếu dựa trên niềm tin phong thủy và chưa được khoa học chứng minh. Thực tế, trong khi một số người cho rằng xương rồng có thể mang đến điều không may, nhiều người khác lại tin loại cây này tượng trưng cho sức sống bền bỉ, khả năng bảo vệ và thậm chí là tài lộc.

Vì vậy, việc có nên trồng xương rồng trong nhà hay không vẫn phụ thuộc vào quan điểm và sở thích của mỗi gia đình.

(*Thông tin mang tính chất thảm khảo, chiêm nghiệm)