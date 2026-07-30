Một vụ tai nạn giao thông hy hữu xảy ra tại thành phố Brisbane (Australia) khi một chiếc ô tô bất ngờ lao lên không trung rồi đâm mạnh vào hông một xe buýt đang lưu thông qua ngã tư. Hình ảnh từ hiện trường nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội bởi cảnh tượng chiếc xe mắc kẹt xuyên vào thân xe buýt.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 29/7 (giờ địa phương) tại giao lộ giữa đường Beaudesert và đường Granard, thuộc khu vực Archerfield, Brisbane.

Ảnh: 7News

Theo cảnh sát, chiếc Toyota Yaris màu xanh đã đâm mạnh vào hông xe buýt đúng lúc phương tiện này đang đi qua ngã tư. Cú va chạm mạnh khiến chiếc ô tô bị hất văng lên không rồi lao thẳng vào cửa sổ bên hông xe buýt.

Đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy phần đuôi và hai bánh sau của chiếc Toyota Yaris vẫn lơ lửng bên ngoài, trong khi phần đầu xe cắm sâu vào thân xe buýt. Dù vậy, chiếc xe buýt vẫn tiếp tục di chuyển thêm một đoạn sau cú va chạm.

Rất may, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe buýt không có hành khách. Trong thông báo, cảnh sát cho biết tài xế xe buýt không bị thương nghiêm trọng. Người điều khiển chiếc Toyota Yaris cũng không bị thương sau vụ va chạm nhưng được đưa tới bệnh viện do bị sốc.

Cảnh sát xác nhận ngoài hai tài xế, không có trường hợp nào bị thương nghiêm trọng trong vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguồn: 7News