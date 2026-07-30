Vụ việc hi hữu vừa xảy ra tại Malaysia trong đó 1 trong 2 nghi phạm tử vong, 1 nghi phạm bỏ trốn khiến chủ nhà rơi vào tình cảnh oái oăm.

Mới đây, một vụ đột nhập nhà tại Ipoh, Malaysia đã có diễn biến bất ngờ khi một trong hai nghi phạm tử vong ngay trong nhà nạn nhân, tên còn lại thì chạy trốn khiến chủ nhà rơi vào tình huống oái oăm.



Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, vụ đột nhập vừa mới xảy ra vào sáng sớm tại khu Taman Star đã có một diễn biến bất ngờ khi một trong những kẻ tình nghi tử vong tại hiện trường. Được biết, nguyên nhân tử vong của nghi phạm không phải do thương tích trong quá trình xảy ra vụ việc, mà theo cơ quan chức năng là do bệnh tim, cụ thể là tình trạng tắc động mạch vành.

Theo thông tin từ Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) tại Perak, vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng, khi hai nghi phạm được cho là đã đột nhập vào một ngôi nhà trên đường Jalan Building Society qua đường cửa sổ. Sự hiện diện của chúng nhanh chóng bị phát hiện, dẫn đến một cuộc giằng co với chủ nhà.

Một nghi phạm bỏ trốn, nghi phạm còn lại tử vong tại hiện trường

Trong lúc giằng co, một nghi phạm đã kịp tẩu thoát và hiện vẫn chưa bị bắt giữ. Nghi phạm thứ hai, một người đàn ông địa phương 40 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh bên trong ngôi nhà và sau đó được xác nhận đã tử vong tại hiện trường.

Nghi phạm lên cơn đau tim và tử vong ngay tại hiện trường. (Ảnh minh họa, nguồn: soumen82 | 123RF)

Ban đầu, có suy đoán cho rằng người đàn ông này tử vong do các chấn thương gặp phải trong vụ xô xát. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân tử vong là do tắc động mạch vành; điều này chỉ ra rằng cái chết có liên quan đến bệnh lý tim mạch có từ trước chứ không phải do chấn thương vật lý.

Cảnh sát họp báo thông báo về vụ việc. (Nguồn: Cảnh sát bang Perak)



Cảnh sát đã phân loại vụ việc này là một trường hợp tử vong đột ngột (SDR). Đồng thời, vụ đột nhập được cho là đã xảy ra vẫn đang tiếp tục được điều tra theo Điều 457 của Bộ luật Hình sự Malaysia về tội đột nhập gia cư bất hợp pháp và Điều 324 về tội cố ý gây thương tích bằng vũ khí hoặc phương tiện nguy hiểm.

Cảnh sát trưởng bang Perak, ông Datuk Mohd Alwi Zainal Abidin, cho biết vụ việc đang được điều tra nhằm xác định danh tính và bắt giữ nghi phạm thứ hai đã trốn thoát trong lúc xảy ra sự việc.

Trong thông báo chính thức, ông Alwi kêu gọi người dân có thông tin liên quan đến vụ án hãy trình báo với cơ quan chức năng. Các nhân chứng hoặc bất kỳ ai có thông tin liên quan được khuyến khích liên hệ với Trụ sở Cảnh sát Quận Ipoh qua số điện thoại 05-2451500 hoặc đến đồn cảnh sát gần nhất.

Gia Linh (Theo World Of Buzz)