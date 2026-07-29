Cậu thiếu niên tại Thái Lan đang phải đối mặt với tờ hóa đơn với chi phí sửa chữa là 1,3 triệu baht, tương đương hơn 1 tỷ VNĐ, còn người thuê thì đã mất tích sau vụ tai nạn.

Một thiếu niên 15 tuổi ở Thái Lan đang phải đối mặt với chi phí sửa chữa lên tới hơn 1,3 triệu baht (tương đương hơn 1 tỷ VNĐ) sau khi chiếcxe BMW mà em mua bằng thu nhập cá nhân bị hư hỏng nặng trong một vụ tai nạn tại thủ đô Bangkok.



Mua xe BMW trả góp, thiếu niên 15 tuổi khổ sở sau khi cho thuê xe



Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết gia đình cậu bé tiết lộ, chiếc xe đã được giao cho một người phụ nữ sử dụng; người này trước đó đã đồng ý hỗ trợ thanh toán các khoản trả góp cho xe. Được biết, cậu thiếu niên tự kiếm thu nhập từ việc dạy lập trình máy tính và dùng số tiền đó để trả góp cho chiếc BMW iX3 Sport trị giá 3,7 triệu baht (tương đương khoảng 3 tỷ VNĐ).



Chiếc xe BMW bị hư hỏng nặng với chi phí sửa xe rất lớn. Nguồn ảnh: Amarin TV

Do chưa đủ tuổi để ký hợp đồng mua bán, chiếc xe được đăng ký dưới tên của cha em. Vào tháng 8 năm 2025, gia đình đã giao chiếc BMW cho một công ty cho thuê xe tại Bangkok để cho thuê nhằm kiếm thêm thu nhập. Tháng tiếp theo, cha của thiếu niên nhận lại xe và giới thiệu nó với một người phụ nữ được cho là phó giáo sư. Người này từng bày tỏ sự quan tâm đến các dòng xe BMW và sau đó ngỏ ý muốn sử dụng chiếc xe.

Người phụ nữ và cha cậu bé đã thỏa thuận miệng rằng người phụ nữ sẽ hỗ trợ trả góp tiền xe trong thời gian sử dụng. Tuy nhiên, gia đình cho biết người phụ nữ này đã không trả lại chiếc BMW. Vào tháng 12 năm 2025, người phụ nữ được cho là đã yêu cầu thiếu niên phải trả 100.000 baht (tương đương khoảng 78 triệu VNĐ) để đổi lấy việc nhận lại xe.

Nguồn ảnh: Amarin TV

Cậu thiếu niên và mẹ đã cố gắng lấy lại chiếc BMW, nhưng chiếc xe đã gặp tai nạn trước khi họ kịp nhận lại nó. Vào ngày 29 tháng 1 năm nay, cha của cậu thiếu niên biết tin chiếc xe bị hư hỏng nặng trong một vụ tai nạn khi người phụ nữ kia đang cầm lái. Ban đầu, người phụ nữ nói với gia đình rằng thiệt hại chỉ ở mức nhẹ. Tuy nhiên, khi kiểm tra vị trí xe qua ứng dụng GPS, cậu thiếu niên phát hiện chiếc BMW đã bị kéo về đồn cảnh sát trong tình trạng hư hỏng nghiêm trọng. Một xưởng sửa chữa ban đầu ước tính chi phí khắc phục là 1,1 triệu baht.

Sau đó, mẹ của cậu thiếu niên cho biết hóa đơn đã tăng lên hơn 1,3 triệu baht và gia đình phải tự chi trả vì bảo hiểm xe đã hết hạn. Bà chia sẻ rằng hai mẹ con đã không có xe BMW để sử dụng suốt 7 tháng qua. Trước đó, chiếc xe này thường được dùng để đưa đón học sinh đến các lớp học lập trình của con trai bà.

Người mẹ cho biết người lái xe đã không liên lạc hay đề nghị hỗ trợ gì kể từ khi tai nạn xảy ra, đồng thời bà cũng lên tiếng kêu gọi người này giúp đỡ. Sau đó, gia đình đã công bố hình ảnh từ camera hành trình ghi lại vụ tai nạn cùng hình ảnh chiếc BMW bị hư hỏng. Kênh Amarin TV đưa tin rằng họ đã chi gần 10.000 baht (khoảng 8 triệu VNĐ) để vận chuyển chiếc xe từ Bangkok về Chiang Mai nhằm thực hiện việc sửa chữa.

Gia Linh (Theo The Thaiger)