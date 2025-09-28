Nữ nghệ sĩ không nhà, đi lang thang, phải ngủ nhờ chủ tiệm vàng, giờ ở dinh thự nghìn m2 hàng chục tỷ

Nghệ sĩ Phượng Mai tên thật là Trương Thị Bích Phượng, sinh năm 1956 tại Sài Gòn, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, là con nhà nòi cải lương.

Phượng Mai ngày trẻ

Tính theo gia phả, Phượng Mai là đời thứ 6 trong một gia tộc cải lương, sân khấu, gọi NSND Kim Cương là cô. Bà ngoại Phượng Mai là nghệ sĩ Cao Long Ngà, một cây gạo cội thuộc hàng Tổ nghề trong giới cải lương miền Nam.

Cháu ruột Phượng Mai là ca sĩ Giáng Ngọc, hiện là đời thứ 7 đang kế thừa nghề nghiệp gia đình. Nhờ đó, Phượng Mai được lớn nên trong môi trường nghệ thuật đậm đặc.

Chính vì sinh ra trong một gia đình nhà nòi, có gốc gác nghệ thuật nên nghệ sĩ Phượng Mai từ nhỏ đã chịu nhiều áp lực và được rèn dũa đến nơi đến chốn.

Bà nói: “Tôi may mắn sống trong gia đình nhà nòi, anh chị em lại không ai đi hát nên tôi được ông Tổ cho giọng ca. Tôi đi hát áp lực lắm vì bị đòn nhiều, bị đòn te tua từ gia đình tới thầy".

Từ nhỏ, Phượng Mai đã được bà ngoại là nghệ sĩ Cao Long Ngà cho đi học đầy đủ để thành tài. 5 tuổi, Phượng Mai đã theo NSND Kim Cương đi diễn. NSND Kim Cương rất nghiêm khắc với Phượng Mai.

Về kỷ niệm với NSND Kim Cương, nghệ sĩ Phượng Mai từng kể lại: “Tuồng nào má dựng có vai con thì tôi đóng vai đó, không lần nào không bị đòn, bị má Kim Cương đánh hoài.

Cái nào chưa đúng ý là má Kim Cương vào dạy, cho ăn đòn luôn. Về tới nhà gặp ngoại Cao Long Ngà mà quên tuồng là cũng bị đòn.

Tới 6, 7 tuổi, tôi biết chữ nên được cho theo cải lương, học vũ đạo. Gia đình thương con lắm nhưng rất nghiêm khắc, hát sai là bị quất roi mây, quất từ trên quất xuống, không cho ăn. Hôm nào diễn được thì sẽ được cho ăn đồ ngon, được dẫn đi ăn hủ tiếu đêm.

Lúc đó tôi còn nhỏ nên má Kim Cương có cách dạy tuồng rất hay. Thông thường, khi nào diễn một tuồng mới, má Kim Cương dẫn tôi về nhà, vào trong phòng, không bắt học tuồng như sẽ nói chuyện ngoài đời như trong tuồng để tôi ngấm được tuồng. Má Kim Cương chỉ sao tôi phải làm được vậy, chỉ thiếu một câu là bị cốc vào đầu ngay. Tôi diễn hay thì được má Kim Cương khen".

Sau đó, Phượng Mai được gửi vào đoàn Đồng Ấu Minh Tơ, đóng vai đào con trong các vở Thiếu phụ Nam Xương, Cuối đường hạnh phúc, Sắc hoa màu nhớ.

Lúc này, Phượng Mai còn có biệt danh là Tiểu Lăng Ba. Có thể thấy, sự nghiệp sân khấu của Phượng Mai bắt đầu từ rất sớm, lại sẵn có tài năng, nên gặt hái thành công một cách nhanh chóng.

Năm 1970, Phượng Mai mới 14 tuổi đã làm đào chánh ở ban Hoa Thế Hệ và một số vở trên đài truyền hình, đóng cặp với Thanh Tòng, La Thoại Tân, Đức Lợi, Hùng Cường. Ngoài ra, bà còn học tân nhạc với nhạc sĩ Bảo Thu.

Sau này, Phượng Mai tiếp tục đảm nhiệm đào chánh trong đoàn Minh Tơ với nghệ sĩ Thanh Tòng. Năm 1976, bà diễn vai Dương Vân Nga trong Hội nghị sân khấu.

Không có chỗ ở, phải ngủ nhờ chủ tiệm vàng

Trong thập niên 1980, Phượng Mai theo chồng sang Đức sinh sống rồi lại sang Pháp. Tại đây, cuộc sống của bà rất khó khăn.

Bà từng cùng danh ca Hương Lan ở nhờ một tiệm vàng một người vì không có chỗ ở, rồi sau đó mới đi tìm nhà.

Hương Lan kể rằng, bà và Phượng Mai phải ngủ tại phòng khách của người ta, tít trên tầng cao vút, sáng họ dậy làm việc là hai chị em cũng phải đi ra ngoài vì ở mãi thì cũng ngại.

Nhưng vì chưa có việc nên Hương Lan và Phượng Mai cứ phải lang thang ngoài đường cả ngày, giữa thời tiết giá rét. Gần chiều tối, hai chị em mới về nhà sửa soạn quần áo, trang điểm đi hát.

Hát xong, cả hai về lúc khuya muộn để ngủ rồi sáng sớm lại phải đi.

Hai người tiếp tục đi tìm nhà thì gặp một người chị là gái vũ trường, chơi thân thiết khi còn ở Việt Nam. Người chị này thấy Hương Lan và Phượng Mai ngoài đường, lập tức tới hỏi han rồi rủ về ở chung.

Phượng Mai hiện tại

Hai người về nhà người chị đó thì thấy nó khá nhỏ, chỉ có một phòng của chị và phòng của con trai cùng một phòng khách. Người chị đó nhường hai phòng ngủ cho Hương Lan và Phượng Mai còn bản thân chị với con trai ngủ ngoài phòng khách. Đó là kỷ niệm mà hai nữ nghệ sĩ không bao giờ quên.

Ngày đó, Hương Lan đắt show hơn Phượng Mai nên tối nào cũng đi hát rồi dẫn Phượng Mai đi theo ngồi nghe. Thấy Phượng Mai ngồi dưới, Hương Lan liền giả bệnh để bảo chủ phòng trà cho Phượng Mai hát thay. Tình cảm giữa hai nữ nghệ sĩ vẫn tốt đẹp đến giờ.

Tới 1994, hôn nhân tan vỡ, Phượng Mai lại chuyển sang Mỹ định cư. Dù ở nước ngoài nhưng Phượng Mai vẫn thường xuyên về nước từ 1993 để đóng một số tuồng cải lương với Vũ Linh, như San hà xã tắc, Hoàng hậu không đầu, Tiếng trống Mê Linh, Gió đưa cành liễu…

Sở hữu dinh thự hàng chục tỷ đồng tuổi xế chiều

Nghệ sĩ Phượng Mai năm nay đã 69 tuổi, hiện đang sinh sống tại Mỹ và sở hữu một căn biệt thự rộng lớn với diện tích cả nghìn m2.

Dinh thự của Phượng Mai

Căn biệt thự của Phượng Mai có giá lên đến gần triệu đô. Nhà thuộc loại biệt thự ven hồ, xung quanh có nhiều sân vườn, mảng xanh như 1 công viên thu nhỏ, hồ nước mát mẻ, view nhìn cực thoáng.

Nghệ sĩ Phượng Mai từng chia sẻ với Kim Tiểu Long: “Tôi mua căn nhà này để dưỡng già nên phải chọn nơi ven hồ cho mát, ở ngoài mát lắm. Giá ban đầu tôi mua là 750 nghìn đô (hơn 18 tỷ đồng) nhưng sửa sang vào cũng mất 50 nghìn đô nữa, thành 800 nghìn đô (hơn 20 tỷ đồng)".

Để vào biệt thự của nghệ sĩ Phượng Mai phải đi qua một khu vườn rộng nhưng được bài trí ngăn nắp, sạch sẽ. Trong vườn, nữ nghệ sĩ đặt một tượng Phật Quan Âm để giữ không khí thanh tịnh.

Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách phương Tây, chia làm nhiều gian, vô cùng rộng rãi, thoáng mát nhưng không kém phần sang trọng. Bên trong là vô số phòng ốc, phòng nào cũng đầy ắp đồ đạc, nội thất đắt tiền, hiện đại.