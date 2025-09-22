Ngọc Sơn cầm xấp tiền đưa thẳng cho một cụ bà, đếm đủ 20 tờ 500 nghìn

Mới đây, danh ca Ngọc Sơn đã có chuyến đi tới huyện Vinh Kim tỉnh Vĩnh Long (Trà Vinh cũ). Tại đây, nam ca sĩ tới thăm hỏi một số hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Ngọc Sơn

Ngọc Sơn vô cùng xúc động khi chứng kiến cảnh một cụ già neo đơn, nhà cửa xác xơ, tiêu điều, chỉ là mấy tấm tôn lợp. Ngay lập tức nam danh ca rút thẳng một xấp tiền mặt đưa cho cụ bà.

Ngọc Sơn còn cẩn thận đếm đủ số tiền mình đưa là 20 tờ 500 nghìn đồng, tương đương 10 triệu đồng. Cụ bà vô cùng xúc động, bật khóc cúi người ôm lấy Ngọc Sơn.

Hành động này của Ngọc Sơn nhận được nhiều khen ngợi từ khán giả. Rất nhiều bình luận bày tỏ lòng thán phục, ngưỡng mộ tới nam danh ca. Đặc biệt, nhiều người còn chú ý vào sự lễ phép, tinh tế của Ngọc Sơn khi quỳ hẳn xuống cụ bà để đưa tiền vì biết cụ bà bị còng lưng.

Cũng có một số ý kiến cho rằng Ngọc Sơn không nên đếm thẳng từng tờ tiền một như vậy mà nên cho vào phong bì rồi đưa cho cụ bà. Tuy nhiên, đó lại là phong cách riêng của Ngọc Sơn từ trước tới nay.

Nam danh ca thường xuyên phát tâm từ thiện một cách bất ngờ và đột xuất, không hề chuẩn bị trước và đều là tiền túi của anh bỏ ra, nên anh thường có thói quen đếm tiền trước khi đưa để xem số tiền mình đưa là bao nhiêu, có đủ hay không.

Cách đây ít hôm, Ngọc Sơn cũng đến thăm NSND Thế Hiển đang bệnh nặng và tặng ông 20 triệu đồng. Nam danh ca cũng rút tiền từ túi ngồi đếm rồi đưa cho NSND Thế Hiển.

Ngọc Sơn đã tham gia vào nhiều hoạt động thiện nguyện trong suốt sự nghiệp của mình. Điều đáng quý là anh thường làm từ thiện một cách thầm lặng, không ồn ào. Anh chia sẻ rằng việc đăng tải các thông tin này lên mạng xã hội chỉ nhằm mục đích lan tỏa và cổ vũ mọi người cùng chung tay giúp đỡ.

Một trong những hoạt động nổi bật nhất của Ngọc Sơn là việc phát gạo và tiền mặt cho người nghèo. Hàng năm, vào dịp sinh nhật của mình, thay vì tổ chức tiệc tùng xa hoa, anh lại dành thời gian và tiền bạc để phát quà cho hàng trăm người dân có hoàn cảnh khó khăn ngay tại biệt thự của mình ở TP.HCM.

Việc làm này đã trở thành một truyền thống, thu hút sự chú ý và tình cảm của nhiều người. Anh thậm chí còn mở công ty kinh doanh gạo để có thể chủ động hơn trong việc giúp đỡ người dân, đặc biệt là nông dân.

Ngoài ra, Ngọc Sơn còn được biết đến với những hành động nghĩa tình với đồng nghiệp. Anh đã gửi tặng tiền để động viên, giúp đỡ các nhạc sĩ, nghệ sĩ lão thành đang lâm bạo bệnh, thể hiện sự trân trọng và biết ơn đối với những cống hiến của họ cho nền nghệ thuật nước nhà.