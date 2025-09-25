Nam NSƯT cả nước biết mặt: “Họ vùi dập, chà đạp nghệ sĩ”

Vừa qua, tại chương trình Antrich, NSƯT Kim Tử Long đã lên tiếng nhắc nhở khán giả. Anh nói: “Đối với tôi, người nghệ sĩ rất cần truyền thông, truyền bá trên mạng xã hội nhưng phải đúng sự thật. Nếu người nghệ sĩ đó sai, khán giả có quyền lên án, nhưng hãy lên án trong mức độ, không phải người ta sai 1 mà biến thành 10 để người nghệ sĩ đó bị chà đạp.

Kim Tử Long

Và khán giả cũng nên tìm hiểu kỹ thông tin trước khi chà đạp người nghệ sĩ đó vì dù sao họ cũng từng đem lời ca tiếng hát của mình làm đẹp cho đời.

Đúng sai đã có pháp luật, nhà nước phân xử, đừng đưa lên để chà đạp người nghệ sĩ trong khi thông tin chưa được kiểm chứng, nguyên nhân thực sự còn chưa rõ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến người nghệ sĩ đó mà còn ảnh hưởng đến cả cộng đồng nghệ sĩ nói chung”.

Nam nghệ sĩ cũng nhắc tới việc mình nhiều lần bị các kênh mạng xã hội cắt ghép, đưa tin không đúng sự thật: “Cộng đồng mạng là con dao hai lưỡi. Có những cái họ nói sẽ giúp đưa tên tuổi nghệ sĩ lên, làm nghệ sĩ tốt hơn. Ngược lại, cũng có những cái họ vùi dập, chà đạp nghệ sĩ, làm chúng tôi rất đau.

Tôi chỉ mong cộng đồng mạng đưa những cái đúng sự thật và mỗi khi đưa lên phải tìm hiểu kỹ lưỡng, đừng copy lẫn nhau để lan truyền điều không đúng sự thật, làm tổn thương người nghệ sĩ.

Có những tin đồn làm ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi. Họ nói tôi chết, đưa cả quan tài lên, cả hình cô Lệ Thủy đứng khóc, thắp nhang bên ảnh tôi. Một ngày tôi nhận cả trăm cú điện thoại hỏi han, ảnh hưởng tới cuộc sống vô cùng”.

Tiếp đó, Kim Tử Long tiết lộ chuyện tình cảm: “Hồi xưa tôi tỏ tình là dùng văn tự chế luôn. Lúc đó tôi theo đuổi mẹ Su Su là em gái cầu thủ Hồng Sơn. Tôi viết hẳn thơ lục bát hoặc sáng tạo tại chỗ, gọi điện thoại nói tại chỗ luôn.

Ví dụ, có lần tôi gọi điện thoại cho mẹ Su Su nói: “Chiều nay anh nhớ thương em, làm sao anh gặp được em bây giờ. Em ơi bớt chút thời giờ, chiều nay anh tới chở em ăn mì”.