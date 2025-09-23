Nam NSƯT từ Mỹ về thăm mộ con gái, rút thẳng cọc tiền khiến bà ngoại khóc nức nở

Mới đây, NSƯT Kim Tiểu Long đã tới miền Tây thăm mộ con gái Kim Tiểu Ly qua đời năm ngoái và bà ngoại của cô bé.



Bà ngoại bật khóc

Căn nhà bà ngoại Kim Tiểu Ly ở vô cùng đơn sơ, chỉ kê đúng một chiếc giường và một chiếc võng, một chiếc kệ gãy cánh, không có đồ đạc gì khác. Bà ngoại Kim Tiểu Long khá vui mừng khi thấy nam nghệ sĩ xuất hiện, thốt lên: "Tôi bất ngờ lắm".

Kim Tiểu Long chia sẻ: "Đợt này con về cũng không có nhiều thời gian, phải tranh thủ đi hát về ghé thăm ngoại và thắp hương cho Tiểu Ly rồi qua nhà cô Út luôn. Đợt tới giỗ Tổ ngoại lên Sài Gòn chơi nha! Sẽ có người qua đón ngoại tận nơi. Ngoại lên ở nhà con, chơi với con mấy ngày".

Thấy bà ngoại Kim Tiểu Ly định đứng lên dọn dẹp, Kim Tiểu Long xua tay nói: "Thôi ngoại cứ ngồi chơi, đừng làm cái gì hết. Hôm qua con nghe nói sắp giỗ bé Tiểu Ly vào ngày 9 tháng sau, lại đúng ngày con phải bay đi Hải Phòng, Hà Nội nên không về được. Vì thế hôm nay con phải rẽ vào đây thắp hương trước rồi đến hôm đó tính sau".

Nói rồi, Kim Tiểu Long rút từ trong ví một cọc tiền mặt 500 nghìn đồng, rồi đếm đủ 10 tờ tương đương 5 triệu đồng đưa cho bà ngoại Kim Tiểu Ly.

Bà ngoại Kim Tiểu Ly xúc động, bật khóc nức nở khi nhận tiền của Kim Tiểu Long. Bà tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của anh.

Kim Tiểu Long nói: "Ngoại yên tâm, con khỏe mà. Ngoại giữ 5 triệu cất đi để mua đồ thăm bé Ly giúp con. Phải chi bé Ly còn sống thì hai cha con cùng đi hát vui biết bao nhiêu".

Đưa tiền xong, Kim Tiểu Long ra ban thờ thắp nhang cho con gái Kim Tiểu Ly và nói: "Hôm nay ba về thắp nhang cho con gái đây. Hôm giỗ con ba lại đi Hà Nội không về được, nên ba thắp nhang sớm cho con".

Thắp hương từ ban thờ xong, Kim Tiểu Long còn ra mộ Kim Tiểu Ly thắp nhang tiếp. Anh còn ngồi bên mộ tâm sự với Kim Tiểu Ly: "Bé Ly ngày xưa cũng đi hát với tôi nên biết tôi cực khổ, thức khuya dậy sớm thế nào. Vì thế nó phù hộ cho tôi có sức khỏe, công việc ổn định".

Được biết, tuy không phải con ruột nhưng Kim Tiểu Long đã nhận Kim Tiểu Ly làm con gái mình và khi cô bé qua đời năm ngoái, anh đã lo liệu đám tang, xây mộ đàng hoàng cho cô bé. Cứ mỗi năm, Kim Tiểu Long về nước hai lần và lần nào cũng về quê thăm bà ngoại và mộ con gái.