Nam ca sĩ bị Quang Minh cắt vai phải bỏ nghề, Hồng Đào nói một câu

Mới đây, tại một livestream, ca sĩ Leon Vũ đã tiết lộ chuyện từng bị nghệ sĩ Quang Minh cắt vai trong một vở kịch.

Leon Vũ

Leon Vũ kể: "Bây giờ sân khấu kịch ít hoạt động, đóng kịch gần như chẳng có tiền. Tôi livestream bán hàng online còn có tiền, đóng kịch khổ lắm.

Hồi đó tôi có theo anh Quang Minh, chị Hồng Đào đi đóng kịch. Để đóng được một vở kịch phải tập đổ mồ hôi sôi nước mắt. Một tuần, hai tuần trước khi ra diễn phải tập đến kiệt sức mà được có 500 đô, nhiều khi còn không được, chỉ lên diễn cho vui.

Tôi còn gặp một chuyện khi đóng kịch khiến tôi sợ tới giờ luôn. Hồi đó, tôi đóng kịch cho anh Quang Minh, chị Hồng Đào, phải tập ngày tập đêm, cứ tối ăn cơm xong là phải đến nhà anh chị để tập. Đêm nào cũng thức khuya dậy sớm.

Lúc lên diễn thì khán giả thấy vui là thế nhưng lúc tập thì khó khăn, áp lực kinh khủng. Mặt mày anh Quang Minh khi nhìn đáng sợ lắm vì anh ấy bị căng thẳng.

Quang Minh - Hồng Đào

Nhưng anh Quang Minh lo lắng, sợ vở kịch không thành công, sợ nhiều thứ. Tới ngày thử đèn trước khi diễn, tôi phải đi làm nên không tới tập được, anh Quang Minh cắt thẳng vai tôi luôn, không cho diễn nữa.

Tôi ban ngày vẫn phải đi làm kiếm sống, đâu phải lúc nào cũng tập kịch được. Ngày hôm đó thử đèn lúc 3 giờ chiều, đúng cái giờ kẹt xe trong khi từ chỗ làm tôi về tới chỗ tập kịch phải mất hơn cả tiếng đồng hồ.

Tôi cũng xin anh Quang Minh, bảo anh cho ca sĩ thử đèn trước đi rồi tới 5 giờ em ráng về thử đèn sau vì giờ đó mới không bị kẹt xe. Thế là anh Quang Minh nói luôn: "Thôi, để anh xin bên nhà đài cắt vai em ra, thế người khác vào". Thế là tôi mất vai luôn, suốt mười mấy ngày đêm tôi tập ròng rã bị cắt thẳng".

Chia sẻ thêm về vợ diễn viên Quang Minh khi đó là diễn viên Hồng Đào (hiện tại đã ly hôn), Leon Vũ cho biết, đàn chị rất vui vẻ, nói 1 câu khiến anh nhớ mãi: "Chị Hồng Đào rất dễ thương, chỉ nói tôi một câu là em cứ diễn tự nhiên theo mình có".