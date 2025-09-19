Nam NSƯT 3 đời vợ, 5 con: "Tôi bật khóc, Ngọc Huyền nắm tay tôi siết chặt lại"

Mới đây, tại chương trình Antrich, NSƯT Kim Tử Long đã chia sẻ về cách dạy con của mình. Anh nói: "Tôi không giấu diếm gì. Tôi có 3 đời vợ. Trong cuộc sống này, nhiều lúc tôi giỡn và nói với bạn bè nhiều câu khá châm chọc nhưng hoàn toàn vô tư, không ác ý gì.

Quan trọng là sau đó anh em vẫn vui vẻ, hiểu nhau, tình bạn kéo dài, nhẹ nhàng tâm hồn. Đừng nặng nề về lời nói với người nọ người kia.

Kim Tử Long và các con

Trong gia đình tôi cũng vậy. Tôi có 5 đứa con nhưng chưa bao giờ tôi đánh con mình dù chỉ là một cái tát. Mẹ nó còn đánh chứ tôi là không. Thậm chí, mẹ nó đánh mạnh quá nó còn chạy tới tôi khóc.

Tôi chưa bao giờ dám đánh con vì nó còn nhỏ quá, đâu biết gì mà đánh. Dẫu nó có lớn hơn nữa cũng không thể từng trải bằng mình, nên không thể lấy mình ra đo vào con được.

Tôi chỉ ngồi góp ý, giảng giải cho con hiểu. Lúc 10 tuổi tôi khác, 15 tuổi khác, 20 tuổi khác. Chẳng ai dạy tôi nhưng trong quá trình càng lớn thì tư duy, nhận thức của tôi càng thay đổi và khác dần.

Kim Tử Long và Ngọc Huyền

Vì thế nên tôi hiểu một con người ai cũng vậy, cần có quá trình lớn lên, thay đổi nhận thức dưới sự chỉ dạy của gia đình, rồi từ từ cũng đều trưởng thành hết, tiếp thu cái tốt về cho mình. Vai trò của gia đình rất quan trọng.

Nếu gia đình không có gốc, cứ ẩu đả, chửi bới nhau, đánh con thì tự nhiên con cái sẽ bị ảnh hưởng.

Tôi luôn dạy con không đánh lộn, không chửi bới, không hại người. Muốn làm gì thì làm, gia đình là trên hết. Xã hội có làm gì mình cũng phải tự kiểm điểm lại bản thân mình xem mình có sai ở đâu không, có như thế hay không.

Tôi còn nhớ, năm Mai Ka 4 tuổi thì tôi và vợ đầu đã ly thân. Tôi hát một vở cải lương với Ngọc Huyền ở rạp Kim Châu, có cảnh mở màn ru con ngủ.

Đang ru trên sân khấu, tôi nhìn xuống cánh gà thấy con đứng nhìn mình, tự nhiên nước mắt tôi chảy ra ào ào, bật khóc nức nở, hát không được. Tôi cứ à ơi rồi khóc. Ngọc Huyền không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ nắm tay tôi siết lại.

Đạo diễn thấy thế phải vội kéo màn vào, Ngọc Huyền vội hỏi anh làm sao thế. Tôi chịu không nổi, xin mọi người cho tôi bình tĩnh lại".