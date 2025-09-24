Nữ NSƯT vừa tậu nhà mặt tiền TP.HCM 50 tỷ, tính mua luôn nhà kế bên

Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền đã tới thăm nhà mới của diễn viên Dung Dăng Dung Dẻ - đệ tử ông trùm thứ hai của Điền Quân là đạo diễn Khương Dừa.

Ngọc Huyền tới nhà đệ tử Khương Dừa

Được biết, Dung Dăng Dung Dẻ tên thật là Bùi Thị Dung, nổi tiếng trên mạng xã hội với kênh YouTube và TikTok "Dung Dăng Dung Dẻ Home". Cô thường quay video về cuộc sống hằng ngày, các hoạt động thiện nguyện và được nhiều người yêu mến.

Cô cũng được biết đến là một diễn viên không chuyên, đệ tử ông trùm thứ hai của Điền Quân là đạo diễn Khương Dừa. Cô thường vào một số vai phụ trong phim của Khương Dừa, đóng cùng NSƯT Ngọc Huyền, NSƯT Bảo Quốc, Bảo Chung… và theo chân Khương Dừa đi thăm hỏi các nghệ sĩ nghèo neo đơn.

Nữ diễn viên vừa tậu một căn nhà mặt tiền trung tâm TP.HCM trị giá hàng chục tỷ. Ngọc Huyền có mối quan hệ khá thân thiết với Dung Dăng Dung Dẻ nên cũng vội tới thăm nhà đàn em sau khi từ Mỹ về nước.

Vừa bước vào nhà, nữ nghệ sĩ đã ôm đàn em và thốt lên: "Hôm nay tôi mới được ghé thăm nhà Dung. Nhà to quá, kín cổng cao tường, bấm chuông và hiện đại quá nên không biết cách vào, phải đợi chủ nhà ra đón mới vào được.

Tôi hỏi ra mới biết nhà Dung xịn quá, cửa nhà phải quét vân tay mới mở được, hoặc là phải có chủ nhà đồng ý thì cửa sẽ tự động mở ra.

Nhà Dung tự thiết kế đẹp quá, vào phòng khách nhìn an lạc vô cùng, làm được cả chỗ check in chụp hình. Tôi sẽ suy nghĩ làm giống thế này, nhưng phải đợi tôi mua nhà mới, về làm hàng xóm của em tôi - đệ tử Khương Dừa.

Thực sự, ngồi xem nhà Dung Dăng Dung Dẻ xong tôi muốn mua thêm căn nhà nữa để trang trí theo ý tôi. Cái nhà Ngọc Huyền Sweet Town tôi đang ở tính ra hơi nhỏ về bề ngang. Thôi lạy trời cho làm ăn được rồi mua luôn căn nhà kế bên".

Câu nói này của Ngọc Huyền khiến khán giả không khỏi trầm trồ về sự giàu có của nữ nghệ sĩ. Cách đây nửa năm, Ngọc Huyền vừa mới tậu nhà mặt tiền ở TP.HCM, sửa lại mới toàn bộ, lắp cả thang máy và nội thất khang trang. Đạo diễn Khương Dừa từng tiết lộ căn nhà mới đó được Ngọc Huyền mua với giá 50 tỷ đồng khiến ai cũng choáng váng.