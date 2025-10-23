Nữ nghệ sĩ 70 tuổi ở 1 mình biệt thự phố tại TP.HCM, con trai không liên lạc nhiều năm

Nữ nghệ sĩ đa tài

Nghệ sĩ Xuân Hương là một trong những gương mặt gạo cội của làng sân khấu, điện ảnh và truyền hình Việt Nam, đặc biệt được biết đến qua các vai diễn hài kịch. Bà không chỉ là một diễn viên tài năng mà còn là một đạo diễn, biên kịch có nhiều đóng góp cho nghệ thuật nước nhà.

Nghệ sĩ Xuân Hương

Nữ nghệ sĩ sinh năm 1955 tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bà là con gái của nghệ sĩ Bích Lâm. Từ nhỏ, Xuân Hương đã sớm bộc lộ năng khiếu và tình yêu với sân khấu.

Sau khi tốt nghiệp lớp đạo diễn tại Trường Nghệ thuật Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1979, bà nhận được học bổng sang Nga du học, theo học khóa đào tạo đạo diễn tại đây.

Xuân Hương là một nghệ sĩ đa tài, hoạt động ở nhiều vai trò khác nhau trong lĩnh vực nghệ thuật.

Ở thập niên 1980, nghệ sĩ Xuân Hương cùng chồng cũ đã gây tiếng vang lớn với loạt tiểu phẩm hài mang tên "Những người thích đùa". Đây là một chương trình được công chúng nhiều thế hệ đón nhận và yêu thích.

Bên cạnh đó, bà đã tham gia diễn xuất trong nhiều tác phẩm kịch nổi tiếng. Một trong những vai diễn đáng chú ý của bà là vai Cô Chua trong vở kịch "Vợ trong nhà Ngoài phố", được khán giả thời bấy giờ yêu mến. Bà cũng là một đạo diễn và biên kịch có chuyên môn, từng muốn đóng góp cho việc giảng dạy nghệ thuật nhưng sau đó đã hạn chế hoạt động vì nhiều lý do.

Hiện tại, ở tuổi 70, nghệ sĩ Xuân Hương sống bình thản, dành thời gian cho bản thân, tìm niềm vui trong việc nấu ăn, chăm sóc cây cảnh và đọc sách.

Xuân Hương trong biệt thự trung tâm TP.HCM

Những năm gần đây, nghệ sĩ Xuân Hương ít xuất hiện trên sân khấu và màn ảnh. Bà hạn chế tham gia các dự án phim truyền hình hay sitcom, chủ yếu dành thời gian cho cuộc sống cá nhân. Bà cũng từng chia sẻ về đam mê nấu nướng và có thời gian bán đồ ăn online.

Mặc dù cuộc sống riêng có nhiều thăng trầm và nỗi niềm, đặc biệt là sau ly hôn và những mâu thuẫn gia đình, nghệ sĩ Xuân Hương vẫn giữ tinh thần lạc quan và tìm thấy sự an yên trong cuộc sống một mình.

Sống 1 mình trong biệt thự rộng lớn, con trai nhiều năm không liên lạc

Được biết, Xuân Hương hiện sống một mình trong một căn nhà khá rộng rãi tại Sài Gòn. Tuy nằm giữa lòng Sài Gòn nhưng căn nhà nghệ sĩ Xuân Hương sống như ở một không gian khác riêng biệt. Bà để cho mình một khoảng vườn rộng, trồng đầy ắp cây cối, hoa cỏ nhìn vô cùng mát mẻ.

Trong nhà, nghệ sĩ Xuân Hương bày biện rất nhiều đồ gỗ, sơn nhiều màu sắc, để nhiều tranh họa nên tạo một không khí vô cùng thanh mát cho khách tới nhà.

Nghệ sĩ Xuân Hương từng chia sẻ về cuộc sống của mình tại chương trình Gõ cửa thăm nhà rằng: "Căn nhà này tôi mua cách đây không lâu. Tôi cứ mua nhà này nhà nọ kế nhau, nhà này thì mua sau cùng. Ban đầu nó là nhà cấp 4, nhìn tuềnh toàng lắm nên tôi phải sửa lại hết".

Các đồ đạc bày biện trong nhà nghệ sĩ Xuân Hương đều mang hơi hướm vintage, trong đó có nhiều đồ cổ. Nữ nghệ sĩ cất giữ nhiều món đồ kỷ niệm gắn bó với mình, như chiếc vali hơn 70 năm tuổi của cha bà – đạo diễn Bích Lâm.

Tuy ở biệt thự to rộng nhưng nghệ sĩ Xuân Hương sống cô đơn một mình. Bà có một đứa con trai nhưng hiện tại không ở chung, cũng không liên lạc.

Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ khá nhiều về con, về những hi sinh bà danh cho con của mình mỗi khi bị bệnh. Theo nữ nghệ sĩ, ngay từ khi con còn nhỏ, chồng ít quan tâm nên đã có lúc bà đặt câu hỏi khó cho con.

"Từ năm con 7 - 8 tuổi, tôi đã ôm nó vào lòng để hỏi rằng, nếu một ngày nào đó ba má không ở với nhau nữa thì con theo ai. Nó bảo theo tôi, khiến tôi rớt nước mắt", nữ nghệ sĩ từng chia sẻ.

Thế nhưng khi nữ nghệ sĩ ly hôn thật và cậu con trai trưởng thành đi đại học thì lại chọn ở với cha và nhà nội. Kể từ đó, con trai cũng không liên lạc với bà nữa.

"Ông ấy lo cho con đi học đại học rồi dụ nó về bên nội ở đến tận bây giờ. Bây giờ tôi cũng không ở với con. Trong 5 - 6 năm trời, con không liên lạc với tôi nữa", nghệ sĩ Xuân Hương chia sẻ trên chương trình Gõ cửa thăm nhà năm 2023.

Tuy sống một mình, nhưng nghệ sĩ Xuân Hương vẫn giữ sự lạc quan, yêu đời, thường xuyên chia sẻ các clip nấu ăn.