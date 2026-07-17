Nữ diễn viên Việt nóng bỏng là mẹ đơn thân cưới lần 3, chồng mới là đại gia châu Âu hơn 17 tuổi

Sau 2 lần đổ vỡ, nữ diễn viên này tìm được hạnh phúc mới bên doanh nhân người Đức.

Diễn viên Bảo Trúc chính thức bước sang chương mới của cuộc đời khi tổ chức hôn lễ riêng tư với bạn đời người Đức tên Mike tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển. Đây là cuộc hôn nhân thứ ba của nữ diễn viên sinh năm 1986, sau nhiều biến cố trong chuyện tình cảm.

Hôn lễ được tổ chức trên bãi biển riêng của một resort sang trọng, chỉ có sự góp mặt của gia đình cùng những người bạn thân thiết của cô dâu, chú rể. Không gian cưới được chuẩn bị theo phong cách lãng mạn, kín đáo đúng với mong muốn của cả hai.

Đám cưới của Bảo Trúc và chồng Tây diễn ra ở một resort sang trọng

Trước đó, Bảo Trúc đã nhận lời cầu hôn của Mike vào tháng 2. Đến ngày 13/7, doanh nhân người Đức tiếp tục tạo bất ngờ khi chuẩn bị thêm một màn cầu hôn ngọt ngào ngay trên bãi biển của khu nghỉ dưỡng - nơi họ lựa chọn làm địa điểm tổ chức hôn lễ.

Cả hai có vài tháng tìm hiểu trước khi quyết định gắn bó. Mike 57 tuổi, sở hữu gia sản giàu có, kinh doanh phòng gym và bất động sản tại Đức. Theo Bảo Trúc, điều khiến cô tin tưởng ở bạn đời là sự chân thành, tính cách hài hước và cảm giác bình yên mà anh mang lại.

Bảo Trúc được cầu hôn lãng mạn

Mike chưa từng kết hôn nhưng có hai con trai riêng lần lượt 18 và 15 tuổi. Bảo Trúc cho biết anh luôn tôn trọng cô cũng như các con của cô, giúp nữ diễn viên thêm vững tin khi bước vào cuộc sống hôn nhân mới.

Bảo Trúc sinh năm 1986, quê Cà Mau (thuộc tỉnh Bạc Liêu cũ). Cô từng là gương mặt quen thuộc của làng mẫu và màn ảnh Việt với nhiều bộ phim như Người mẫu , Cột mốc 23 , Lấy chồng sớm làm gì hay Giá của nụ cười . Sở hữu ngoại hình gợi cảm cùng chiều cao nổi bật, Bảo Trúc từng được xem là một trong những người đẹp cá tính của showbiz Việt.

Bảo Trúc sở hữu nhan sắc cuốn hút, nóng bỏng

Đường tình duyên của Bảo Trúc trải qua không ít thăng trầm. Trước đây, Bảo Trúc từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Năm 2022, cô sang Đức định cư cùng hai con và chồng cũ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không kéo dài như kỳ vọng khi cả hai chia tay sau khoảng 2 năm chung sống.

Sau đổ vỡ, Bảo Trúc làm mẹ đơn thân, tự mình chăm sóc và nuôi dưỡng hai con gái tại nước ngoài. Khi nữ diễn viên đang ở giai đoạn khó khăn nhất nơi xứ người, Mike xuất hiện như một điểm tựa tinh thần vững chắc.

