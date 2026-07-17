NSND Công Lý dỗi vợ, không chịu ăn cơm

Vợ NSND Công Lý vừa có động thái thu hút sự chú ý.

Những câu chuyện đời thường của NSND Công Lý và bà xã Ngọc Hà luôn nhận được sự quan tâm từ khán giả. Mới đây, Ngọc Hà khiến nhiều người thích thú khi kể lại một "cuộc chiến" nhỏ trong gia đình, tiết lộ việc nam nghệ sĩ "dỗi" vợ chỉ vì một chuyện tưởng như rất đơn giản.

Trên trang cá nhân, Ngọc Hà chia sẻ: "Em đang ngủ, lúc đó tầm 7h tối, có khách đến nhà. Bình thường như nhà người ta thì chồng sẽ ra mở cửa nếu chồng ngồi ở phòng khác. Nhưng không, cụ Lý nhà em nhất định bắt vợ phải ra. Thế là em điên lên, em quát cho 1 trận. Em bảo: 'Vợ thì đang ngủ, chồng thì đang ngồi phòng khách mà không chịu ra mở cửa'. Thế thôi mà dỗi, không ăn cơm".

Clip vợ NSND Công Lý kể chuyện chồng dỗi

Bà xã Công Lý cũng hỏi ý kiến của cư dân mạng: "Người chồng hay dỗi của em. Theo các bác trường hợp này nên xử lí thế nào?". Động thái Ngọc Hà của nhanh chóng thu hút nhiều bình luận. Không ít khán giả cho rằng đây là những "gia vị" quen thuộc trong đời sống hôn nhân, đồng thời thích thú với cách vợ gọi chồng là "cụ Lý". Nhiều người cũng để lại lời nhắn mong NSND Công Lý giữ gìn sức khỏe và luôn vui vẻ bên gia đình.

Sau biến cố sức khỏe năm 2021, cuộc sống của NSND Công Lý có nhiều thay đổi. Hiện nam nghệ sĩ đã dần hồi phục và trở lại tham gia một số dự án phim với cường độ phù hợp để đảm bảo sức khỏe. Trong suốt hành trình ấy, Ngọc Hà luôn là người đồng hành, chăm sóc và động viên chồng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Kể từ khi Công Lý bị bệnh, vợ kém 15 tuổi luôn ở bên đồng hành và chăm sóc anh

Kết hôn từ đầu năm 2021 sau nhiều năm hẹn hò, Công Lý và Ngọc Hà từng đối diện không ít áp lực từ dư luận. Thời gian qua, bà xã nam nghệ sĩ nhiều lần lên tiếng trước những lời bàn tán về cuộc sống hôn nhân, chuyện con cái hay những tin đồn thất thiệt. Cô cho biết bản thân không còn muốn giải thích quá nhiều, thay vào đó lựa chọn tập trung chăm sóc gia đình và giữ sự bình yên cho tổ ấm.

Ngọc Hà cũng chia sẻ rằng sau biến cố của chồng, cô học được cách sống tích cực hơn, trân trọng những điều giản dị mỗi ngày. Hiện ngoài việc đồng hành cùng NSND Công Lý trong quá trình hồi phục, cô còn phát triển công việc tiếp thị liên kết và thường xuyên cập nhật trên trang cá nhân.