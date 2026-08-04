Nữ diễn viên U50 cả nước biết mặt không thích lấy trai Tây, "sống chết phải lấy chồng Việt Nam"

Nữ diễn viên U50 này hiện tại vẫn chưa kết hôn, sinh con.

Nữ diễn viên kim doanh nhân thành đạt, giàu có bậc nhất

Lý Nhã Kỳ tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1982 tại Vũng Tàu. Sau giai đoạn tuổi thơ thiếu thốn, năm 16 tuổi cô sang Đức du học tại Trường Đại học Alexander Wiegand. Nhờ vốn sống và quá trình học tập tại nước ngoài, cô sử dụng thành thạo ba ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Trung.

Lý Nhã Kỳ

Nhờ đó, Lý Nhã Kỳ rất tự tin khi giao tiếp với người nước ngoài, giúp cô thăng tiến trong công việc kinh doanh, ngoại giao.

Cô từng chia sẻ trên tờ Thể thao Văn hóa: "Tôi có nhiều năm sống ở nước ngoài nên hoàn toàn giao tiếp tự tin, thoải mái bằng tiếng Anh. Tất nhiên, tôi không thể nói chuẩn như người bản xứ và bản thân vẫn còn nhiều lỗi phát âm tiếng Anh.

Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng học hỏi, trau dồi kỹ năng ngoại ngữ từng ngày để có thể giao tiếp tốt hơn. Điều quan trọng nhất là phải tự tin trong giao tiếp để thể hiện được bản lĩnh, con người mình.

Trong các cuộc gặp gỡ, tôi rất hào hứng khi được giới thiệu về văn hóa, du lịch Việt Nam với các nhà ngoại giao".

Khởi đầu sự nghiệp bằng con đường nghệ thuật vào giữa thập niên 2000, Lý Nhã Kỳ nhanh chóng vươn lên thành ngôi sao hạng A nhờ nét đẹp sắc sảo và khả năng nhập vai tự nhiên.

Vai diễn Diễm Kiều trong bộ phim truyền hình Kiều nữ và đại gia (2008) đã tạo nên bước ngoặt lớn, đưa tên tuổi cô đến gần với đông đảo khán giả. Tiếp đó, cô ghi dấu ấn qua nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như Gió nghịch mùa, Mùa hè lạnh, Chiếc giường chia đôi cùng việc góp mặt trong dự án Hollywood Shanghai (2010) hay phim hợp tác Việt – Hàn Kẻ thứ ba (2022) do cô đảm nhận vai trò nhà sản xuất kiêm diễn viên chính.

Song song với nghệ thuật, Lý Nhã Kỳ còn gặt hái thành công ở lĩnh vực kinh doanh. Năm 2007, cô thành lập Tập đoàn LYNK Group, hoạt động trong các lĩnh vực xa xỉ như phân phối thời trang cao cấp, kinh doanh kim hoàn, cố vấn đầu tư và bất động sản.

Khối tài sản của cô hiện thuộc hàng top đầu trong giới nghệ sĩ, bao gồm biệt thự dát vàng tại Thủ Đức, biệt phủ rộng hàng nghìn mét vuông ở Đà Lạt, du thuyền giá trị hàng trăm tỷ đồng, dàn siêu xe đắt đỏ và bộ sưu tập kim cương quý hiếm trị giá hàng triệu USD.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Lý Nhã Kỳ còn đóng góp lớn cho các hoạt động xã hội và ngoại giao.

Nhiệm kỳ 2011 – 2012, cô trở thành Đại sứ Du lịch đầu tiên của Việt Nam. Năm 2018, cô chính thức đảm nhiệm vai trò Lãnh sự danh dự của Vương quốc Romania tại TP.HCM.

Trên trường quốc tế, cô nhiều lần tham dự LHP Cannes với tư cách nhà tài trợ của Tổ chức Cinéfondation và khách mời VIP thảm đỏ, đồng thời thường xuyên trích tài sản riêng thực hiện các chương trình từ thiện như xây nhà tình thương, tài trợ mổ mắt cho trẻ em nghèo.

Chỉ thích yêu và cưới trai Việt, thích sống thuần Việt

Về đời tư, dù sở hữu cuộc sống xa hoa bậc nhất, Lý Nhã Kỳ lại khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Sau khi thông báo chấm dứt mối tình 9 năm vào năm 2019, cô chọn cuộc sống độc thân, tập trung hoàn toàn cho công việc kinh doanh, các hoạt động xã hội và dành thời gian chăm sóc gia đình.

Hiện tại, Lý Nhã Kỳ vẫn chưa kết hôn. Vài năm gần đây, cô nhiều lần chia sẻ việc vẫn một mình trên mạng xã hội. Tuy nhiên từ khoảng đầu năm 2026, Lý Nhã Kỹ gây chú ý khi úp mở tin vui về chuyện riêng.

Ít ai biết, dù nổi tiếng, quảng giao, đi khắp thế giới và có nhiều bạn bè, đối tác người nước ngoài, thường xuyên giao tiếp với những doanh nhân, chính khách, celeb nổi tiếng quốc tế nhưng Lý Nhã Kỳ lại là người vô cùng truyền thống trong đời sống cá nhân.

Cô không thích ăn đồ Tây, chỉ thích ăn những món dân dã như ổi, cóc, xoài chấm muối ớt, ăn bún bò, hủ tiếu. Vì vậy, trong chuyện tình cảm, Lý Nhã Kỳ cũng hướng Việt nhiều hơn.

Cô từng tiết lộ trong talkshow Trà chiều cùng mợ chảnh: "Từ xưa đến giờ tôi cổ lỗ sĩ lắm. Tôi không thích lấy chồng Tây, sống chết phải lấy chồng Việt Nam.

Tôi băn khoăn không biết yêu người ngoại quốc thì nói chuyện kiểu gì, ăn uống ra sao. Làm sao để chồng Tây hiểu được văn hóa của tôi như cúng bái, đám giỗ, lễ tết… Tôi cổ hủ lắm.

Tôi còn không biết nếu yêu trai Tây thì ăn uống thế nào. Tôi thích bún riêu, bún đậu mắm tôm nhưng người yêu không ăn được thì phải làm sao.

Bây giờ thì tôi thay đổi một chút trong tư tưởng. Tôi nghĩ, nhịp đập tình yêu không liên quan tới văn hóa".