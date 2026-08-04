Cuộc sống mẹ đơn thân của Trương Quỳnh Anh

"Tôi là mẹ đơn thân và cha mẹ tôi lại đều đang định cư ở nước ngoài" – Trương Quỳnh Anh nói.

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.



Nghệ sĩ ưu tú Ốc Thanh Vân chia sẻ: "Việc dẫn dắt chương trình Mái ấm gia đình Việt không đơn thuần là vai trò của một MC mà còn là cơ hội để tôi đồng hành, sẻ chia với những em nhỏ kém may mắn.

Ốc Thanh Vân

Tôi luôn mong mình có thể trở thành chiếc cầu nối để những câu chuyện ấy được lan tỏa, để các em nhận được thêm một bàn tay nâng đỡ từ cộng đồng.

Mỗi lần lắng nghe những câu chuyện của các em nhỏ, tôi càng thấm thía rằng có những đứa trẻ đã phải lớn lên quá sớm. Các em mạnh mẽ đến mức không dám khóc, không dám than, chỉ lặng lẽ ôm lấy nỗi buồn của mình.

Chính sự kiên cường ấy lại khiến tôi nghẹn ngào. Vì vậy, tôi luôn động viên các em mở lòng, bày tỏ cảm xúc thay vì âm thầm chịu đựng một mình, bởi sự mạnh mẽ quá mức đôi khi lại khiến bản thân phải chịu thêm nhiều áp lực.

Tôi xem việc dẫn dắt chương trình là cơ hội để đồng hành, sẻ chia với những em nhỏ kém may mắn

Là một người mẹ, tôi càng thấu hiểu và đồng cảm hơn khi chứng kiến những đứa trẻ đồng trang lứa với các con mình phải đối diện với quá nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Chính điều đó khiến tôi nhiều lần xúc động và luôn mong muốn có thêm cơ hội đồng hành cùng chương trình để lan tỏa yêu thương và tiếp thêm niềm tin để các em có thêm động lực bước tiếp trên hành trình phía trước".

Trương Quỳnh Anh

Trở lại chương trình sau 3 năm, ca Trương Quỳnh Anh tâm sự: "Lần trước, điều khiến tôi nhớ mãi không phải là những thử thách mà là những câu chuyện về các em nhỏ mồ côi, thiếu vắng tình thân và thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Tôi là mẹ đơn thân và cha mẹ tôi lại đều đang định cư ở nước ngoài. Vì thế, tôi thường xuyên bận rộn với công việc, không phải lúc nào tôi cũng có cơ hội tận hưởng những bữa cơm gia đình trọn vẹn. Chính vì vậy, khi chứng kiến những em nhỏ của chương trình còn chịu nhiều thiệt thòi hơn, tôi càng thêm trân trọng giá trị của sự sum vầy và xót xa trước hoàn cảnh của các em.

Sau hơn ba năm kể từ lần đầu tham gia chương trình, tôi trở lại với mong muốn được chung tay sẻ chia, góp sức mang đến cho các em nhỏ những bữa cơm đủ đầy, ấm áp hơn, đồng thời tiếp thêm động lực để các gia đình vượt qua khó khăn và hướng đến tương lai tốt đẹp hơn".