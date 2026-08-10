Nữ chủ xe kể giây phút bệnh nhân tâm thần xông vào nhà lấy xe rồi bỏ chạy

Đang cho các con ăn cơm, chị Q.N. bất ngờ thấy một người đàn ông xông vào nhà lấy chiếc xe máy rồi phóng đi. Người này sau đó được xác định là bệnh nhân tâm thần vừa trốn viện.

Chiều 9/8, lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk xác nhận, một nam bệnh nhân đang điều trị tại đây đã trèo lên mái tôn trốn ra ngoài, sau đó lấy xe máy của người dân để di chuyển.

Camera ghi lại cảnh nam bệnh nhân điều khiển xe máy của người dân bỏ trốn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h cùng ngày, bệnh nhân L.V.T. đang điều trị bệnh tâm thần phân liệt tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk đã trèo lên mái tôn rồi thoát khỏi khuôn viên bệnh viện.

Sau khi ra ngoài, ông T. lấy một xe máy của người dân, di chuyển từ đường Nguyễn Thị Định (phường Thành Nhất) theo hướng đường 10/3 (phường Buôn Ma Thuột).

Phát hiện sự việc, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk đã liên hệ cơ quan công an đề nghị hỗ trợ truy tìm bệnh nhân.

Theo lãnh đạo bệnh viện, trong quá trình di chuyển, ông T. không may bị ngã xe. Công an phường Thành Nhất sau đó tiếp cận, khống chế và đưa bệnh nhân về nơi an toàn.

Trước đó, hình ảnh ông T. điều khiển xe máy trên đường, không đội mũ bảo hiểm và cầm một vật giống gậy sắt trên tay được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều người dân lo lắng. Rất may, bệnh nhân nhanh chóng được lực lượng chức năng phát hiện và khống chế.

Chia sẻ với PV Tiền Phong , chị Q.N. (đường Thủ Khoa Huân, phường Thành Nhất), chủ nhân chiếc xe máy bị người đàn ông trốn khỏi bệnh viện tâm thần lấy đi, cho biết đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc.

Theo chị Q.N., khoảng 11h10’ cùng ngày, khi chị đang cho các con ăn cơm thì bất ngờ một người đàn ông xông vào nhà, lấy chiếc xe máy để ngay trước nhà rồi nhanh chóng rời đi.

“Sự việc xảy ra bất ngờ nên lúc đó tôi rất sợ hãi. Tôi không nghĩ người này lại xông vào nhà lấy xe giữa lúc mình đang ở nhà. Giờ biết người này đã bị bắt, tôi cũng bớt lo lắng hơn”, chị Q.N. chia sẻ.