4 loại bình giữ nhiệt cần thẳng tay vứt vào sọt rác

Kiểm tra chiếc bình giữ nhiệt của bạn ngay! Rất có thể, bạn đang mang "bom sức khỏe" bên mình nếu chiếc bình giữ nhiệt của bạn có chỉ một trong 4 đặc điểm dưới đây.

Trong nhịp sống bận rộn ngày nay, bình giữ nhiệt đã trở thành "vật bât ly thân" của rất nhiều người. Từ dân văn phòng, học sinh sinh viên, người lao động ngoài trời, người tập thể thao... Giữ nóng, giữ lạnh, có thể mang đi khắp nơi, nhưng đằng sau sự tiện lợi đó lại là những mối nguy hại thầm lặng nếu chọn và sử dụng sai cách.

Hãy kiểm tra chiế cbifnh giữ nhiệt của mình hoặc người thân ngay bây giờ, nếu phát hiện nó thuộc một trong 4 kiểu dưới đây thì phải dứt khoát bỏ đi trước khi quá muộn:

1. Bình inox không rõ nguồn gốc, thiếu nhãn mác chất liệu

Đây là loại bình giá rẻ được bán tràn lan trên mạng hoặc các chợ dân sinh mà không hề có thông tin nhà sản xuất. Nhằm tối ưu chi phí, nhiều cơ sở gia công thường dùng inox kém chất lượng (như inox 201 hoặc thép phế liệu tái chế) thay vì các loại inox chuẩn dùng cho thực phẩm như 304 hay 316.

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Đặc trưng của inox gia công kém chất lượng là chứa hàm lượng kim loại nặng rất cao như niken, crom, mangan và chì. Khi gặp nhiệt độ cao hoặc các loại đồ uống có tính axit như nước chanh, nước cam, nước ép hoa quả, môi trường này sẽ phản ứng hóa học khiến các kim loại nặng bị thôi nhiễm trực tiếp vào nước uống. Nguy hiểm hơn, việc nạp kim loại nặng từng chút một mỗi ngày hoàn toàn không gây dị ứng lập tức mà tích tụ dần, gây gánh nặng cực lớn cho gan, thận và làm tăng nguy cơ ngộ độc mãn tính.

2. Bình có lớp tráng bên trong bị tróc sơn, trầy xước

Để tăng khả năng giữ nhiệt và hạn chế bám mùi, nhiều dòng bình được phủ thêm một lớp chống dính, lớp mạ bảo vệ hoặc lớp ceramic mỏng ở lòng bình. Tuy nhiên, sau một thời gian dài sử dụng hoặc do thói quen dùng cọ sắt, thìa kim loại để rửa, lớp phủ này rất dễ bị trầy xước và nứt vỡ.

Một khi lớp bảo vệ bị bong tróc, cấu trúc an toàn ban đầu của bình coi như đã hỏng hoàn toàn. Những hạt vi nhựa hay mảnh vụn kim loại siêu nhỏ từ vết bong sẽ bong ra và lẫn vào nước uống hằng ngày. Việc vô tình nuốt phải các mảnh vụn này không chỉ gây kích ứng niêm mạc dạ dày, ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tiêu hóa mà còn khiến cơ thể tích tụ các hóa chất độc hại từ chất phủ công nghiệp.

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3. Bình có mùi lạ như mùi nhựa hắc, mùi kim loại nồng nặc không tan

Một chiếc bình giữ nhiệt đạt chuẩn an toàn thực phẩm sau khi mua về rửa qua sẽ hoàn toàn mất mùi mới. Ngược lại, nếu chiếc bình của bạn dù đã dùng lâu, rửa đủ cách bằng nước sôi, chanh hay baking soda mà vẫn nồng nặc mùi kim loại hoặc mùi nhựa hắc, đó là dấu hiệu cảnh báo đỏ.

Mùi tanh nồng của kim loại cho thấy lớp inox bên trong đã bị oxy hóa nghiêm trọng hoặc phản ứng mạnh với đồ uống. Trong khi đó, mùi nhựa hắc dai dẳng xuất phát từ phần nắp hoặc gioăng cao su gia công bằng nhựa tái chế chứa hóa chất dẻo độc hại như BPA. Khi đựng nước nóng, các hóa chất này dễ dàng ngấm vào nước, gây rối loạn nội tiết tố và ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe về lâu dài.

4. Bình xuất hiện mảng bám đen, đóng cặn ở các khe nắp

Nhiều chiếc bình nhìn bên ngoài vẫn còn rất mới, nhưng bên trong lại ẩn chứa "ổ vi khuẩn" khổng lồ mà chúng ta thường bỏ qua. Phần gioăng cao su tháo rời ở nắp bình và các đường rãnh xoắn là nơi vô cùng lý tưởng để nước, cặn trà, sữa hay cà phê đọng lại sau mỗi lần sử dụng.

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Do cấu tạo nhỏ hẹp và ẩm ướt, nếu không tháo ra vệ sinh cẩn thận mỗi ngày, các khe này sẽ nhanh chóng biến thành môi trường cho vi sinh vật và nấm mốc đen sinh sôi. Khi rót nước, dòng chảy sẽ cuốn theo nấm mốc đi thẳng vào cơ thể. Việc uống nước từ những chiếc bình đóng cặn, mốc ẩn này là nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh đường tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, đồng thời tiềm ẩn rủi ro gây viêm nhiễm đường hô hấp.

Bình giữ nhiệt là vật dụng tiếp xúc trực tiếp với thức ăn, nước uống hằng ngày. Đừng vì tiếc một chiếc bình cũ hay ham rẻ mua các sản phẩm trôi nổi mà đánh đổi sức khỏe của chính mình. Hãy chủ động kiểm tra chiếc bình bạn đang dùng hằng ngày, thay mới định kỳ và luôn ưu tiên các thương hiệu có nguồn gốc chất liệu rõ ràng nhé!