Nữ ca sĩ nhạc đỏ có học vị tiến sĩ, thừa tiền mua nhà chục tỷ nhưng vẫn ở chung cư Hà Nội

Nữ ca sĩ nhạc đỏ đắt show bậc nhất, có học vị tiến sĩ

Anh Thơ tên thật là Lê Thị Thơ, sinh năm 1976 tại Quảng Xương, Thanh Hóa, trong một gia đình bình dân. Từ bé, cô đã đam mê âm nhạc và bộc lộ năng khiếu ca hát bẩm sinh. Nữ ca sĩ từng hé lộ, thời 7, 8 tuổi, cô thường lội ao, lội nước vào xem chui các đêm nhạc dưới quê.

Anh Thơ

Lớn lên, Anh Thơ thi vào Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) để theo đuổi đam mê ca hát. Cô được đào tạo bài bản về thanh nhạc, hát được cả cổ điển thính phòng lẫn dân ca, là một tài năng tại Nhạc viện ngày đó.

Ngay từ khi còn ngồi ở giảng đường, Anh Thơ đã đi thi và liên tiếp giành được nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi ca hát chuyên nghiệp như giải Nhất Tiếng hát truyền hình Hà Nội 1998; Giải Ba Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc 1999; Giải Nhì Nhạc thính phòng toàn quốc 2000; Giải Nhất Giọng ca Sóng phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam 2001.

Anh Thơ sở hữu chất giọng full lirico soprano (nữ cao trữ tình đầy đặn) với âm lượng lớn, dày, ấm và khỏe khoắn, nội lực. Được đào tạo bài bản về thanh nhạc cổ điển nên cô có thể hát ca khúc thính phòng, cách mạng truyền thống. Cô thường xuất hiện trên nhiều chương trình ca nhạc chính thống ở Hà Nội.

Tuy nhiên, Anh Thơ lại có niềm say mê đặc biệt với dân ca nên chọn theo đuổi dòng nhạc này và gặt hái được nhiều thành công. Cô là một trong những giọng nữ tiên phong cho việc áp dụng nhiều kỹ thuật thanh nhạc cổ điển phương Tây vào hát dân ca.

Anh Thơ phát hành album đầu tay có tựa đề Tình em vào tháng 8/2005. Thời gian này, cô nhiều lần xuất hiện trong chương trình Con đường âm nhạc của VTV3, và thể hiện ca khúc nhạc nhẹ Thềnh thềnh o ơi của Nguyễn Cường.

Tính đến nay, Anh Thơ đã cho ra mắt 4 album, gồm có Gửi em ở cuối sông Hồng (hát chung với Việt Hoàn), Tình em, Như ta có thể, Một dòng nghiêng soi.

Nữ ca sĩ cũng được lưu diễn tại nhiều nước trên thế giới như Nga, Tiệp, Đức, Ba Lan, Hà Lan… và châu Phi giúp quảng bá âm nhạc truyền thống Việt Nam. Hiện nay, Anh Thơ là một trong những ca sĩ nổi tiếng và đắt show nhất dòng nhạc dân ca – thính phòng với giá cát xê khá cao.

Nhờ có chuyên môn vững chắc, Anh Thơ ngoài ca hát còn là giảng viên thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô đã giảng dạy và đào tạo nhiều thế hệ học trò, ca sĩ trong hàng chục năm qua.

Anh Thơ cũng là người phấn đấu và nỗ lực trong chuyên môn. Từ năm 2005, cô đã theo học cao học Thạc sĩ và tới 2022 thì bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc học, với đề tài: "Giảng dạy các ca khúc mang âm hưởng dân ca miền Trung trong đào tạo thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia việt Nam". Như vậy, cô là một trong số không nhiều ca sĩ đương đại có học vị cao nhất.

Anh Thơ cùng hai con gái

Đủ tiền mua nhà chục tỷ, một năm cho con du lịch 7 nước

Anh Thơ có cuộc sống riêng tư kín đáo. Khán giả chỉ biết rằng, cô từng trải qua một cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm với một người ngoài giới nghệ sĩ.

Hiện tại, Anh Thơ sống cùng hai con tại một chung cư ở trên đường Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội. Nữ ca sĩ khẳng định, bản thân dư sức mua biệt thự chục tỷ nhưng không muốn mua mà sống ở trong căn chung cư nhỏ trên đường Hoàng Đạo Thúy để tiện việc học của các con.

Bao nhiêu tiền kiếm được từ công việc ca hát và giảng dạy, cô dành để đầu tư cho tương lai của các con thay vì bản thân mình.

Trong buổi phỏng vấn năm 2017 nữ ca sĩ cho biết, từ khi hôn nhân tan vỡ, cô dồn tình yêu cho âm nhạc và đặc biệt là tình yêu cho hai cô con gái. Thay vì mua đồ hiệu, nhà cửa, xe cộ, Anh Thơ đầu tư cho con cái học hành, du lịch để tận hưởng cuộc sống.

Anh Thơ tại nhà

Anh Thơ của đời thường rất giản dị, làm việc chăm chỉ, một ngày làm nhiều việc. Sáng dậy, cô đi chợ rồi về nấu cơm, dạy học, chơi với con rồi chiều tối làm những công việc khác. Vì làm mọi việc rất nhanh nên dù bận đến mấy, Anh Thơ vẫn có thời gian ngồi cà phê, đi chơi đâu đó, tận hưởng cuộc sống.

Sau tất cả những công việc đời thường, cô thường hưởng thụ bằng cách đưa các con đi nghỉ ngơi 4 - 5 đêm ở một resort nào đó. Anh Thơ tiết lộ, cô từng cho hai con đi chơi 7 nước trong 1 tháng để trải nghiệm.

Trước nhiều câu hỏi về việc kinh doanh riêng, Anh Thơ khẳng định chỉ biết đi hát và kiếm tiền bằng nghề hát, không kinh doanh thêm bất cứ thứ gì như các đồng nghiệp. Cô cảm thấy cuộc sống như hiện tại là đầy đủ.

Về tình yêu, Anh Thơ cho rằng, đến hiện tại cô vẫn chỉ dành tình yêu cho các con, chưa nghĩ đến quan hệ lứa đôi.