Nam NSƯT đang bay gặp bão: "Máy bay rơi giữa không trung, tôi sợ tột độ chỉ biết niệm Phật"

Mới đây, NSƯT Kim Tiểu Long chia sẻ anh phải bay về giữa lúc cơn bão BuaLoi đang đổ bộ vào miền Trung Việt Nam. Ngồi tại nhà hàng chay của NSND Quế Trân, nam nghệ sĩ chia sẻ cảm xúc của mình sau khi trải qua chuyến bay bão tố.

Anh nói: "Tôi đi Hải Phòng diễn vui lắm nhưng vừa lên máy bay để bay về thì nghe tin cơn bão đổ bộ.

Kim Tiểu Long và NSND Quế Trân

Máy bay rung lắc thôi rồi và rơi giữa không trung, lúc lên lúc xuống, giật lên giật xuống, tôi sợ hãi tột độ. Lúc đó, tôi chỉ biết niệm Phật. Tâm lý tôi lúc đó là nếu lỡ có chuyện gì xảy ra cũng đành chịu nhưng vẫn cứ phải niệm Phật.

Tôi niệm Phật một lúc thì máy bay bay ra được khỏi vùng bão và bình thường trở lại. Lúc đó, tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn Trời Phật đã phù hộ mình".

Được biết, trong chuyến bay bay từ Mỹ về Việt Nam lần này, nghệ sĩ Kim Tử Long cũng gặp bão. Anh nói: "Tôi vừa trải qua hành trình hơn 20 tiếng trên máy bay. Hình như hôm nay có bão nên tôi bay như gặp sóng biển đánh, cả máy bay cứ đảo lên đảo xuống.

Không hiểu sao, lúc bay tới Hàn Quốc tự nhiên mắt trái tôi giật liên tục, tôi biết có điềm không lành nên chỉ biết ngồi niệm Phật. Cả máy bay cứ rung lắc đi ở trên sóng biển, đảo lên rồi lại đảo xuống, ai cũng sợ run cả người. Tôi rùng mình, chỉ biết niệm Phật".

Kim Tiểu Long là một trong những nghệ sĩ cải lương hàng đầu của Việt Nam, nổi tiếng từ thập niên 90 và được khán giả trong nước lẫn hải ngoại yêu mến. Với giọng ca ngọt ngào, truyền cảm cùng khả năng diễn xuất đa dạng, anh đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng.

Hiện tại, NSƯT Kim Tiểu Long đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Dù định cư ở nước ngoài, anh vẫn duy trì ngọn lửa đam mê với nghệ thuật cải lương, thường xuyên tham gia biểu diễn và chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Anh thường xuyên về nước đi hát, kinh doanh và làm từ thiện.

Cuộc sống gia đình của anh khá kín đáo. Anh có một cuộc sống viên mãn bên vợ con, nhưng Kim Tiểu Long luôn giữ sự riêng tư cho gia đình, đặc biệt là vợ, không thường xuyên chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội.

Bên cạnh nghệ thuật, để trang trải cuộc sống tại Mỹ, anh còn làm thêm nhiều nghề khác nhau, thể hiện sự nỗ lực và giản dị trong cuộc sống thường nhật, nhưng vẫn không quên đóng góp cho nghệ thuật truyền thống.