Nam ca sĩ từng bị dọa đánh, đổ muối ớt lên đầu: Lột xác thành quán quân thế giới

Tối 20/9, lễ trao giải Intervision 2025 đã khép lại với chiến thắng thuộc về ca sĩ Đức Phúc của Việt Nam. Đức Phúc đã thuyết phục hội đồng giám khảo bằng phần trình diễn ca khúc Phù Đổng Thiên Vương với số điểm 422, các đại diện của Kyrgyzstan và Qatar lần lượt giành giải nhì và ba.

Đức Phúc giành quán quân

Những khủng hoảng, tuyệt vọng khi sống trong tuổi thơ bất hạnh, là nạn nhân của bạo lực học đường

Đức Phúc không được may mắn như nhiều đồng nghiệp hay bạn bè đồng trang lứa khác. Anh sinh ra trong một gia đình không có kinh tế khá giả và cũng không ai theo nghệ thuật. Vì vậy, anh không hề được đào tạo bài bản hay có người dẫn dắt, tạo điều kiện, mọi thứ đều là tự học.

Không những vậy, ngoại hình của Đức Phúc còn thua thiệt mọi người, khiến cánh cửa đến với sân khấu của anh càng hẹp lại.

Anh không được chào đón tại các sàn diễn, để có thể đến với âm nhạc dễ dàng như các ca sĩ khác, như lời Mỹ Tâm từng nói: "Phúc là đứa rất tài năng, phải nói là trước đây em ấy cũng có khá nhiều bài hát hay. Tuy nhiên rất ít người nhận thấy điều này mà đa số mọi người chỉ chăm chăm vào ngoại hình của em ấy.

Từ thời điểm đó, tôi đã thấy quá bất công cho Phúc rồi. Một người hát hay, tính tình dễ thương, nhưng chỉ vì sở hữu một gương mặt không dễ nhìn mà mọi người bỏ đi một tài năng thì quá vô lý. Đây là điều rất bất công".

Thế nhưng, chỉ trong 4 năm ngắn ngủi kể từ khi tham gia Giọng hát Việt 2015, Đức Phúc đã vụt sáng như một hiện tượng và làm nên tên tuổi của một ca sĩ nổi tiếng.

Thời điểm đó, nhiều người đánh giá cao giọng hát của Đức Phúc, nhưng không ai nghĩ rằng anh có thể đi xa được. Vậy mà Đức Phúc đã làm nên điều kì tích với chính bản thân anh và giới showbiz, khi trở thành ngôi sao, sở hữu mức cát xê cao ngất ngưởng.

Với một ngoại hình thua thiệt và tính cách hiền lành, nhu mì, Đức Phúc dễ dàng trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Tuổi thơ của anh là những năm tháng chịu trận tại ghế nhà trường, khi liên tục bị bắt nạt, chèn ép, thậm chí là dọa đánh, khiến anh rơi vào khủng hoảng, tuyệt vọng.

Đức Phúc nhớ lại: "Đến thời điểm hiện tại, tôi luôn luôn căm ghét bạo lực học đường. Ngày xưa đi học, tôi thuộc dạng hiền, giờ ra chơi luôn ở trong lớp. Những đứa đầu gấu vẫn bắt nạt tôi dù chỉ ngồi yên một chỗ.

Đức Phúc ngày xưa

May mà hồi đó, chúng không đánh tôi nhiều. Chúng chỉ đến dọa đánh, dọa tôi bằng cách đem thạch sùng để lên đầu, đổ muối ớt lên đầu. Cảm giác của tôi lúc đó rất tuyệt vọng. Có lần ba bốn ngày tôi không gội đầu, mà lại bị chúng đổ muối ớt lên đầu, cảm giác rất kinh khủng, tuyệt vọng".

Chính những kí ức không tốt này đã tạo nên di chấn, ảnh hưởng tới Đức Phúc, khiến anh thiếu tự tin và rụt rè khi đứng trên sân khấu. Rất may, từ Giọng hát Việt 2015, Đức Phúc luôn được mọi người yêu quý, ủng hộ. Nhờ đó, anh ngày một tự tin, bạo dạn hơn.

Tuy nhiên, dù thế nào Đức Phúc cũng không bỏ được sự rụt rè, xen lẫn chút ngại ngùng của mình mỗi khi hát trước khán giả. Và nó vô tình trở thành phong cách riêng của anh, khiến anh trở nên khác biệt và được yêu thương nhiều hơn.

Nói cách khác, những ảnh hưởng tiêu cực từ tuổi thơ lại trở thành nguồn năng lượng tích cực trong phong cách biểu diễn của Đức Phúc ngày nay.

Giọng hát ấm áp và nội lực, hội tụ đủ những yếu tố thị trường cần có và tỏa sáng ở cuộc thi thế giới

Điểm nổi bật trong giọng hát Đức Phúc là âm sắc rất đẹp, ấm áp và trong sáng, trữ tình. Giọng hát này đã kéo lại tất cả về ngoại hình cho Đức Phúc, khiến anh dù không đẹp vẫn luôn lôi cuốn khán giả và khiến họ bị mê mẩn mỗi khi nghe anh hát, như Mỹ Tâm từng nói: "Đức Phúc thuyết phục hoàn toàn mọi người. Phúc có một giọng hát cực kì hay nên chỉ cần cất giọng đã đủ khiến người ta yêu mến rồi. Chỉ cần Phúc bước ra hát là người ta đã cảm nhận được tâm hồn em".

Giọng hát đẹp này của Đức Phúc được Tuấn Hưng ví như "một giọng ca trời phú, giống như một viên ngọc thô, được mài sẽ sáng hơn". Chẳng hạn, trong bài Ánh nắng của anh, Đức Phúc nhả chữ "sẽ" vô cùng đẹp, tự nhiên và ấm áp đến lạ thường.

Đức Phúc bẩm sinh là một giọng tenor 2 (giống Tùng Dương, Tuấn Hưng), khác với các tenor 1 như Erik, Bằng Kiều, Bùi Anh Tuấn… Đặc trưng của loại giọng này là ấm, dày, đạt full khi lên cao.

Nhờ đó, Đức Phúc dù lúc nói chuyện cữ âm khá cao, âm sắc mảnh, nhưng khi hát lại dày, ấm và có độ nặng trong giọng. Có thể nói, giọng ca của anh khi hát khác hẳn lúc nói chuyện, đẹp và ấm hơn rất nhiều.

Với lợi thế của tenor 2, Đức Phúc khi belt quãng cận cao tầm E4, G4, G#4 rất nội lực, dày, âm lượng lớn và đôi khi có tiếng vang tự nhiên, dù không cộng hưởng. Ngay cả trong lúc nhả chữ, phát âm, giọng Đức Phúc vẫn có sức nặng, độ ấm riêng, ở nhiều âm tiết khác nhau.

Độ dày này với các giọng nam cao hiện nay là không nhiều, khiến Đàm Vĩnh Hưng phải thốt lên: "Tôi thích những nốt cao của Đức Phúc, thích cái rung tự nhiên của em ấy, nó khiến tôi thấy thoải mái. Phúc là một giọng hát đầy nội lực".

Trấn Thành cũng từng nhận xét: "Erik hát trải đời hơn Đức Phúc. Ví dụ, một bài tình cảm đau khổ, Erik sẽ hát hay hơn Đức Phúc, vì yêu rồi. Tuy nhiên, nếu hát bài nào cần nội lực thì Đức Phúc hát hay hơn".

Đức Phúc không phải ca sĩ có kĩ thuật tốt. Khi belt cao, anh thường xuyên bị cao thanh quản, đóng cổ, khiến âm thanh bị căng thẳng, chưa phát huy hết nội lực, tiềm năng vốn có của giọng hát.

Ngay cả đến ngân rung (vibrato), Đức Phúc cũng rung khá tự phát, rung ở cổ, không support, không có sự hỗ trợ từ cột hơi, cơ hoành. Tuy nhiên, điều này lại khiến giọng hát Đức Phúc trở nên tự nhiên, nức nở, giàu cảm xúc và có màu hơn, khiến người nghe thích thú.

Ca sĩ Tuấn Hưng từng nói: "Tôi rất thích rung tự nhiên của Đức Phúc, chỉ cần Phúc hát hai ba câu thôi tôi đã mê. Đức Phúc hát rất hay. Con đường của Phúc sẽ tỏa sáng thênh thang".

Đặc biệt hơn cả, chính những rụt rè (ảnh hưởng từ di chấn tuổi thơ và sự thiếu tự tin về ngoại hình) đã tạo nên nét riêng có trong cách hát của Đức Phúc. Kiểu hát run rẩy, rung khẽ, rung nhẹ và nức nở của anh giúp ca khúc được xử lí đầy cảm xúc.

Đức Phúc hát rất ngọt, mềm mại, thích hợp với dòng Pop Ballad. Anh biết sử dụng vocal fry và một số luyến láy nhẹ để tạo sức nức nở, gia tăng cảm xúc, trữ tình, nhưng khi cần vẫn belt tới tận A4 dữ dội, đạt full giọng ở G4.

Giọng hát Đức Phúc hội tụ đủ những yếu tố thị trường cần có, dễ nghe, cảm xúc, đi vào lòng người, có thể nhẹ nhàng, trữ tình và bùng nổ lúc cần thiết. Nhờ đó, anh nhanh chóng được khán giả trẻ yêu mến.

Ngoài ra, Đức Phúc cũng là một người trong sáng. Anh trong sáng, thật thà trong từng biểu hiện, lời ăn tiếng nói, khiến Trấn Thành phải thốt lên: "Sao giữa thế giới bộn bề nhiễu nhương này mà em thật thà quá em ơi!".

Sự trong sáng này cũng được thể hiện trong cách hát của Đức Phúc, khiến âm nhạc của anh trở nên lành tính, êm ái, nhẹ nhàng, giúp người nghe được thư giãn, dễ chịu, giống như đang thưởng thức một li trà sữa ngọt đường.

Giữa một cuộc sống bon chen, bộn bề như ngày nay, kiểu hát và âm nhạc của Đức Phúc dù không mới nhưng vẫn được ưa chuộng, chiếm nhiều cảm tình của khán giả.