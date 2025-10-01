Nam ca sĩ mua cả khách sạn TP.HCM, có lúc khóa trái cửa không gặp vợ con

Tiếng hát dân ca nổi tiếng

Dương Ngọc Thái là nam ca sĩ được khán giả yêu mến qua những ca khúc trữ tình, dân ca mang âm hưởng sâu lắng, đậm đà tình quê hương.

Dương Ngọc Thái

Với giọng ca ngọt ngào, truyền cảm và phong cách biểu diễn chân thật, anh đã tạo dựng được một chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng.

Dương Ngọc Thái sinh năm 1979 tại TP.HCM. Tuy không sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, nhưng niềm đam mê ca hát đã nảy mầm trong anh từ thuở nhỏ, khi anh được tiếp xúc với những làn điệu dân ca, cải lương.

Năm 1998, với khát khao theo đuổi nghệ thuật, Dương Ngọc Thái thi đỗ vào Khoa Thanh nhạc, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM. Trong suốt 3 năm học, anh luôn là sinh viên xuất sắc, thể hiện tài năng và sự nghiêm túc với con đường đã chọn.

Năm 2001, sau khi tốt nghiệp, Dương Ngọc Thái nhanh chóng có cơ hội lớn đầu tiên trong sự nghiệp. Anh được Sở Văn hóa Thông tin TP.HCM chọn cử đi biểu diễn tại chương trình quốc tế "Osaka in the World" tại Nhật Bản. Chuyến lưu diễn này không chỉ mở ra cánh cửa tiếp xúc với khán giả kiều bào, mà còn là động lực để anh quyết tâm theo đuổi dòng nhạc trữ tình dân ca.

Sự nghiệp của Dương Ngọc Thái không phải là một con đường trải hoa hồng mà đã trải qua nhiều năm tháng chật vật và lăn lộn tại sân khấu tỉnh, hội chợ và các sự kiện nhỏ.

Năm 2003, anh phát hành album đầu tay "Hương sắc miền Nam", chính thức giới thiệu giọng hát của mình đến khán giả trong nước.

Năm 2005, anh tiếp tục tạo dấu ấn với album song ca "Nợ em một khúc dân ca" cùng danh ca Hương Lan, nhận được sự yêu mến từ khán giả mộ điệu nhạc trữ tình.

Tên tuổi Dương Ngọc Thái thực sự bật lên và trở nên quen thuộc với khán giả đại chúng qua ca khúc "Gọi đò". Bài hát này đã đưa anh trở thành một ngôi sao sáng của dòng nhạc trữ tình quê hương.

Sau thành công này, anh tổ chức chuỗi liveshow ca nhạc hoành tráng mang tên "Một thoáng quê hương", kéo dài đến 6 số, khẳng định vị thế và sức hút của mình trong làng nhạc Việt. Các ca khúc gắn liền với tên tuổi anh sau này còn có "Thương lắm quê hương", "Hờn trách con đò", "Anh Ba Đò",...

Dương Ngọc Thái và vợ

Năm 2016, Dương Ngọc Thái tham gia chương trình "Hãy nghe tôi hát". Với màn trình diễn ca khúc "Không nhà" đầy cảm xúc trong đêm chung kết, anh đã giành số điểm gần như tuyệt đối và xuất sắc đăng quang ngôi vị Quán quân. Chiến thắng này đánh dấu một đỉnh cao mới, chứng minh khả năng và sự đa dạng trong giọng hát của anh.

Dương Ngọc Thái chuyên trị dòng nhạc trữ tình dân ca và Bolero. Giọng hát của anh được nhận xét là ngọt ngào, ấm áp và rất truyền cảm, dễ dàng chạm đến trái tim người nghe, đặc biệt là những người con xa quê. Anh thường được gọi thân mật là "Anh Ba Đò" - một hình ảnh bình dị, thân thuộc như chính những ca khúc anh thể hiện.

Mua cả khách sạn mặt tiền hàng chục tỷ để ở và tu tập

Về đời tư, Dương Ngọc Thái có một tổ ấm hạnh phúc bên bà xã là ca sĩ Triệu Ái Vy (cựu thành viên nhóm nhạc Honey). Hai người kết hôn vào năm 2012 và có với nhau hai cô con gái xinh xắn. Dù từng có những sóng gió trong chuyện tình cảm trước khi kết hôn, Dương Ngọc Thái luôn thẳng thắn đối diện và có trách nhiệm, giữ gìn sự yên ấm cho gia đình nhỏ của mình.

Dương Ngọc Thái ở tầng 6 của nhà để tu tập

Với một sự nghiệp bền bỉ, không ngừng lao động nghệ thuật và những đóng góp đáng kể cho dòng nhạc trữ tình quê hương, Dương Ngọc Thái đã trở thành một giọng ca không thể thiếu trong lòng công chúng yêu nhạc Việt. Anh không chỉ là một ca sĩ mà còn là người kể chuyện bằng âm nhạc, mang những câu chuyện tình người, tình quê hương mộc mạc, sâu lắng đến với mọi miền đất nước.

Hiện tại, Dương Ngọc Thái sống cùng vợ con trong căn nhà mặt tiền 6 tầng trung tâm TP.HCM trị giá hàng chục tỷ của nam ca sĩ. Căn nhà của Dương Ngọc Thái tuy là nhà ống nhưng lại có diện tích rất rộng, có chỗ để ô tô và thang máy.

Anh nói: "Hồi xưa tôi mua căn nhà này là khách sạn. Tôi mua về đập hết lại để xây thành nhà ở như bây giờ. Vợ chồng tôi ở một phòng riêng, mấy đứa con ở phòng riêng. Bé lớn nhà tôi năm nay 12 tuổi, bé nhỏ là 7 tuổi. Tôi để riêng một phòng cho khách tới chơi ở lại. Nhà có thang máy nên tôi để phòng khách và phòng bếp ở trên".

Trên tầng 6, Dương Ngọc Thái để một căn phòng làm việc chỉ mình anh được lên và một phòng thờ Phật. Anh thiết kế một cánh cửa riêng khóa lại, chỉ mình anh mở được để lên tầng 6, còn mọi người chỉ lên được tầng 5.

Anh nói: "Một tháng tôi dành khoảng 10 ngày lên đây tự tu tập, nhập thức, không dùng điện thoại, không mạng, không gặp ai, vợ con cũng không gặp. Tôi khóa trái cửa lại, không ai lên được.

Ngày nào cũng vậy, cứ 5 giờ sáng là tôi lại lên đây để tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, tu tập 2 tiếng, tới 7 rưỡi đi tập thể dục. Nếu tôi đi hát xa thì thôi còn ngày thường thì luôn như vậy, ngày nào cũng như ngày nào.

Trong một tháng, tôi sắp lịch, nếu bận quá thì thôi, còn không sẽ dành ra 10 ngày một tháng không dùng điện thoại, không giao tiếp với ai, tự cách li với xã hội bên ngoài".