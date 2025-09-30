Danh ca Thanh Tuyền nói "không còn giây phút nào nữa", thông báo việc quan trọng

Mới đây, tại một livestream, danh ca Thanh Tuyền đã chia sẻ cảm xúc khi ở tuổi U80 vẫn được đông đảo khán giả ái mộ, đắt show khắp nơi. Đồng thời, nữ danh ca cũng thông báo một chuyện quan trọng.



Thanh Tuyền

Bà nói: "Đó là phước đức của tôi. Tôi nghĩ, không còn giây phút nào nữa. Thời gian không chờ đợi tôi nữa rồi.

Ước vọng của tôi lúc này là được làm một liveshow chính thức cho riêng một mình tôi, thu hình trực tiếp để làm tư liệu cho chính tôi hay các đồng nghiệp, khán giả thân yêu.

Thực sự, ban đầu tôi tính làm liveshow một mình, đơn thương độc mã. Nhưng may mắn đến giờ chót được các em, các cháu đồng nghiệp chung tay giúp đỡ chứ mình tôi không biết gì hết. Tôi chỉ biết hát thôi.

Tôi nghĩ, cái gì tôi cầu nguyện, ước vọng, ước mơ thì sẽ thực hiện được. Ngày làm liveshow cũng chính là ngày sinh nhật tôi. Tôi ước mong đó là đêm tôi được tri ân khán giả, được gặp khán giả của tôi để nói lời biết ơn.

Tôi cảm ơn các đồng nghiệp đã bắc nhịp cầu, cho tôi cơ hội để tiếng hát của tôi đến được với khán giả".

Được biết, liveshow kỷ niệm sự nghiệp danh ca Thanh Tuyền tên là Trái tim Việt Nam, được bà thực hiện để tri ân khán giả suốt hơn nửa thế kỷ sự nghiệp.

Thanh Tuyền là một trong những danh ca tiêu biểu của dòng nhạc bolero Việt Nam, được mệnh danh là "Nữ hoàng Bolero" với chất giọng full lirico soprano nội lực, mang âm sắc đẹp quý hiếm. Với sự nghiệp trải dài gần 60 năm, bà đã trở thành một tượng đài khó thay thế trong lòng người hâm mộ.

Với khả năng hát live khỏe khoắn, nội lực và sự tận tâm với nghề, Thanh Tuyền vẫn giữ vững vị thế là một trong những danh ca hàng đầu.

Ở tuổi xế chiều, danh ca Thanh Tuyền có cuộc sống bình yên, sung túc bên gia đình tại Mỹ. Bà vẫn thi thoảng xuất hiện trên sân khấu để thỏa lòng đam mê ca hát và gặp gỡ khán giả hâm mộ. Cuộc đời và sự nghiệp của Thanh Tuyền là minh chứng cho một tài năng âm nhạc xuất chúng, đã cống hiến trọn vẹn đời mình cho dòng nhạc bolero, góp phần tạo nên một di sản âm nhạc đồ sộ cho người Việt Nam.