Nam NSƯT U50 độc thân trong biệt thự hàng chục tỷ, làm một việc trước di ảnh mẹ

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Quách Tuấn Du và Phương Trinh Jolie, MC Đại Nghĩa.

Phương Trinh Jolie và Quách Tuấn Du

Cả Quách Tuấn Du và Phương Trinh Jolie đều bày tỏ niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào khi được trở về quê hương Rạch Giá, An Giang.

Quách Tuấn Du chia sẻ: "Với tôi, mỗi lần tham gia chương trình này là một lần tôi được gợi nhớ về tuổi thơ đầy cơ cực, khó khăn và những bài học vượt khó.

Tôi không ngần ngại nhắc về tuổi thơ đi bán bánh dạo ở quê, luôn cố gắng để kiếm tiền phụ giúp gia đình và từng bước theo đuổi nghệ thuật, trở thành ca sĩ được nhiều người yêu mến.

Không mặc cảm hay tự ti về số phận, tôi xem tuổi thơ khó khăn là bài học và là động lực để tôi không ngừng cố gắng.

Tôi luôn sẵn lòng đồng hành khi nhận được lời mời từ chương trình, bởi hơn ai hết, tôi thấu hiểu những gì các nhân vật trong chương trình đang trải qua. Với tôi, đây không chỉ là nơi chia sẻ, mà còn là cơ hội tiếp thêm động lực để các em nhỏ vươn lên, cố gắng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn".

Đại Nghĩa

Trong buổi ghi hình, các nghệ sĩ không giấu được sự xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh éo le của các em nhỏ. Ca sĩ Phương Trinh Jolie liên tục lau nước mắt, bật khóc nức nở vì quá đồng cảm, khiến nhiều người không khỏi xúc động. Hình ảnh những em nhỏ sớm đối mặt với quá nhiều thử thách khiến khán giả không khỏi nghẹn ngào, xót xa.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Là mẹ của ba con nhỏ, tôi cũng có nhiều nỗi lo khi mong muốn con cái được sống tốt, được hạnh phúc. Vì vậy, khi chứng kiến những người mẹ, người cô tần tảo sớm hôm, một mình gồng gánh nuôi con, nuôi cháu, tôi càng thêm cảm phục.

Với chương trình giàu giá trị nhân văn như Mái ấm gia đình Việt, dù ghi hình ở đâu, tôi cũng luôn sẵn sàng sắp xếp để tham gia khi nhận được lời mời".

MC, NSƯT Đại Nghĩa thì nghẹn ngào trước hình ảnh một bé gái mồ côi trò chuyện với di ảnh của mẹ. Nam MC tiết lộ: "Tôi cũng thường xuyên tâm sự trước di ảnh mẹ đã khuất, kể chuyện cuộc sống, công việc như một cách giữ vững tinh thần làm việc vì trong tim tôi, mẹ luôn hiện diện".

Được biết, NSƯT Đại Nghĩa ăn chay trường và đang sống một mình trong một căn biệt thự tráng lệ trị giá hàng chục tỷ ở TP.HCM.

MC Đại Nghĩa trong biệt thự hàng chục tỷ

Bên cạnh sự nghiệp và tài sản, điều khiến công chúng luôn tò mò về Đại Nghĩa chính là đời tư và cuộc sống độc thân ở tuổi U50. Khác với nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa, anh chưa lập gia đình và dường như hoàn toàn hài lòng với cuộc sống tự tại, không ràng buộc này.

Ăn chay trường suốt 15 năm, Đại Nghĩa tìm thấy sự bình yên và năng lượng tích cực từ việc tu tập, thiền định. Trước khi mẹ mất, anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc giản dị bên mẹ, chăm sóc khu vườn xanh mát hay những chuyến đi lên Đà Lạt nghỉ dưỡng. Với anh, cuộc sống độc thân không hề cô đơn mà là cơ hội để anh toàn tâm toàn ý cho những đam mê nghệ thuật và đặc biệt là công việc thiện nguyện.