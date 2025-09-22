Nam NSƯT 59 tuổi: "4, 5 người nhảy vào đánh tôi túi bụi"

Mới đây, tại chương trình Antrich, NSƯT Kim Tử Long đã chia sẻ về việc phải hứng chịu nhiều tin đồn thất thiệt.



Kim Tử Long

Anh nói: "Tôi sống rất tình cảm, chưa bao giờ biết đánh con. Năm nay tôi 60 tuổi rồi, nói thật là chưa bao giờ biết đánh nhau với ai. Tôi sợ đau và cũng sợ làm người khác đau.

Hồi đó tôi học thầy Út Trong cùng một thằng bạn tên Phước. Hai thằng chúng tôi đi học về cùng nhau, cùng đi trên một con đường. Tôi đang đi thì có nguyên một đám chạy lại đánh tôi. Tôi quay lại thì thằng Phước chạy đâu mất tiêu.

Phải 4, 5 người cùng nhảy vào đánh tôi túi bụi đến chục cái rồi mới dừng lại hỏi, hóa ra họ nhầm người. Sau đó họ nhận ra đánh nhầm người, liền bảo: "Xin lỗi anh, tôi nhầm người, giờ tôi bảo kê anh, thằng nào đánh anh anh bảo tôi".

Tôi chỉ bảo: "Thôi, lộn rồi thì thôi". Tôi đi tìm thằng Phước thấy nó đã chạy tuốt ra chỗ khác, mới hỏi: "Mày có phải bạn tao không vậy".

Điều tôi muốn nói là, cho đến giờ phút này, chưa bao giờ tôi biết đánh lộn hay chửi rủa ai. Tôi chỉ có nói vui vẻ, chọc qua chọc lại người thân trong gia đình thôi. Ngay cả khi lên mạng gặp chuyện rất bức xúc tôi cũng không nặng lời với ai, chỉ năn nỉ người ta thôi.

Đợt vừa rồi tôi bị tung tin ung thư não phải vô bệnh viện cấp cứu, làm ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của tôi. Chỉ trong một buổi sáng, bao nhiêu cuộc điện thoại gọi đến tôi, đòi tới thăm nọ kia. Đúng lúc đó tôi lại đang sắp có show diễn, vé đã bán.

Mọi người trong nhà bảo tôi phải lên tiếng đính chính, đừng để khán giả lo sợ, hoang mang. Vì thế nên tôi mới quay một clip năn nỉ mọi người gỡ clip xuống, đừng đưa tin đồn như thế. Tôi chỉ nói thế thôi chứ không nặng nhẹ gì vì tôi hiểu đó cũng là mưu sinh của họ thôi.

Cộng đồng mạng là con dao hai lưỡi. Có những cái họ nói sẽ giúp đưa tên tuổi nghệ sĩ lên, làm nghệ sĩ tốt hơn. Ngược lại, cũng có những cái họ nói vùi dập, chà đạp nghệ sĩ, làm chúng tôi rất đau thương.

Tôi chỉ mong cộng đồng mạng đưa những cái đúng sự thật và mỗi khi đưa lên phải tìm hiểu kỹ lưỡng, đừng copy lẫn nhau để lan truyền điều không đúng sự thật, làm tổn thương người nghệ sĩ.

Có những tin đồn làm ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi. Họ nói tôi chết, đưa cả quan tài lên, cả hình cô Lệ Thủy đứng khóc, thắp nhang bên ảnh tôi. Một ngày tôi nhận cả trăm cú điện thoại hỏi han".