Nam ca sĩ nói thẳng quá khứ của Trường Giang

Mới đây, tại chương trình 2 ngày 1 đêm, ca sĩ Lâm Hùng đã chia sẻ cảm xúc của mình khi được mời tham gia chung cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lâm Hùng

Anh nói: "Hôm nay tôi rất hạnh phúc khi được gặp lại các anh chị em. Tôi đang rất hồi hộp, háo hức, mong được tham gia hết các thử thách cùng anh chị em.

Chương trình bảo tôi là ở đây rất kham khổ, ăn khổ ngủ khổ nhưng tôi chịu được hết, ngày xưa tôi khổ nhiều rồi nhưng khổ như thế nào thì phải vào chương trình mới biết được.

Khi được ban tổ chức mời, tôi rất háo hức. Hôm qua tôi đi từ Qui Nhơn về muộn mà vẫn phải ngồi lựa đồ để ngày mai, ngày kia tham gia chương trình. Tôi hi vọng khán giả sẽ ủng hộ chúng tôi".

Lâm Hùng cũng chia sẻ về Trường Giang: "Trường Giang ở chương trình này là trùm cuối, anh cả rồi. Trường Giang có tư duy, sáng tạo rất tốt. Tôi biết Trường Giang phải hai mấy năm rồi.

Tôi gặp Trường Giang từ lúc Giang còn ốm nhom ốm nhắt, gầy lắm. Lúc đó Trường Giang còn là nhạc sĩ và tôi có mua của Giang mấy bài như Bắt cá hai tay, Người tình… Những bài này tôi hát được khán giả khá thích.

Trường Giang

Ngày hôm nay Trường Giang thành công cũng ưu ái cho anh em đồng nghiệp nhiều, không chỉ cùng thế hệ như tôi mà còn cả những anh em thế hệ sau, đều được Trường Giang nâng đỡ.

Trong đó, có một người em được Trường Giang nâng đỡ nhiều là Lâm Vỹ Dạ. Nhờ Lâm Vỹ Dạ kết nối mà tôi được mời vào chương trình này. Lúc đầu, tôi tưởng Lâm Vỹ Dạ mới là host nhưng ai ngờ Lâm Vỹ Dạ còn không tham gia chương trình này".

Tiếp đó, Lâm Hùng chia sẻ về Lê Dương Bảo Lâm: "Lê Dương Bảo Lâm thì tôi biết từ hồi xưa. Lê Dương Bảo Lâm cũng rất thích tôi, bài nào của tôi Lâm cũng biết, còn từng để tóc giống tôi.

Bây giờ thì Lê Dương Bảo Lâm hung dữ quá, tôi phải dè chừng. Vào đây làm khách mời mà chung đội với Lê Dương Bảo Lâm thì đỡ chứ không chung đội thì sợ lắm".

Về Kiều Minh Tuấn, Lâm Hùng nói: "Tôi gặp Kiều Minh Tuấn cách đây mười mấy năm. Lúc đó tôi còn dặn Tuấn nhớ làm phim cổ trang vì mặt rất hợp".