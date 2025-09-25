Con dâu Thanh Tuyền: "Chồng chỉ biết làm đưa tiền cho tôi, tôi phá hết"

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã tới thăm nhà mặt tiền ở trung tâm TP.HCM trị giá hàng chục tỷ của diễn viên Dung Dăng Dung Dẻ - đệ tử ruột đạo diễn Khương Dừa (ông trùm thứ hai của đế chế truyền thông giải trí Điền Quân).



Được biết, Dung Dăng Dung Dẻ tên thật là Bùi Thị Dung, nổi tiếng trên mạng xã hội là với kênh YouTube và TikTok nhiều người theo dõi. Cô thường quay video về cuộc sống hằng ngày, các hoạt động thiện nguyện và được nhiều người yêu mến.

Cô cũng được biết đến là một diễn viên không chuyên, đệ tử ông trùm thứ hai của Điền Quân là đạo diễn Khương Dừa. Cô thường vào một số vai phụ trong phim của Khương Dừa, đóng cùng NSƯT Ngọc Huyền, NSƯT Bảo Quốc, Bảo Chung… và theo chân Khương Dừa đi thăm hỏi các nghệ sĩ nghèo neo đơn.

Tại cuộc gặp gỡ này, Ngọc Huyền tiết lộ những công việc thầm lặng mà Dung Dăng Dung Dẻ đã đóng góp cho nghệ thuật, sân khấu miền Nam. Cô nói: "Tôi hỏi thật, tôi không biết căn nhà này là chồng Dung mua hay Dung mua vì tôi thấy Dung "phá" dữ lắm, không biết tiền đâu ra mà mua được căn nhà to như thế này.

Ngọc Huyền và chồng

"Phá" ở đây là Dung đi từ thiện nhiều lắm, đi hết chỗ nọ tới chỗ kia. Tôi thấy Dung làm nhiều công tác xã hội, công tác từ thiện quá. Cứ nơi nào khó là có Dung. Lúc nào Dung cũng vui vẻ, lo hết cho mọi người, từ sân khấu kịch nói tới cải lương, điện ảnh, chỗ nào cũng thấy có mặt Dung".

Dung Dăng Dung Dẻ nói: "Cái nào tôi phụ được thì phụ, cũng chỉ là hạt cát, hạt bụi thôi. Tôi cũng cố gắng, cũng "phá" của chồng nhiều lắm rồi. Căn nhà này một tay tôi thiết kế hết nhưng cũng làm theo ý chồng.

Căn nhà này là vợ chồng tôi cùng hùn vốn mua. Gia đình tôi được cái tiền ai nấy giữ, tài chính bên nào bên đó giữ, nếu mua món lớn như nhà cửa thì hai bên cùng hùn vào. Chi phí gia đình, tiền học cho con cái thì chồng tôi lo hết, tôi chỉ lo thân mình và lo cho xã hội".

Ngọc Huyền nghe vậy cũng tiết lộ: "Chồng đi làm về đưa lương cho tôi, tôi phá hết. Tôi làm phim, làm cái này cái kia. Nói chung là, chồng chỉ biết làm đưa tiền cho tôi, tôi phá hết còn anh ấy không biết phá gì cả".

Chia sẻ của Ngọc Huyền khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ đời sống vợ chồng của cô. Được biết, Ngọc Huyền kết hôn với con trai cả của danh ca Thanh Tuyền và sống hạnh phúc suốt hơn 20 năm qua. Chồng Ngọc Huyền làm ăn phát đạt và rất chiều vợ. Hai vợ chồng có đời sống khá giả, viên mãn, sở hữu nhiều bất động sản ở cả Việt Nam và Mỹ.