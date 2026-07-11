Nữ ca sĩ một mình vác hành lý qua nhiều nước: "Tôi nói thẳng"

"Tôi từng trải qua không ít khó khăn trong những chuyến lưu diễn xa, phải một mình vác theo nhiều hành lý qua nhiều nước" – Dương Hồng Loan nói.

Mới đây, chương trình Biến hóa bất ngờ đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Dương Hồng Loan trong vai trò giám khảo.



Nữ ca sĩ chia sẻ về quan điểm làm nghề của mình. Cô nói: "Trong hành trình xây dựng phong cách riêng, tôi cũng từng học hỏi rất nhiều từ những nghệ sĩ đi trước. Tôi yêu thích nhiều giọng hát nổi tiếng như Hương Lan, Cẩm Ly hay Trường Vũ và học theo các anh chị. Mỗi người đều sở hữu một nét đẹp riêng trong cách thể hiện ca khúc.

Dương Hồng Loan

Tất nhiên, tôi không chọn cách sao chép bất kỳ ai mà lắng nghe, chắt lọc những điều mình yêu thích rồi dung hòa thành phong cách của riêng mình. Chính điều đó đã tạo nên màu sắc mộc mạc, gần gũi nhưng vẫn giàu cảm xúc, dấu ấn giúp tôi ghi dấu trong lòng đông đảo khán giả yêu dòng nhạc quê hương và bolero.

Tôi thấy, nghệ sĩ muốn tồn tại lâu dài chắc chắn phải biết làm mới bản thân. Tuy nhiên, sự thay đổi chỉ thật sự có ý nghĩa khi vẫn giữ được cá tính riêng.

Thế hệ hiện nay có rất nhiều lợi thế khi được đào tạo bài bản và sở hữu nhiều cơ hội tiếp cận khán giả thông qua các chương trình truyền hình. Tuy nhiên, kỹ thuật thôi là chưa đủ.

Tôi nói thẳng, ca sĩ trẻ hiện nay quá chú trọng vào kỹ thuật thanh nhạc mà đôi khi quên mất cảm xúc của bài hát. Với những ca khúc mang âm hưởng dân ca hay bolero, điều quan trọng nhất vẫn là sự từng trải và khả năng truyền tải cảm xúc đến người nghe.

Cùng một giai điệu nhưng mỗi người thể hiện sẽ mang đến một cảm nhận khác nhau. Chính sự rung động trong từng câu hát mới là yếu tố giúp một bài hát ở lại lâu trong lòng khán giả.

Yếu tố quan trọng nhất của một người nghệ sĩ là sự truyền cảm. Nếu chỉ hát đúng giai điệu thì ai cũng có thể hát được nhưng để người nghe cảm nhận được nỗi buồn, niềm vui hay những tâm sự trong bài hát thì đó mới là điều khó nhất.

Với tôi, âm nhạc không đơn thuần là nghề nghiệp mà còn là một phần cuộc sống. Từ những ngày còn là sinh viên chưa từng nghĩ sẽ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp cho đến khi đứng trên nhiều sân khấu lớn, niềm đam mê dành cho âm nhạc chưa bao giờ thay đổi trong tôi.

Dù từng trải qua không ít khó khăn trong những chuyến lưu diễn xa, phải một mình vác theo nhiều hành lý qua nhiều nước hay đối diện với áp lực của nghề biểu diễn, tôi từng nghĩ đến chuyện dừng lại.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi luôn cảm thấy may mắn vì được sống với đam mê và được đứng trên sân khấu. Chính tình yêu dành cho âm nhạc đã giúp tôi bền bỉ theo đuổi nghề".