HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ ca sĩ một mình vác hành lý qua nhiều nước: "Tôi nói thẳng"

Tùng Ninh
|

"Tôi từng trải qua không ít khó khăn trong những chuyến lưu diễn xa, phải một mình vác theo nhiều hành lý qua nhiều nước" – Dương Hồng Loan nói.

Mới đây, chương trình Biến hóa bất ngờ đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Dương Hồng Loan trong vai trò giám khảo.

Nữ ca sĩ chia sẻ về quan điểm làm nghề của mình. Cô nói: "Trong hành trình xây dựng phong cách riêng, tôi cũng từng học hỏi rất nhiều từ những nghệ sĩ đi trước. Tôi yêu thích nhiều giọng hát nổi tiếng như Hương Lan, Cẩm Ly hay Trường Vũ và học theo các anh chị. Mỗi người đều sở hữu một nét đẹp riêng trong cách thể hiện ca khúc.

- Ảnh 1.

Dương Hồng Loan

Tất nhiên, tôi không chọn cách sao chép bất kỳ ai mà lắng nghe, chắt lọc những điều mình yêu thích rồi dung hòa thành phong cách của riêng mình. Chính điều đó đã tạo nên màu sắc mộc mạc, gần gũi nhưng vẫn giàu cảm xúc, dấu ấn giúp tôi ghi dấu trong lòng đông đảo khán giả yêu dòng nhạc quê hương và bolero.

Tôi thấy, nghệ sĩ muốn tồn tại lâu dài chắc chắn phải biết làm mới bản thân. Tuy nhiên, sự thay đổi chỉ thật sự có ý nghĩa khi vẫn giữ được cá tính riêng.

Thế hệ hiện nay có rất nhiều lợi thế khi được đào tạo bài bản và sở hữu nhiều cơ hội tiếp cận khán giả thông qua các chương trình truyền hình. Tuy nhiên, kỹ thuật thôi là chưa đủ.

Tôi nói thẳng, ca sĩ trẻ hiện nay quá chú trọng vào kỹ thuật thanh nhạc mà đôi khi quên mất cảm xúc của bài hát. Với những ca khúc mang âm hưởng dân ca hay bolero, điều quan trọng nhất vẫn là sự từng trải và khả năng truyền tải cảm xúc đến người nghe.

- Ảnh 2.

Cùng một giai điệu nhưng mỗi người thể hiện sẽ mang đến một cảm nhận khác nhau. Chính sự rung động trong từng câu hát mới là yếu tố giúp một bài hát ở lại lâu trong lòng khán giả.

Yếu tố quan trọng nhất của một người nghệ sĩ là sự truyền cảm. Nếu chỉ hát đúng giai điệu thì ai cũng có thể hát được nhưng để người nghe cảm nhận được nỗi buồn, niềm vui hay những tâm sự trong bài hát thì đó mới là điều khó nhất.

Với tôi, âm nhạc không đơn thuần là nghề nghiệp mà còn là một phần cuộc sống. Từ những ngày còn là sinh viên chưa từng nghĩ sẽ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp cho đến khi đứng trên nhiều sân khấu lớn, niềm đam mê dành cho âm nhạc chưa bao giờ thay đổi trong tôi.

Dù từng trải qua không ít khó khăn trong những chuyến lưu diễn xa, phải một mình vác theo nhiều hành lý qua nhiều nước hay đối diện với áp lực của nghề biểu diễn, tôi từng nghĩ đến chuyện dừng lại.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi luôn cảm thấy may mắn vì được sống với đam mê và được đứng trên sân khấu. Chính tình yêu dành cho âm nhạc đã giúp tôi bền bỉ theo đuổi nghề".

Chế Linh tới Nha Trang gặp 1 người sốc nặng, ai cũng sợ
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

sao Việt

Bolero

Nhạc xưa

dương hồng loan

Thế hệ ngôi sao 35+

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại