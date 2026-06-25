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Nữ NSƯT là mẹ đơn thân: "Tôi có đầy, chẳng qua tôi không công khai thôi"

Tùng Ninh
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"Chứ làm sao tôi đẹp thế này, dễ thương thế này lại không ai thích? Tôi thích đàn ông chứ không lẽ thích phụ nữ?" – Cát Tường nói.

Vừa qua, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã có buổi livestream với khán giả. Có một khán giả nam bình luận "xin trao tấm thân cho Cát Tường" nhưng cô vội từ chối: "Trời ơi, có anh này bảo trao tấm thân cho tôi. Thôi, anh để dành đi hoặc kiếm ai rồi trao. Ai cho tiền cho bạc thì tôi lấy chứ tấm thân tôi lấy làm chi. Tấm thân tôi còn lo chưa xong nữa".

- Ảnh 1.

Cát Tường

Tiếp đó, nữ nghệ sĩ chia sẻ về lý do từ chối đến 2 phim trong năm nay: "Không phải tôi không hoạt động nghệ thuật nữa mà bây giờ tôi kén chọn hơn. Cái gì phù hợp thì tôi làm.

Thời gian này tôi dành nhiều cho gia đình hơn. Ba mẹ tôi năm nay cũng 73, 74 tuổi rồi nên tôi dành thời gian đưa ba mẹ đi chơi, lo cho gia đình con cái, đi du lịch và làm hai kênh Youtube để phục vụ khán giả đã yêu quý tôi suốt bao nhiêu năm qua. Hai phim tôi từ chối là phim truyền hình".

Có một khán giả hỏi Cát Tường "Vậy chị không thích đàn ông nữa à?". Cát Tường thẳng thắn nói: "Thích chứ, trai đẹp thì tôi vẫn thích. Tôi có đầy, chẳng qua tôi không công khai thôi. Chứ làm sao tôi đẹp thế này, dễ thương thế này lại không ai thích. Tôi thích đàn ông chứ không lẽ thích phụ nữ?".

- Ảnh 2.

Cát Tường cũng từng chia sẻ về chuyện tình cảm của mình: "Việc tôi không lấy chồng nữa đơn giản vì tôi không muốn đăng ký kết hôn, không muốn công khai nữa thôi. Cuộc sống mà, có nhiều cặp đôi lên mạng rần rần đám cưới hoành tráng rồi vài bữa lại ly hôn.

Tôi đã trải qua chuyện đó rồi, vừa làm đám cưới xong lại ly hôn liền. Vì thế, tôi không muốn phô trương chuyện tình yêu, công khai người mình yêu ra. Tôi sợ có điềm, chứ không phải vì không có ai.

Tôi ly hôn chồng năm 25 tuổi, năm nay tôi 50 tuổi thì cũng 25 năm rồi. Con gái tôi năm nay cũng 23 tuổi rồi. Không lẽ mọi người nghĩ 25 năm qua tôi ở một mình? Nếu vậy thì giờ tôi đâu còn tươi thế này.

Người ta nói phải có âm có dương, có nam có nữ. Trời sinh ra tạo hóa như vậy tôi mới trẻ trung được.

Có thể tôi không có chồng nhưng trong suốt 25 năm qua, không phải tôi không có đàn ông bên cạnh mà tùy tình duyên của mình, mỗi giai đoạn trong cuộc đời tôi sẽ có người đàn ông của riêng mình".

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