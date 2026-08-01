Nữ ca sĩ 19 tuổi lên TP.HCM, mua được nhà, xe hơi

"Tôi vẫn đi hát, kiếm tiền đều đặn, kinh tế rất ổn, mua được nhà cửa, xe hơi" – Như Ý nói.

Mới đây, tại chương trình Nhịp đập giải trí, ca sĩ Như Ý đã chia sẻ bí quyết trẻ đẹp bất ngờ ở tuổi 41.

Cô nói: "Thực sự, tôi không bao giờ nghĩ về việc năm nay mình bao nhiêu tuổi. Tôi sống vui vẻ, vô tư lắm. Tôi không nghĩ theo kiểu: "Chết rồi, năm nay mình bước qua tuổi bao nhiêu rồi, già quá rồi".

Như Ý

Tôi chỉ tận hưởng cuộc sống, đi diễn và lo chuyện trong gia đình, bạn bè xung quanh tôi thôi. Hơn nữa, trong khoảng 2, 3 năm gần đây, tôi thấy mình thoải mái hơn về tinh thần, cuộc sống nên cơ mặt giãn ra một chút, nhìn trẻ ra.

Các anh chị em bạn bè quen gặp tôi đều nói hiện tại tôi trẻ hơn trước. Thậm chí, trông tôi còn trẻ hơn 10 năm trước. Tôi nghe vậy cũng không tin, nhưng tự thấy mình tươi tắn hơn hồi trước.

Mọi người coi tôi trên mạng xã hội thấy tôi hay làm những clip hài hước hay tưng tửng đều nghĩ tôi hướng ngoại, nhưng thực ra tôi là người hướng nội. Tôi có thể hướng ngoại vì công việc, các mối quan hệ xã hội, nhưng tôi lại thích ở một mình hơn.

Có những lúc tôi thích ở một mình, nhưng cũng có lúc tôi khuấy đảo sôi động đám đông được vì tôi hay hát nhạc trẻ, sôi động trong các show nhạc. Hồi còn nhỏ, tôi rất năng động, hoạt bát, càng ngày tôi càng trầm tính lại. Môi trường, cuộc sống khiến tôi thay đổi.

Bản chất của tôi là người rất tích cực. Dù bất cứ biến cố, chuyện gì xảy ra tôi cũng có cái nhìn lạc quan, không bị u uất".

Tiếp đó, Như Ý nói về quyết định sang Mỹ giữa lúc sự nghiệp đang lên đỉnh cao ở Việt Nam, đắt show khắp nơi: "17 tuổi tôi đã đi thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM. 19 tuổi tôi đã lên Sài Gòn đi hát. Tới năm 29 tuổi tôi mới đi Mỹ.

Như vậy, tôi hoạt động ở TP.HCM suốt 10 năm trời rồi mới qua Mỹ. Trong khoảng thời gian đó, có nhiều chuyện trong cuộc sống của tôi xảy ra khiến tôi không được hạnh phúc và bị lạc lõng.

Tôi phải tự giải quyết mọi việc trong đời sống, việc của cả gia đình. Tôi áp lực và bị trầm cảm, mệt mỏi. Tôi vẫn đi hát, kiếm tiền đều đặn, kinh tế rất ổn, mua được nhà cửa, xe hơi.

Ở thời điểm đó, với một cô gái như tôi mà làm được như vậy cũng là ok rồi, nhưng tôi vẫn thấy lạc lõng. Tôi muốn được sống cho bản thân mình hơn sống cho những thứ xung quanh. Vì thế, tôi quyết định sang Mỹ và chưa nghĩ gì hết, chỉ muốn đi để thay đổi bản thân, cuộc sống".