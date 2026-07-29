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Cặp vợ chồng NSƯT từ Mỹ về gặp mặt một NSND nổi tiếng

Tùng Ninh
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Vợ chồng nghệ sĩ Bảo Quốc đã đi ăn kem cùng NSND Minh Vương và một số bạn bè thân thiết khác.

Thời gian qua, vợ chồng NSƯT Bảo Quốc đã từ Mỹ về thăm gia đình, bạn bè và người thân. Trong chuyến về nước lần này, vợ chồng nghệ sĩ Bảo Quốc có dịp hội ngộ nhiều nghệ sĩ gạo cội cùng thời trong nhiều sự kiện, tiệc tùng. Vợ nghệ sĩ Bảo Quốc là bà Thu Thủy luôn theo sát chồng mọi lúc mọi nơi.

NSND Minh Vương đi ăn kem với vợ chồng NSƯT từ Mỹ về - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ đi ăn kem

Mới đây nhất, vợ chồng nghệ sĩ Bảo Quốc đã đi ăn kem cùng NSND Minh Vương và một số bạn bè thân thiết khác tại một trung tâm thương mại ở TP.HCM. Trong đó có cả nữ đại gia hải sản Nguyễn Thị Ngọc Dung (thường gọi là Dung Hải Sản).

Hành động này của các nghệ sĩ khiến nhiều khán giả bất ngờ và cảm thấy thú vị. Không ai nghĩ các nghệ sĩ gạo cội ở tuổi U80 lại cùng nhau đi ăn kem vui vẻ như vậy, cho thấy sự trẻ trung, khỏe mạnh, nhiều năng lượng ở các nghệ sĩ.

Không những ngồi ăn kem, các nghệ sĩ còn cùng nhau check in với những biểu cảm ngộ nghĩnh.

NSND Minh Vương đi ăn kem với vợ chồng NSƯT từ Mỹ về - Ảnh 2.

NSND Minh Vương và NSƯT Bảo Quốc

NSND Minh Vương và NSƯT Bảo Quốc tỏ ra vô cùng hồ hởi khi gặp lại nhau sau nhiều năm, liên tục ôm và hỏi han nhau. Cả hai nghệ sĩ đều có đời sống khá giả, viên mãn nên hiện giờ chủ yếu dành thời gian gặp gỡ, giao lưu bạn bè, không nặng nề chuyện cơm áo gạo tiền. Nghệ sĩ Bảo Quốc còn thốt lên: "Minh Vương vẫn trẻ quá".

Nghệ sĩ cải lương Bích Hạnh cũng đi ăn kem cùng các đồng nghiệp. Bà vẫn khỏe mạnh và tươi tắn dù cuộc sống còn nhiều khó khăn. Bà nói: "Lâu lâu tôi cũng có show. Show không nhiều, không đều, ít và nhỏ thôi nhưng chất lượng.

Hồi trước, tôi hay đi hát cho chương trình từ thiện cùng Dung Hải Sản. Giờ không còn chương trình đó nữa thì tôi đi hát cho đám giỗ, đám tiệc, hát cho đình chùa. Khương Dừa thì một năm rưỡi rồi chưa thấy mời lại".

Mong ước của Mỹ Linh tuổi 51
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Tags

NSND Minh Vương

Bảo Quốc

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