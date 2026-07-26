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Nữ NSƯT miền Nam sang tận Úc tìm mua nhà

Tùng Ninh
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"Tôi không có nhu cầu cao sang gì phải lên núi hay ở nhà lầu" – Cát Tường chia sẻ.

Vừa qua, NSƯT Cát Tường đã chia sẻ clip cô cùng cha mẹ ruột sang tận Úc để mua nhà. Cô nói: "Hôm nay, gia đình tôi gồm tôi, cha mẹ tôi, em trai tôi đi xem nhà. Em dâu tôi phải đưa các cháu đi học, còn em trai tôi xin nghỉ hẳn một ngày để đưa cha mẹ và chị đi xem có căn nào hợp lý thì mua.

- Ảnh 1.

Cát Tường

Em trai tôi bảo rằng, thời gian gần đây giá nhà ở Úc tăng rất cao, đặc biệt là khu Brisbane này vì chuẩn bị cho Thế Vận Hội 2032.

Ở đây có quá trời khu nhà mới xây, mà nhà toàn 800, 900 nghìn đô Úc một căn. Giá nhà ở Úc bây giờ phải so với giá nhà quận 3, quận 1 ở Việt Nam. Còn giá nhà ở Texas bên Mỹ thì so với giá nhà ở quận Gò Vấp chỗ tôi ở. Sức của tôi chỉ ở Gò Vấp thôi.

Đây là tôi chỉ đang đi ở vùng ven thôi, còn vào trung tâm thì nhà phải mấy triệu đô Úc. Tôi không thích ở nhà lầu, chỉ cần một căn nhà vừa vừa, rộng khoảng 300m2, có 3 phòng ngủ, có chỗ cho bạn bè đến chơi, có sân vườn để trồng một số cây ăn trái. Tôi không có nhu cầu cao sang gì phải lên núi hay ở nhà lầu".

Theo em trai Cát Tường chia sẻ, có những căn nhà mới năm trước là 300 nghìn đô Úc, năm nay đã lên tới 500 nghìn đô Úc. Cát Tường cùng em trai vào xem một căn nhà có giá 380 nghìn đô Úc, tương đương khoảng 8 tỷ đồng nhưng chưa vừa ý.

- Ảnh 2.

Sau khi xem một hồi, Cát Tường và gia đình vẫn chưa chốt mua được căn nhà nào. Cô nói: "Tôi coi mấy căn nhà mà chưa trả được tới giá mình muốn".

Sau khi trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, NSƯT Cát Tường lựa chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy con gái Nguyễn Cát Tường An (Nauy) khôn lớn và du học thành công tại Úc.

Bước vào ngưỡng tuổi 50, nữ nghệ sĩ sở hữu khối tài sản ổn định nhờ tích lũy sau gần 30 năm làm nghề, kết hợp kinh doanh mát tay và cho thuê mặt bằng. Cuộc sống hiện tại của cô được coi là viên mãn khi có kinh tế vững vàng, gia đình ba thế hệ quây quần và con gái đã trưởng thành, tự lập, đi làm cho công ty nước ngoài.

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